Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse

Stiri actuale
04-10-2025 | 19:12
Chiar dacă duminică nu au fost emise avertizări meteo, iar ploile s-au oprit, de duminică noapte se vor întoarce. Sunt aduse de un nou ciclon format în Mediterană, care va intra în România.

Stirileprotv

De duminică noapte încep din nou ploile însemnate cantitativ.

Un ciclon mediteranean va pătrunde în țara noastră prin zona de sud-vest și până miercuri va traversa România până la est.

Doar duminică va fi mai cald cu temperaturi de 20-21 de grade în unele zone, inclusiv în București.

Însă, de luni încolo temperaturile vor fi sub normele perioadei și cu greu se mai depășesc 17-18 grade.

Abia de joi, spun meteorologii, sunt șanse ca vremea să își revină.

Spre sfârșitul săptămânii poate se arată și soarele.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 04-10-2025 19:10

