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În 2011, atacatori somalezi înarmați au pătruns în bungalow-ul de pe coasta Kenyei în care erau cazați David și Judith Tebbutt. Aceștia l-au împușcat mortal pe David și au răpit-o pe Judith, pe care au ținut-o captivă în Somalia timp de șase luni, potrivit BBC.

Anchetatori ai Poliției Metropolitane din Londra s-au deplasat în Kenya pentru a sprijini investigația. Probele prezentate de aceștia au contribuit la condamnarea lui Ali Kololo, care a petrecut mai bine de un deceniu în închisoare înainte ca sentința sa să fie anulată.

Kololo a dat în judecată Poliția Metropolitană, susținând că un ofițer de rang înalt, fostul comisar-șef Neil Hibberd, a prezentat probe înșelătoare în timpul procesului și a acționat ilegal pentru a obține condamnarea sa.

În primul său interviu acordat presei, acesta a vorbit pentru BBC despre calvarul prin care a trecut în ultimii 15 ani și despre lupta sa pentru obținerea unor despăgubiri, cerere pe care poliția londoneză o contestă în instanță.

Ne întâlnim pe Lamu, o mică insulă din largul coastei de nord a Kenyei, care a fost cândva un prosper port swahili. Oamenii și mărfurile sunt transportate și astăzi pe străzile înguste, pavate cu piatră, cu ajutorul măgarilor, nu al mașinilor.

Aici a fost condamnat Kololo la moarte, în 2013.

Aflat pe debarcaderul unde polițiștii l-au adus cândva în cătușe, acesta se bucură de libertate. Însă îi este greu să își reconstruiască viața.

„Mi-a fost luat totul. Pornesc de la zero. Nu cred că voi mai fi vreodată omul care eram înainte”, spune el.

Înainte de arestare, Kololo locuia împreună cu soția și cei trei copii mici ai lor. Lucrase ca îngrijitor la complexul turistic în care erau cazați soții Tebbutt, însă, în 2011, își câștiga existența tăind copaci într-o pădure din apropiere și vânzând lemnul.

„Viața mea era foarte bună. Mă întrețineam singur și aveam grijă de familia mea”, povestește acesta.

La mai puțin de 24 de ore de la atac, poliția kenyană îl arestase deja.

„Am fost bătut cu bastoane și aruncat într-o mașină. M-au bătut zile întregi, m-au ars cu țigări și m-au obligat să mărturisesc diverse lucruri. M-au supus unor torturi inimaginabile.”

Kololo nu știa să citească sau să scrie. El susține că polițiștii l-au obligat să își pună amprenta degetului mare pe o declarație potrivit căreia îi condusese pe atacatori la soții Tebbutt.

„Nu înțelegeam nimic”, spune el, descriind declarația drept „un munte de minciuni”. „Am semnat fără să știu ce era, din cauza stării în care mă aduseseră.”

Poliția kenyană a transmis BBC că „se străduiește în permanență să acționeze în limitele legii”. Kololo nu a dat în judecată autoritățile kenyene.

Probele controversate care au dus la condamnarea la moarte

La câteva zile după atac, o echipă de ofițeri ai Poliției Metropolitane, condusă de Neil Hibberd, a sosit în Kenya pentru a sprijini ancheta. Guvernul britanic le ceruse ofițerilor să nu accepte informații obținute de autoritățile kenyene în urma interogării persoanelor aflate în detenție.

Cu toate acestea, Hibberd a solicitat declarația lui Kololo și a invocat-o ulterior atunci când a depus mărturie în favoarea acuzării, în timpul procesului.

În instanță, Hibberd a prezentat și probe care îl legau pe Kololo de atac. El a declarat în fața instanței kenyene că bărbatul purtase un tip de încălțăminte care corespundea urmelor descoperite în nisip, în complexul turistic.

Polițistul care îl arestase pe Kololo a declarat însă că acesta era desculț atunci când a fost predat autorităților. Hibberd nu a dezvăluit faptul că propria expertiză criminalistică a Poliției Metropolitane nu reușise să stabilească dacă încălțămintea respectivă lăsase acele urme.

La începutul procesului, Kololo nu a beneficiat de serviciile unui avocat. A fost nevoit să îi interogheze singur pe toți martorii acuzării, inclusiv pe Hibberd, prin intermediul unui interpret care vorbea swahili, limbă care nu era cea maternă a inculpatului.

„Cred că mi s-a înscenat totul pentru că sunt un om sărac și nu aveam puterea sau mijloacele necesare pentru a mă apăra”, spune Kololo.

Acesta a fost găsit vinovat de răpire și jaf cu violență, fiind singura persoană condamnată vreodată în legătură cu atacul. A petrecut trei ani în așteptarea execuției, înainte ca pedeapsa să îi fie comutată în închisoare pe viață.

Își amintește că și-a văzut dosarul din penitenciar. În rubrica destinată datei la care urma să expire pedeapsa, cineva scrisese „moarte”.

„Eram complet devastat. Credeam că aș putea fi executat în orice moment și că nu îmi voi mai vedea niciodată familia, copiii.”

