„Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Naţional convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susţinere pentru preşedintele partidului, Dominic Fritz. Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - faţă de oamenii care şi-au pus încrederea în noi", a scris Ionuţ Moşteanu, marţi, pe Facebook.

Deputatul USR a adăugat că partidul nu se lasă intimidat şi a acuzat folosirea unor "metode securiste".

"Am încredere în curajul şi spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii şi a adevărului", a afirmat Moşteanu.

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reprezentanţii USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe preşedintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese.

Reacția lui Dominic Fritz

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis luni că, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. El anunţă că va ataca decizia la CEDO, acolo ”unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”.

”În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituţională tocmai l-a validat. Dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept”, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Sesizările depuse la CCR

Legea a fost contestată de președintele Nicușor Dan și de 27 de senatori USR și PNL.

Senatorii au susținut că amendamentele referitoare la partenerii de viață și la aleșii aflați în situații de incompatibilitate ridică probleme serioase de constituționalitate și au cerut ca noua lege să fie pusă în acord cu exigențele Constituției.

USR a acuzat PSD și AUR că au introdus prevederi care îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru.

De cealaltă parte, reprezentanții PSD au acuzat USR și PNL că, prin sesizarea la CCR, blochează adoptarea legii și riscă astfel fondurile europene aferente jalonului din PNRR.