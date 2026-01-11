Chifteluțe suedeze cu sos pentru o experiență culinară la cină. Cum se prepară cea mai populară rețetă din Suedia

Stiri Diverse
11-01-2026 | 17:16
Chifteluțe suedeze
Shutterstock

Chifteluțele suedeze sunt foarte ușor de făcut acasă, iar combinate cu sosul lor specific, devin o cină perfectă pentru toată familia.

autor
Mădălina Cristea

Învață cum se prepară chifteluțele suedeze cu sos, una dintre cele mai populare rețete din Suedia. Care sunt ingredientele și metoda de preparare.

Ce sunt chifteluțele suedeze și de ce sunt atât de iubite

Chifteluțele suedeze, cunoscute sub numele de Köttbullar, au trecut de mult granițele Scandinaviei și au devenit un preparat-recunoscut în toată lumea. Deși mulți le asociază cu mesele rapide din magazinele IKEA, în Suedia ele sunt un fel de mâncare tradițional, gătit acasă, în familie. Sunt mici, delicate și gândite să fie savurate dintr-o singură îmbucătură, acesta fiind unul dintre detaliile care le diferențiază de chifteluțele din alte culturi. De obicei sunt servite alături de un sos cremos și bogat, care le completează perfect gustul.

Povestea chifteluțelor suedeze este mai veche și mai interesantă decât ai crede la prima vedere. Una dintre cele mai cunoscute legende spune că regele Carol al XII-lea ar fi adus ideea de chifteluțe din Imperiul Otoman. După ce a petrecut câțiva ani acolo, în urma înfrângerii în fața Rusiei la începutul secolului al XVIII-lea, el și oamenii săi ar fi descoperit köfte, iar la întoarcere ar fi adaptat rețeta pe gustul local, conform Atlasobscura.com.

Un alt moment important în celebritatea lor la nivel mondial a venit odată cu IKEA. Începând cu anii ’80, lanțul a introdus chifteluțele în restaurantele din magazine, servite clasic cu piure și sos. Așa au ajuns milioane de oameni din toată lumea să le guste, chiar dacă nu au vizitat niciodată Suedia.

Citește și
bebelus grand canyon
O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon”

Ingrediente pentru chifteluțe suedeze perfecte

Pentru chifteluțe suedeze cu adevărat reușite, combinația de carne este esențială. Cel mai bun rezultat îl obții folosind jumătate carne de vită, pentru un gust mai intens, și jumătate carne de porc, care ajută la frăgezime. Aromele specifice nordului vin din ienibahar și nucșoară, două mirodenii care schimbă complet gustul final și dau chifteluțelor gustul acela specific, pe care îl recunoști imediat.

Pentru a obține interiorul moale și pufos, se pune și miez de pâine albă înmuiat în lapte. Acesta ajută carnea să rămână „suculentă” după gătire. Și ceapa este un alt ingredient care nu trebuie să lipsească, dar atenție, nu se folosește crudă, ci se călește încet în unt până devine aurie și ușor dulce. În acest fel, se integrează mult mai bine în compoziție și contribuie la gustul rotund al chifteluțelor. De asemenea, mai ai nevoie de pesmet și de mai multe condimente, după cum urmează:

Ingrediente de bază pentru chiftele suedeze:

· Carne tocată de vită sau amestec vită cu porc

· Ceapă

· Pesmet

· Lapte

· Ou

· Sare

· Piper

· Nucșoară

· Unt pentru prăjit.

Cum se prepară chifteluțele suedeze

Metoda de preparare începe cu amestecarea tuturor ingredientelor, iar aici e important să nu lucrezi compoziția prea mult, ca să nu devină densă și tare. După ce totul este bine omogenizat, se formează biluțe mici, mai mici decât chiftelele clasice din bucătăria românească.

Chifteluțele se prăjesc într-o tigaie cu unt, uneori combinat cu puțin ulei, ca să nu se ardă. Se rumenesc pe toate părțile până capătă o crustă frumoasă, iar interiorul rămâne moale și suculent.

