Chifteluțe suedeze cu sos pentru o experiență culinară la cină. Cum se prepară cea mai populară rețetă din Suedia

Chifteluțele suedeze sunt foarte ușor de făcut acasă, iar combinate cu sosul lor specific, devin o cină perfectă pentru toată familia.

Învață cum se prepară chifteluțele suedeze cu sos, una dintre cele mai populare rețete din Suedia. Care sunt ingredientele și metoda de preparare.

Ce sunt chifteluțele suedeze și de ce sunt atât de iubite

Chifteluțele suedeze, cunoscute sub numele de Köttbullar, au trecut de mult granițele Scandinaviei și au devenit un preparat-recunoscut în toată lumea. Deși mulți le asociază cu mesele rapide din magazinele IKEA, în Suedia ele sunt un fel de mâncare tradițional, gătit acasă, în familie. Sunt mici, delicate și gândite să fie savurate dintr-o singură îmbucătură, acesta fiind unul dintre detaliile care le diferențiază de chifteluțele din alte culturi. De obicei sunt servite alături de un sos cremos și bogat, care le completează perfect gustul.

Povestea chifteluțelor suedeze este mai veche și mai interesantă decât ai crede la prima vedere. Una dintre cele mai cunoscute legende spune că regele Carol al XII-lea ar fi adus ideea de chifteluțe din Imperiul Otoman. După ce a petrecut câțiva ani acolo, în urma înfrângerii în fața Rusiei la începutul secolului al XVIII-lea, el și oamenii săi ar fi descoperit köfte, iar la întoarcere ar fi adaptat rețeta pe gustul local, conform Atlasobscura.com.

Un alt moment important în celebritatea lor la nivel mondial a venit odată cu IKEA. Începând cu anii ’80, lanțul a introdus chifteluțele în restaurantele din magazine, servite clasic cu piure și sos. Așa au ajuns milioane de oameni din toată lumea să le guste, chiar dacă nu au vizitat niciodată Suedia.

Ingrediente pentru chifteluțe suedeze perfecte

Pentru chifteluțe suedeze cu adevărat reușite, combinația de carne este esențială. Cel mai bun rezultat îl obții folosind jumătate carne de vită, pentru un gust mai intens, și jumătate carne de porc, care ajută la frăgezime. Aromele specifice nordului vin din ienibahar și nucșoară, două mirodenii care schimbă complet gustul final și dau chifteluțelor gustul acela specific, pe care îl recunoști imediat.

Pentru a obține interiorul moale și pufos, se pune și miez de pâine albă înmuiat în lapte. Acesta ajută carnea să rămână „suculentă” după gătire. Și ceapa este un alt ingredient care nu trebuie să lipsească, dar atenție, nu se folosește crudă, ci se călește încet în unt până devine aurie și ușor dulce. În acest fel, se integrează mult mai bine în compoziție și contribuie la gustul rotund al chifteluțelor. De asemenea, mai ai nevoie de pesmet și de mai multe condimente, după cum urmează:

Ingrediente de bază pentru chiftele suedeze:

· Carne tocată de vită sau amestec vită cu porc

· Ceapă

· Pesmet

· Lapte

· Ou

· Sare

· Piper

· Nucșoară

· Unt pentru prăjit.

Cum se prepară chifteluțele suedeze

Metoda de preparare începe cu amestecarea tuturor ingredientelor, iar aici e important să nu lucrezi compoziția prea mult, ca să nu devină densă și tare. După ce totul este bine omogenizat, se formează biluțe mici, mai mici decât chiftelele clasice din bucătăria românească.

Chifteluțele se prăjesc într-o tigaie cu unt, uneori combinat cu puțin ulei, ca să nu se ardă. Se rumenesc pe toate părțile până capătă o crustă frumoasă, iar interiorul rămâne moale și suculent.

Pentru sos, de obicei se mai folosesc smântână pentru gătit, supă de vită și puțină făină.

Sosul perfect pentru chifteluțe suedeze

După ce chifteluțele sunt gata, în aceeași tigaie se pregătește sosul brun. Se folosesc resturile caramelizate și grăsimea rămase pe fundul vasului, pentru ca sosul să fie mai aromat. Se adaugă făină și se gătește puțin, doar cât să dispară gustul crud, apoi se toarnă treptat supă de vită. La final se adaugă smântâna lichidă, care transformă totul într-un sos cremos și fin, bine legat. Acesta este sosul care a făcut chifteluțele suedeze atât de cunoscute.

Variante de chifteluțe suedeze: clasice, cu carne de pui sau vegetariene

Clasice: Se fac din carne tocată de vită sau amestec vită cu porc, ceapă, pesmet înmuiat în lapte, ou, sare, piper și puțină nucșoară. Sunt fragede, aromate și se servesc cu sos cremos și piure de cartofi.

Cu carne de pui: Carnea de pui tocată înlocuiește carnea roșie. Se folosesc aceleași ingrediente de bază, iar gustul este mai delicat. Sunt mai ușoare și potrivite și pentru copii.

Vegetariene: Se prepară fără carne, din ciuperci tocate fin, linte fiartă sau năut, ceapă, pesmet, ou sau alternativ vegetal, sare și condimente blânde. Textura este moale, iar sosul cremos le completează foarte bine.

Cu ce se servesc chifteluțele suedeze

Chifteluțele suedeze se servesc, cel mai des, cu piure de cartofi fin și cremos. Piureul absoarbe foarte bine sosul și echilibrează gustul chifteluțelor. Alături nu lipsește sosul brun, făcut din supă și smântână pentru gătit fiind elementul care le leagă pe toate, notează Truenorthkitchen.com.

În farfurie se mai adaugă dulceață de merișoare sau afine, un truc poate considerat „ciudat”, dar care dă un gust fenomenal preparatului final. Ca garnitură simplă se folosesc uneori castraveți murați sau salată verde, pentru prospețime. În variante mai lejere, chifteluțele pot fi servite și cu cartofi natur sau paste simple, tot cu sos din belșug.

