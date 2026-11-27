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Este bogat în proteine, conține vitamine și minerale importante și poate fi pregătit în multe feluri.

Câte grame de proteină are un ou

Oul este unul dintre cele mai hrănitoare alimente, fiind o sursă importantă de proteine, vitamine și minerale. Poate fi pregătit în numeroase feluri și inclus cu ușurință în mesele zilnice. Cantitatea de proteine diferă în funcție de mărimea oului, însă chiar și unul singur poate contribui la necesarul zilnic al organismului.

Un ou mare, care cântărește aproximativ 50 de grame fără coajă, conține în jur de 6,3 grame de proteine. Prin urmare, două ouă oferă aproximativ 12,6 grame de proteine, iar trei ouă ajung la aproape 19 grame. Ouăle mai mici, de aproximativ 38 de grame, furnizează în jur de 4,8 grame de proteine. Cele medii, de 44 de grame, conțin aproximativ 5,5 grame, în timp ce ouăle foarte mari, de 56 de grame, oferă 7,1 grame. Un ou extra mare, de aproximativ 63 de grame fără coajă, poate ajunge la 7,9 grame de proteine. Aceste valori sunt orientative și folosesc categoriile de mărime din datele nutriționale americane, notează Healthline.com.

Proteinele din ou sunt considerate de calitate, întrucât conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie. Aceștia ajută la dezvoltarea și refacerea mușchilor, dar și la menținerea sănătății. Cantitatea de proteine rămâne aproape neschimbată indiferent dacă oul este fiert, poșat sau pregătit sub formă de omletă. Gătirea ajută organismul să folosească mai bine proteinele, comparativ cu oul crud. În schimb, uleiul, untul, brânza sau alte ingrediente adăugate pot crește numărul caloriilor.

Ouăle pot face parte dintr-o alimentație variată, alături de alte surse de proteine, cum ar fi peștele, carnea slabă, lactatele și leguminoasele.

Câtă proteină conține albușul și câtă gălbenușul

Atât albușul, cât și gălbenușul conțin proteine, însă fiecare are o compoziție diferită. Deși albușul este cunoscut pentru aportul ridicat de proteine, gălbenușul oferă, la rândul său, substanțe nutritive importante. Albușul unui ou mare conține aproximativ 3,6 grame de proteine și doar 17-18 calorii. Are foarte puține grăsimi și carbohidrați, fiind alcătuit în mare parte din apă și proteine. Două albușuri oferă aproximativ 7,2 grame de proteine și 34-36 de calorii.

Tocmai de aceea, albușurile sunt des folosite de persoanele care vor să consume mai multe proteine fără un aport mare de calorii. Pot fi incluse în omlete, clătite sau alte preparate.

Gălbenușul unui ou mare furnizează aproximativ 2,7 grame de proteine și 55 de calorii. Chiar dacă are mai puține proteine decât albușul, conține o parte importantă dintre vitaminele și mineralele oului. Printre acestea se numără vitaminele A, D, E și B12, fierul și colina, care contribuie la funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos. Tot în gălbenuș se găsesc substanțe benefice pentru sănătatea ochilor.

Diferența dintre cele două părți ale oului ține și de conținutul de grăsimi. Albușul are foarte puține, în timp ce gălbenușul conține aproape toate grăsimile oului, ceea ce explică și numărul mai mare de calorii. Consumul oului întreg oferă mai multe substanțe nutritive decât consumul exclusiv de albușuri. Totuși, persoanele care urmăresc să crească aportul de proteine fără prea multe calorii pot combina un ou întreg cu unul sau două albușuri suplimentare.

Ce valori nutriționale are un ou

Oul este apreciat nu doar pentru proteine, ci și pentru vitaminele, mineralele și grăsimile pe care le conține. În plus, are foarte puțini carbohidrați și un număr relativ redus de calorii, ceea ce îl face potrivit pentru numeroase tipuri de alimentație. Un ou mare, de aproximativ 50 de grame fără coajă, furnizează în jur de 72 de calorii. Acesta conține aproximativ 6,3 grame de proteine, 4,8 grame de grăsimi, dintre care 1,6 grame sunt saturate, și doar 0,4 grame de carbohidrați.

Pe lângă acestea, un ou mare oferă aproximativ 186 mg de colesterol, 150 mg de colină, 100 mg de fosfor, 15 micrograme de seleniu și 0,9 mg de fier. Conține și vitamina B12, aproximativ 0,5 micrograme, precum și un microgram de vitamina D. Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de mărimea oului. Colina este unul dintre nutrienții valoroși ai oului, având un rol important în funcționarea creierului și a sistemului nervos. Este necesară și pentru dezvoltarea creierului copilului, inclusiv în perioada sarcinii.

Ouăle furnizează și vitamine din grupul B, care participă la transformarea alimentelor în energie. Vitamina D ajută la menținerea sănătății oaselor, iar mineralele precum fierul, fosforul și seleniul susțin buna funcționare a organismului. În gălbenuș se găsesc și luteina și zeaxantina, două substanțe benefice pentru ochi.

