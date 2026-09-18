Cazul a declanșat o dezbatere amplă pe rețelele sociale din China despre dreptul persoanelor care beneficiază de ajutoare să își permită mici plăceri. În același timp, situația evidențiază amploarea sistemului de monitorizare a populației, susținut de progresele în inteligența artificială și de utilizarea pe scară largă a plăților digitale, scrie CNN.

Povestea a apărut la începutul lunii septembrie pe Red Note, o platformă populară în China. Postarea a fost făcută de o persoană care susținea că este verișoara tinerei, identificată doar prin numele de familie Huang.

Potrivit postării, femeia „a muncit din greu făcând muncă fizică” și a economisit bani din veniturile sale și din ajutoarele primite pentru a plăti biletul la concert și călătoria până în Hong Kong, aflat la aproximativ 380 de kilometri de locuința familiei din provincia Jiangxi.

Postarea a fost ulterior ștearsă, însă autoritățile chineze au confirmat că fusese scrisă de verișoara femeii. O captură de ecran a mesajului a fost preluată și de presa de stat.

O călătorie în Hong Kong, transformată într-un semnal de alarmă

Hong Kong a fost retrocedat Chinei în 1997, după mai bine de un secol de administrație britanică. Teritoriul are în continuare sisteme juridic și politic distincte de China continentală, iar cetățenii chinezi trebuie să obțină permisiunea pentru a călători acolo.

Conform postării de pe Red Note, un asistent social din localitatea femeii a avertizat-o înainte de plecare că orice trecere a frontierei ar putea declanșa o verificare a eligibilității familiei pentru ajutoare.

„Nu-mi dau seama dacă a fost suficient de naivă încât să creadă că Hong Kong nu se consideră plecare în străinătate sau dacă știa foarte bine și a plecat oricum”, se arăta în postare.

Familia se află într-o situație de „sărăcie extremă”, iar perspectiva pierderii ajutoarelor a provocat, potrivit aceleiași surse, „o devastare totală”.

Nu se știe ce concert a determinat-o pe Huang să își asume acest risc.

Hong Kong, una dintre puținele destinații pentru fanii K-pop din China

Pentru numeroșii fani K-pop din China continentală, Hong Kong este una dintre cele mai accesibile destinații pentru a vedea concerte ale artiștilor sud-coreeni. De aproximativ un deceniu, Beijingul a impus, neoficial, restricții asupra spectacolelor artiștilor sud-coreeni în China continentală, pe fondul disputelor dintre Beijing și Seul privind comerțul și prezența armamentului american în Coreea de Sud.

La sfârșitul lunii august, în Hong Kong a avut loc un festival internațional de muzică de două zile, la care au participat mai multe trupe K-pop, printre care ALLDAY PROJECT, aespa, BABYMONSTER, RIIZE, Super Junior și TOMORROW X TOGETHER.

Autoritățile au confirmat ancheta

Pe 7 septembrie, Biroul pentru Managementul Afacerilor Sociale din Ganzhou, provincia Jiangxi, unde locuiește tânăra, a publicat o informare oficială în urma dezbaterilor generate de postarea de pe Red Note.

Instituția a precizat că Huang și familia sa fac obiectul unei verificări după ce femeia „a călătorit în mod independent în Hong Kong pentru a participa la un concert”, iar deplasarea a declanșat o alertă în sistemul de monitorizare dinamică a beneficiarilor ajutorului minim de subzistență.

Biroul pentru Managementul Afacerilor Sociale din zona de dezvoltare economică New Ganzhou a declarat miercuri pentru CNN că verificarea este în continuare în desfășurare.

Aproximativ 40 de milioane de chinezi depind de ajutoare

În cele patru decenii până în 2020, China a scos cea mai mare parte a populației din sărăcie, iar în 2021 președintele Xi Jinping a declarat că sărăcia extremă a fost eliminată. Datele oficiale arată însă că aproximativ 40 de milioane de persoane depind în continuare de ajutoarele guvernamentale pentru trai.

Potrivit politicii aplicate în Ganzhou, dacă venitul unei gospodării pe persoană este sub pragul stabilit pentru ajutorul minim de subzistență, fiecare membru al familiei poate primi până la 1.005 yuani pe lună, aproximativ 150 de dolari.

Presa de stat: „Libertatea de a cheltui are limite”

Cazul a generat o dezbatere atât de amplă încât presa de stat a intervenit. Cotidianul People's Daily, publicația oficială a Partidului Comunist Chinez, a publicat săptămâna trecută un comentariu în care susține că „libertatea rezonabilă de a-ți cheltui banii trebuie, desigur, respectată”, dar că aceasta are limite, iar persoanele care primesc ajutoare publice sunt obligate într-o măsură și mai mare să respecte regulile.

Ajutoarele pentru trai sunt destinate „necesităților de bază precum hrana, îmbrăcămintea, locuința și transportul”, a mai susținut publicația. În opinia sa, o călătorie în Hong Kong pentru un concert reprezintă o formă costisitoare de divertisment, astfel că nu ar fi neobișnuit ca aceasta să declanșeze o alertă în sistemul de monitorizare.

Milioane de reacții pe rețelele sociale

Discuția a strâns peste 120 de milioane de vizualizări pe Weibo. Unii utilizatori au considerat că ar fi „crud” ca familia să își piardă ajutoarele.

„Faptul că ai venituri mici înseamnă că nu ai voie să te bucuri de lucrurile care îți plac?”, a întrebat un utilizator.

Alții au fost însă mai puțin înțelegători. „Familia ei se chinuie atât de mult, iar ea nu se gândește să folosească banii pe care îi câștigă pentru a-și ajuta familia?”, a comentat o altă persoană.