Dima Beseda a descoperit lumea jocurilor video încă din copilărie, iar ceea ce părea inițial doar o pasiune avea să-i schimbe complet viața. A renunțat la facultate pentru a se dedica jocurilor, a câștigat bani jucând „World of Warcraft”, a fondat companii evaluate la milioane de dolari, iar acum investește în inteligența artificială, scrie Yahoo News.

Povestea sa, relatată într-un material bazat pe o conversație cu Beseda, cofondator al Spiry, arată cum o pasiune privită cu îngrijorare de părinți s-a transformat într-o carieră neobișnuită și extrem de profitabilă.

Primul computer i-a schimbat viața

Dima Beseda avea doar 3 ani când tatăl său a adus în casă primul computer. Încă de atunci, jocurile video l-au atras prin regulile clare și obiectivele pe care le ofereau.

Îi plăcea să înțeleagă mecanismele jocurilor, să descopere cum poate atinge diferite obiective și, în cele din urmă, să le ducă la capăt. La 13 ani, a descoperit „World of Warcraft”, un joc care i-a oferit o experiență complet diferită: o lume virtuală vastă, care putea fi explorată aproape fără limite.

Performanțele sale din joc au început să-i aducă și recunoaștere în lumea reală. Colegii mai mari au început să-l respecte datorită abilităților sale.

Părinții săi priveau însă lucrurile cu totul diferit. Deși avea note bune, Beseda se gândea la joc aproape în fiecare moment în care nu era la școală sau nu dormea. Părinții au încercat să-i limiteze timpul petrecut la computer, însă situația s-a complicat după ce a ajuns la facultate.

Tânărul a început să lipsească de la cursuri pentru a se putea juca.

A abandonat facultatea, spre disperarea tatălui

În cele din urmă, Beseda a renunțat la facultate. Avea note bune și beneficia de o bursă, iar părinții săi considerau că își irosește șansele. Tatăl său a fost atât de îngrijorat încât l-a amenințat chiar că îl va trimite la dezintoxicare.

Ani mai târziu, Beseda spune că poate înțelege mai bine reacția familiei sale.

În timp ce în lumea jocurilor se bucura de succes, realitatea de zi cu zi îi era mult mai greu de înțeles. A început să lucreze la McDonald's, însă nu a rămas mult timp acolo.

După aproximativ două luni, un jucător profesionist de hochei din Rusia l-a contactat. Acesta voia ca Beseda să îi folosească personajul din „World of Warcraft” pentru a-i îmbunătăți poziția în clasamentul jocului.

Beseda a acceptat. După doar două nopți de joc, câștigase echivalentul salariului său lunar de la McDonald's. A fost momentul în care cariera sa în industria fast-food s-a încheiat.

Din jocuri a început să câștige mii de dolari pe lună

Beseda a descoperit și o altă sursă de venit: vânzarea obiectelor virtuale din joc pentru bani reali.

La acea vreme, ajungea să câștige aproximativ 2.500 de dolari pe lună, o sumă considerabilă pentru Rusia.

Tot prin intermediul jocurilor și-a cunoscut soția. Ulterior, și-a întemeiat o familie și a reușit să o susțină financiar.

Succesul său a schimbat și perspectiva tatălui său, care a devenit mult mai puțin îngrijorat de pasiunea fiului pentru jocuri.

Beseda nu s-a oprit însă la câștigurile obținute din jocuri. Cele două modalități prin care făcea bani s-au transformat, în timp, în afaceri din industria gamingului.

A fondat companiile Overgear și LF Group, construindu-și afacerile în jurul domeniului pe care îl cunoștea cel mai bine.

Pentru el, gamingul reprezenta cea mai evidentă cale de a transforma abilitățile și rețeaua de contacte acumulate de-a lungul anilor într-o afacere profitabilă.

Nu a urmărit însă în mod obsesiv acumularea unei averi. Prioritatea sa era să aibă suficienți bani pentru a-și întreține familia în fiecare lună. În jurul vârstei de 27 de ani, și-a dat seama că devenise milionar.

În prezent, după ce a transformat pasiunea pentru jocuri într-o avere de milioane de dolari, Beseda și-a îndreptat atenția către un alt domeniu aflat în plină expansiune: inteligența artificială.