În ceea ce privește colesterolul, un ou mare conține aproximativ 186 mg, aproape în întregime în gălbenuș. Totuși, efectul consumului de ouă asupra colesterolului din sânge diferă de la o persoană la alta și depinde de alimentația generală. Modul de preparare influențează și el valoarea nutrițională a mesei. Ouăle fierte sau poșate nu necesită grăsimi suplimentare, în timp ce prăjirea în ulei ori adăugarea de unt și brânzeturi grase poate crește semnificativ numărul caloriilor. Pentru o masă echilibrată, ouăle pot fi servite alături de legume proaspete și pâine integrală.

De ce sunt proteinele din ou considerate de calitate

Ouăle se numără printre cele mai bune surse de proteine de origine animală, fiind apreciate atât pentru valoarea lor nutritivă, cât și pentru modul în care organismul le folosește. Un ou mare conține aproximativ 6-7 grame de proteine, care contribuie la menținerea masei musculare, refacerea țesuturilor și buna funcționare a organismului.

Principalul avantaj al proteinelor din ou este că acestea conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali, substanțe de care corpul are nevoie, dar pe care nu le poate produce singur în cantități suficiente. Aceștia sunt obținuți din alimentație și participă la numeroase procese importante, inclusiv la dezvoltarea și refacerea mușchilor. Din acest motiv, ouăle sunt considerate o sursă de proteine complete.

Un alt beneficiu este faptul că proteinele din ou sunt ușor de digerat și de folosit de organism. Ouăle fierte sau gătite sunt mai bine valorificate decât cele crude, chiar dacă au aproximativ aceeași cantitate de proteine. În plus, prepararea termică reduce riscul de infectare cu Salmonella, o bacterie care poate provoca probleme digestive.

Atât albușul, cât și gălbenușul furnizează proteine, însă gălbenușul aduce în plus vitamine, minerale și grăsimi. Consumul oului întreg poate contribui astfel la o alimentație mai bogată în substanțe nutritive. Proteinele din ou ajută și la menținerea senzației de sațietate, fiind utile inclusiv persoanelor care își urmăresc greutatea.

Totuși, nu este nevoie să consumăm cantități mari de ouă pentru a beneficia de proprietățile lor. O alimentație variată, care include și pește, carne slabă, lactate sau leguminoase, poate asigura necesarul zilnic de proteine.

Câte ouă poți mânca pe zi

Ouăle pot face parte din meniul zilnic, însă cantitatea potrivită depinde de starea de sănătate și de alimentația fiecărei persoane. Deși sunt bogate în nutrienți, gălbenușurile conțin și colesterol, motiv pentru care este important să ținem cont de cantitatea consumată.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, un ou pe zi este considerat o alegere potrivită, ceea ce înseamnă aproximativ șapte ouă pe săptămână. Unele recomandări arată că și două ouă pe zi pot fi consumate fără probleme de mulți adulți, dacă restul alimentației este echilibrat. Persoanele care au colesterolul mărit sau suferă de boli cardiovasculare pot avea nevoie de mai multă atenție la consumul de gălbenușuri. În anumite cazuri, se recomandă limitarea la aproximativ patru gălbenușuri pe săptămână, însă cantitatea trebuie stabilită împreună cu medicul, scrie Clevelandclinic.org.

Un ou mare conține aproximativ 186 mg de colesterol, dar influența asupra colesterolului din sânge depinde și de celelalte alimente consumate. Grăsimile saturate, prezente în cantități mari în unele mezeluri și produse grase, pot avea un impact mai important.

Contează și modul de preparare. Ouăle fierte sau poșate sunt variante potrivite pentru mesele zilnice, în timp ce preparatele cu mult unt, bacon sau cârnați pot aduce un aport ridicat de grăsimi și calorii.

Este mai sănătos să consumi ouă întregi sau doar albușuri?

Atât ouăle întregi, cât și albușurile oferă proteine de calitate, dar au valori nutriționale diferite. Alegerea depinde de preferințe, de necesarul de proteine și de eventualele recomandări alimentare. Albușul unui ou mare furnizează aproximativ 3,6 grame de proteine și doar 18 calorii, având foarte puține grăsimi și aproape deloc colesterol. Este potrivit pentru persoanele care vor să consume mai multe proteine fără un aport ridicat de calorii.

În schimb, un ou întreg conține aproximativ 6,3 grame de proteine și 72 de calorii. Gălbenușul oferă vitaminele A, D și B12, fier, fosfor și colină, importantă pentru funcționarea creierului. Tot aici se găsesc și substanțe care contribuie la sănătatea ochilor. Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, oul întreg oferă mai multe beneficii nutriționale. Totuși, albușurile pot fi o alegere potrivită atunci când se urmărește reducerea caloriilor sau a colesterolului alimentar.

O soluție este combinarea unui ou întreg cu două albușuri suplimentare, pentru o omletă care oferă aproximativ 13,5 grame de proteine. Astfel, masa rămâne bogată în nutrienți, fără un aport prea mare de grăsimi.