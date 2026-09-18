Potrivit documentului, acţiunile acestor companii din Rusia sunt transferate sub "administrare temporară" către compania rusă "L.E.V. Management", potrivit Agerpres.

Compania rusă care preia activele

Publicaţia de investigaţii Novada Gazeta Europa dezvăluie că această companie, înfiinţată la sfârşitul anului 2025, este condusă de Andrei Krayushkin, general în Ministerul rus al Afacerilor Interne.

"Conform documentelor contabile, (această companie) nu a desfăşurat nicio activitate comercială, cel puţin nu până la sfârşitul aceluiaşi an (2025). Are un singur angajat. Proprietarii săi sunt necunoscuţi", relatează publicaţia Novada Gazeta Europa, care are sediul în Letonia şi este interzisă în Rusia ca "organizaţie indezirabilă".

De la debutul invaziei ruseşti în Ucraina, şi de la primele sancţiuni economice impuse Moscovei de ţările occidentale, multe multinaţionale au părăsit Rusia, altele şi-au suspendat operaţiunile acolo sau au avut activele confiscate şi transferate către companii ruseşti.

Decretul prezidenţial publicat joi menţionează, de asemenea, transferul de active de la trei filiale ruseşti aparţinând companiei franceze de logistică FM Logistic.

Textul decretului prezidenţial mai menţionează transferul acţiunilor Auchan din Rusia deţinute de compania franceză Sogepar.

În ceea ce priveşte reţeaua deţinută anterior de Leroy Merlin, transferul implică 99,993% din acţiunile din Rusia deţinute de grupul "Scenari Holding LP", cu sediul în Emiratele Arabe Unite, şi 0,007% din cele deţinute de compania franceză Adeo.

În martie 2023, grupul francez Adeo a anunţat că renunţă la controlul Leroy Merlin din Rusia în favoarea conducerii locale. Apoi, la sfârşitul anului 2023, Scenari Holding a achiziţionat lanţul de magazine de bricolaj. În 2024, acest lanţ a fost redenumit Lemana Pro. Contactat de agenţia de presă TASS, biroul de presă al Lemana Pro a declarat joi seara că nu a primit nicio informaţie de la autorităţi cu privire la această procedură şi a solicitat clarificări.

Auchan şi fosta Leroy Merlin, două mărci controlate de familia franceză Mulliez, au fiecare zeci de magazine în Rusia.

Peste 33.000 de angajați ai Auchan în Rusia

Pe site-ul său rusesc, Auchan susţine că are peste 33.000 de angajaţi, 241 de magazine, inclusiv 62 de hipermarketuri în Rusia. În 2019, revista Forbes a numit-o cea mai mare companie străină care operează în Rusia.

Un alt lanţ de succes din grupul Mulliez, retailerul de articole sportive Decathlon, şi-a încetat operaţiunile în Rusia încă din martie 2022, la începutul războiului, din cauza problemelor de aprovizionare legate de sancţiuni.

În ceea ce priveşte Nestle, decretul publicat joi menţionează transferul activelor aparţinând Nestle Deutschland AG şi Nestle Products Company.

Filiala rusă a unui alt gigant alimentar, Danone, a fost confiscată de statul rus în 2023 şi apoi vândută unui nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov.