Radu Dogaru, în vârstă de 41 de ani, și Adrian Alempi, de 34 de ani, au pătruns în locuința de aproximativ 1.160 de metri pătrați a lui Mark Baker după ce acesta și soția sa au plecat de acasă, în jurul orei 19:00, de Ziua Îndrăgostiților, potrivit Daily Mail.

Cei doi soți încuiaseră ușile casei, care are piscină, complex spa, cinematograf și sală de sport, însă sistemul de alarmă nu fusese activat corespunzător.

Când s-au întors, la ora 20:30, au descoperit că fuseseră jefuiți. Dispăruseră 15 genți de designer, un ceas Rolex și bijuterii.

Dogaru și Alempi au intrat și au ieșit printr-o fereastră de la primul etaj. Ulterior, au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce transportau un geamantan Louis Vuitton în gara Claygate, din Surrey.

La proces, desfășurat la Inner London Crown Court, s-a spus că soția lui Mark Baker a rămas traumatizată după spargere și că, la un moment dat, și-a confundat chiar soțul cu un hoț.

Judecătoarea Joanne Cecil a arătat că femeia nu mai voia să plece de acasă de teamă că va găsi locuința spartă din nou și că ține permanent alarma pornită.

Au fost prinși după o nouă spargere

Poliția i-a identificat pe Dogaru și Alempi și i-a pus sub supraveghere.

Trei zile mai târziu, cei doi au mers la o altă locuință din Kingston upon Thames, în sud-vestul Londrei. Proprietarul era plecat în Ungaria, dar a primit o alertă pe telefon de la sistemul de securitate.

Hoții au forțat un seif în care se aflau lingouri de aur, bijuterii, bani în dolari, lire și euro, pașapoarte și alte bunuri.

Cei doi au fost ulterior arestați de poliție în timp ce urcau într-un autobuz. Mai multe obiecte furate din casa lui Mark Baker au fost găsite în urma unei percheziții la domiciliul lui Dogaru.

Instanța a aflat că Dogaru și Alempi mai fuseseră închiși în Olanda pentru implicarea lor într-unul dintre cele mai mari furturi de artă din lume. În 2012, lucrări de Monet, Picasso, Gauguin, Matisse, Meyer de Haan și Lucien Freud au fost furate în mai puțin de trei minute din muzeul Kunsthal din Rotterdam.

Majoritatea operelor, asigurate pentru 24,4 milioane de dolari, nu au mai fost recuperate.

Dogaru a fost condamnat în noiembrie 2013 la șase ani și opt luni de închisoare, iar Alempi, cunoscut și sub numele de Adrian Procop, a primit aceeași pedeapsă.

După executarea pedepselor, cei doi au ajuns în Marea Britanie, unde au continuat furturile din locuințe.

Pedepse de până la cinci ani de închisoare

Ambii au recunoscut două capete de acuzare pentru furt prin efracție.

Alempi a pledat vinovat și pentru intrarea ilegală în Marea Britanie, pe 13 februarie anul acesta, cu o zi înainte ca locuința lui Mark Baker să fie vizată, încălcând astfel un ordin de deportare.

El a fost condamnat la cinci ani de închisoare, iar Dogaru la patru ani.

Judecătoarea le-a amintit celor doi și condamnarea pentru furtul operelor de artă din Olanda, precizând că valoarea acestora era foarte mare, unele dintre ele putând fi considerate neprețuite.

Un al treilea membru al grupării, Alexandru Tepelus, în vârstă de 33 de ani, a primit o pedeapsă cu suspendare și trebuie să efectueze 200 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a recunoscut că a gestionat bunuri furate.

Cazul său era legat de un alt incident, în care Amina Bawany a reușit să identifice pe un site de licitații obiecte furate din locuința sa din Kingston. Bunurile, în valoare de aproximativ 69.000 de lire, includeau și o geantă Chanel de peste 5.000 de lire.

Dogaru și Alempi nu au fost acuzați de spargerea locuinței acesteia.