Pentru sos, de obicei se mai folosesc smântână pentru gătit, supă de vită și puțină făină.

Sosul perfect pentru chifteluțe suedeze

După ce chifteluțele sunt gata, în aceeași tigaie se pregătește sosul brun. Se folosesc resturile caramelizate și grăsimea rămase pe fundul vasului, pentru ca sosul să fie mai aromat. Se adaugă făină și se gătește puțin, doar cât să dispară gustul crud, apoi se toarnă treptat supă de vită. La final se adaugă smântâna lichidă, care transformă totul într-un sos cremos și fin, bine legat. Acesta este sosul care a făcut chifteluțele suedeze atât de cunoscute.

Variante de chifteluțe suedeze: clasice, cu carne de pui sau vegetariene

Clasice: Se fac din carne tocată de vită sau amestec vită cu porc, ceapă, pesmet înmuiat în lapte, ou, sare, piper și puțină nucșoară. Sunt fragede, aromate și se servesc cu sos cremos și piure de cartofi.

Cu carne de pui: Carnea de pui tocată înlocuiește carnea roșie. Se folosesc aceleași ingrediente de bază, iar gustul este mai delicat. Sunt mai ușoare și potrivite și pentru copii.

Vegetariene: Se prepară fără carne, din ciuperci tocate fin, linte fiartă sau năut, ceapă, pesmet, ou sau alternativ vegetal, sare și condimente blânde. Textura este moale, iar sosul cremos le completează foarte bine.

Cu ce se servesc chifteluțele suedeze

Chifteluțele suedeze se servesc, cel mai des, cu piure de cartofi fin și cremos. Piureul absoarbe foarte bine sosul și echilibrează gustul chifteluțelor. Alături nu lipsește sosul brun, făcut din supă și smântână pentru gătit fiind elementul care le leagă pe toate, notează Truenorthkitchen.com.

În farfurie se mai adaugă dulceață de merișoare sau afine, un truc poate considerat „ciudat”, dar care dă un gust fenomenal preparatului final. Ca garnitură simplă se folosesc uneori castraveți murați sau salată verde, pentru prospețime. În variante mai lejere, chifteluțele pot fi servite și cu cartofi natur sau paste simple, tot cu sos din belșug.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mancare, retete, chiftele,

Dată publicare: 11-01-2026 17:16

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon”
Stiri Diverse
O femeie din Texas a născut un băiețel de aproape șase kilograme. Bebelușul s-a ales cu numele de „Grand Canyon”

O mămică din statul american Texas a avut parte, la naștere, de o mare surpriză. Medicii i-au dat vestea că băiețelul ei venit pe lume, prin cezariană, are aproape 6 kilograme.

Ninsorile au scos oamenii din casă, la diferite activități. O femeie a făcut baie la copcă 24 de minute, la -7 grade
Stiri Diverse
Ninsorile au scos oamenii din casă, la diferite activități. O femeie a făcut baie la copcă 24 de minute, la -7 grade

Ninsorile și zăpada înghețată au creat peisaje spectaculoase care i-au scos pe oameni din case imediat ce vremea s-a mai îmblânzit. Pe litoral, falezele au oferit un peisaj de poveste, iar în vestul țării tinerii au înfruntat gerul cu băi în copcă.

Litchi, kaki și carambola au cucerit România. Câte kilograme de fructe exotice mănâncă, de fapt, un român într-o lună
Stiri Diverse
Litchi, kaki și carambola au cucerit România. Câte kilograme de fructe exotice mănâncă, de fapt, un român într-o lună

Litchi, kaki și carambola au intrat în vocabularul, dar și meniul românilor. Sunt fructe exotice, importate în cantități tot mai mari în țara noastră, pe lângă deja-consacratele banane, ananas, mango și avocado.

Recomandări
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Stiri actuale
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Stiri actuale
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Stiri externe
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59