Ani mai târziu, Oficiul Independent pentru Conduita Poliției din Marea Britanie (IOPC) a stabilit că Hibberd omisese să prezinte în timpul procesului probe criminalistice importante. Instituția a concluzionat că existau motive pentru ca acesta să răspundă pentru abateri profesionale grave, însă nu mai putea fi supus unei proceduri disciplinare deoarece se pensionase. La momentul respectiv, avocatul său a declarat că Hibberd respingea categoric concluziile raportului.

În aprilie 2023, Înalta Curte din Kenya a anulat condamnarea lui Kololo, din cauza îndoielilor privind probele prezentate de acuzare. Decizia a venit după ani de eforturi depuse de organizația juridică Reprieve și de avocatul kenyan Alfred Olaba, care l-a reprezentat gratuit.

Aceștia au beneficiat și de sprijinul lui Judith Tebbutt, care era convinsă de nevinovăția lui Kololo. Într-un interviu acordat BBC în 2022, femeia a declarat că bărbatul fusese transformat în țap ispășitor de Scotland Yard.

„Nu a fost acolo în noaptea respectivă. Nu a făcut parte din grupul care m-a ținut captivă. L-au trimis pe acest om la închisoare fără nicio dovadă reală.”

O viață distrusă și o luptă pentru despăgubiri

La mai bine de trei ani de la eliberare, Kololo spune că încă resimte efectele torturii și ale deceniului petrecut în închisoare. În timp ce ne plimbăm pe străzile înguste ale orașului vechi din Lamu, trupul său firav se mișcă cu dificultate. Este neliniștit.

„Nu sunt bine psihic. Nu mi-am revenit”, spune el.

Își amintește cum era ținut într-o celulă murdară, infestată cu ploșnițe, alături de până la alți opt deținuți, și din care credea că nu va mai ieși niciodată. S-a îmbolnăvit de două ori de tuberculoză și a fost la un pas de moarte.

Kololo este acum prea slăbit pentru a mai tăia lemne, activitatea din care își câștiga odinioară existența. Încearcă să cultive suficientă hrană pe terenul din jurul locuinței sale, însă ploile neregulate îi îngreunează eforturile.

„Nu am nimic. În zilele în care găsesc ceva de mâncare, mănânc, iar în celelalte îndur foamea.”

Locuiește singur într-o colibă din lut. Soția sa a divorțat de el după ce a ajuns în închisoare, iar copiii lor s-au mutat la mama lui. Aceștia au abandonat școala deoarece familia nu își mai permitea să plătească taxele școlare.

Kololo spune că nu li s-a permis să îl viziteze în penitenciar. Când a fost eliberat, copiii abia își mai aminteau de el, în special cel mai mic.

„Erau prea mici. Abia acum încep să își amintească: «Acesta este tatăl nostru, care a dispărut». Dacă nu ar fi fost mama mea, copiii mei ar fi putut muri.”

În cea mai mare parte a timpului petrecut împreună, Kololo este surprinzător de optimist. Are încredere că avocații săi și Dumnezeu îl vor ajuta să obțină dreptate. Însă, atunci când vorbim despre Poliția Metropolitană, atitudinea sa se schimbă.

„Sunt extrem de furios pe poliție. Sunt furios și pe poliția kenyană. Au colaborat pentru a mă incrimina. Ceea ce a spus Hibberd mi-a distrus întreaga viață, dar și viețile copiilor mei.”

Poliția Metropolitană nu i-a prezentat scuze lui Kololo și nici nu a recunoscut că ar fi comis vreo ilegalitate. Instituția contestă cererea sa de despăgubiri, iar avocații bărbatului spun că soluționarea cazului ar putea dura ani întregi.

„Acești oameni m-au acuzat pe nedrept. Nu merit și eu ceva?”, întreabă el.

Poliția Metropolitană a transmis BBC că nici instituția, nici Hibberd nu doresc să comenteze cererea de despăgubiri formulată de Kololo, însă a precizat:

„Gândurile noastre se îndreaptă către domnul Kololo, doamna Tebbutt, familia acesteia și toți cei care au fost afectați de această crimă îngrozitoare. Poliția Metropolitană își menține angajamentul de a sprijini autoritățile kenyene prin orice mijloace posibile, pentru a obține dreptate pentru doamna Tebbutt și regretatul său soț.”

Preetha Gopalan, coordonatoarea departamentului de litigii din Marea Britanie al organizației Reprieve, descrie comportamentul Poliției Metropolitane în cazul lui Kololo drept „revoltător”.

„Au petrecut zece ani încercând să evite asumarea răspunderii prin toate mijloacele posibile, iar acum îl târăsc prin instanțe. Ar putea face ceea ce este corect, dar nu sunt dispuși să o facă, astfel că acest calvar continuă să îl urmărească pe Kololo și pe familia sa.”

„Chiar dacă aș primi un miliard de șilingi, nu voi mai fi niciodată același om”, spune Kololo. „Dar dacă voi obține dreptatea pe care o merit, îmi voi putea ajuta copiii și voi putea avea grijă de mine la bătrânețe.”