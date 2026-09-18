Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat că s-a produs o explozie în zona localității Colonița, însoțită de o lumină puternică. Deocamdată, Poliția nu a identificat obiectul care ar fi provocat deflagrația și nici locul exact al incidentului. În zonă au fost trimise echipe suplimentare, inclusiv drone, informează Deschide.md, citează News.ro.

„Cu adevărat, a fost o explozie, însoțită de un focar, de o lumină puternică. Ce a fost, încă nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de cetățenii care au sunat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare. Până acum însă, locul exploziei nu a fost găsit.

Echipe suplimentare și drone, trimise în zonă

„La moment, au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone, ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost acest atac”, a precizat Cernăuțeanu.

Bubuitura puternică a fost auzită în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, spre Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat Poliția prin intermediul Serviciului 112.

Polițiștii au făcut verificări în Colonița și Humulești, iar ulterior căutările au fost extinse și în localitățile Dolinnoe și Maximovca. Până în prezent, nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte elemente care să prezinte pericol pentru populație.

Poliția continuă verificările

Poliția îndeamnă cetățenii care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie și să nu le atingă, ci să sune imediat la 112. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.