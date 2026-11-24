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Rinkevics, aflat la New York pentru a prezida Consiliul de Securitate al ONU în timpul preşedinţiei prin rotaţie a Letoniei, a afirmat că nu crede că Moscova este cu adevărat interesată să pună capăt războiului, conform declarațiilor pentru agenția Reuters, relatează Agerpres.

În opinia sa, este probabil ca Rusia să considere noile negocieri pentru o încetare a focului drept o „manevră de diversiune" menită să-i permită continuarea invaziei la scară largă.

Ucraina se confruntă cu o "furtună perfectă" - o iarnă brutală, atacuri tot mai intense asupra infrastructurii energetice şi lovituri tot mai frecvente, îndreptate împotriva ţintelor civile -, însă Europa este pregătită să sprijine Kievul prin asistenţă militară, financiară şi pentru infrastructură, iar Kievul şi-a dovedit, în repetate rânduri, rezilienţa, a mai spus el.

Președintele Letoniei avertizează că un „punct de cotitură” va lovi Ucraina

„Dacă Ucraina supravieţuieşte din punct de vedere militar şi economic - şi sunt convins că Ucraina va supravieţui -, atunci punctul de cotitură ar putea surveni anul viitor, în primăvara sau vara viitoare", a declarat el într-un interviu înregistrat luni.

Pe lângă presiunea exercitată asupra economiei Rusiei, există un consens politic tot mai larg cu privire la necesitatea de a pune capăt războiului, a afirmat Rinkevics, făcând referire la atacuri în urma cărora au fost ucişi marinari indieni sau au fost lovite nave din Filipine şi alte state.

„Numărul ţărilor care exercită presiuni este în creştere, astfel încât punctul de cotitură ar putea veni în primăvara sau vara anului viitor", a spus el, subliniind că războiul se extinde dincolo de regiunea imediată.

Liderul Letoniei susține că Rusia a fost atentă intenționat să nu depășească „linia roșie” a NATO

De asemenea, el şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a numit o intensificare a „activităţilor hibride” îndreptate împotriva ţărilor europene - activităţi care au, cel mai probabil, legătură cu Moscova - şi care includ încălcări ale spaţiului aerian, atacuri cibernetice şi acte de sabotaj.

Rusia a fost atentă, până în prezent, să nu depăşească "linia roşie" care ar declanşa Articolul 5 al NATO - ceea ce ar obliga statele membre să îşi sară reciproc în ajutor -, însă devine tot mai îndrăzneaţă, a adăugat el.

„Din ceea ce observăm acum, Rusia este foarte, foarte atentă să nu treacă de acest prag. În acelaşi timp, există o altă tendinţă: apetitul pentru risc este în creştere în Rusia", a spus preşedintele leton, subliniind că numărul actelor de sabotaj, al tentativelor de incendiere şi al atacurilor îndreptate împotriva unor entităţi care susţin Ucraina a crescut semnificativ faţă de 2022, anul în care Moscova a lansat invazia la scară largă.

Incidentele hibride recente din Germania, Spania şi ţările baltice - unele dintre ele fiind încă în curs de investigare - au ridicat provocări în ceea ce priveşte stabilirea unui răspuns proporţionat.

Cu toate acestea, serviciile de informaţii europene îşi îmbunătăţesc capacitatea de cooperare şi coordonare, reuşind, în unele cazuri, să prevină atacurile, a declarat Rinkevics. Kremlinul neagă în mod constant desfăşurarea unor operaţiuni de sabotaj în ţările NATO sau planificarea oricărei confruntări.

Letonia l-a convocat luni, din nou, pe ambasadorul Rusiei la Riga, ca urmare a unor atacuri ruseşti recente, a declarat Rinkevics, subliniind importanţa unei astfel de luări de poziţie publice, într-un moment în care ţările europene ripostează prin "o cooperare mai strânsă, un schimb mai intens de informaţii şi un sprijin reciproc sporit".

„Acesta este rezultatul unei cooperări foarte bune în cadrul comunităţii de informaţii şi contrainformaţii", a spus el.

"Problema este că avem întotdeauna un adversar foarte abil, care recurge constant la noi metode pentru a ne pune la încercare şi a ne ataca. Este o luptă continuă", a adăugat el.