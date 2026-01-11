Școlile trec în online din cauza vremii. Cursuri suspendate în mai multe județe, anunță Ministerul Educației

Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, anunţă duminică Ministerul Educaţiei.

De asemenea, în trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 18.00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, luni, 12 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 2.200 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş”, arată Ministerul Educaţiei.

Potrivit ministerului, în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 100 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud, Olt, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.

„Situaţia este dinamică şi va fi actualizată, în funcţie de evoluţie”, mai arată Ministerul Educaţiei.

