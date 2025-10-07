Cod roșu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, apel la populație: ”Amânați activitățile în aer liber”

07-10-2025 | 11:13
furtuna Bucureşti
Inquam Photos / Mălina Norocea

Bucureştiul şi alte cinci județe intră de marţi, de la ora 21.00, până miercuri seară sub o avertizare cod roșu de ploi, fiind prognozate cantităţi importante de apă. 

autor
Cristian Matei

Din acest motiv, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a amâna activităţile în aer liber.

ANM a emis o avertizare meteo cod roșu pentru municipiul Bucureşti şi alte cinci județe.

În acest context, reprezentanţii ISUBIF fac o serie de recomandări populaţiei:

”Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

-► Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
-► Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
-► Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
-► Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
-► În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.”

Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

Etichete: bucuresti, meteo, ploi torentiale, ISU bucuresti,

Dată publicare: 07-10-2025 10:36

