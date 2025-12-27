Sute de bucureșteni din Sectorul 3 au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident la o instalaţie comună

223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.

"În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul situat în strada Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl. E, sc. E şi sc. D, din Bucureşti, sectorul 3, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale sâmbătă, 27 decembrie 2025, începând cu ora 17:30", a anunţat Distrigaz Sud Reţele într-un comunicat.

Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 223 de clienţi casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare, a precizat instituţia.

Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare şi transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, având 2.270.000 clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi. Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













