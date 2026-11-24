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Fetița, pe nume Maite, poate fi văzută în videoclip coborând treptele piscinei, însă la un moment dat își pierde echilibrul și începe imediat să se zbată sub apă, potrivit DailyMail.

Din fericire, în apropiere se afla Tereza, câinele familiei.

Cățelul a observat pericolul și a sărit rapid în apă. Fetița a reușit să se prindă de animal, folosindu-l pentru a-și menține o parte a corpului deasupra apei.

Mama și sora mai mare ale fetiței au alergat imediat spre piscină, înspăimântate, și au sărit în apă. Mama a reușit să o ridice pe Maite de pe spatele câinelui și să o aducă în siguranță la marginea piscinei.

Incidentul terifiant a avut loc vineri, în Chapada dos Guimarães, în apropiere de Cuiabá, în statul Mato Grosso, din centrul-vestul Braziliei.

Mama fetiței, Gladissa Filbido, a povestit că familia se afla în vacanță la locuința cumnatei sale, unde trăiește și câinele Tereza.

Femeia a explicat că plecase de lângă fetiță pentru scurt timp pentru a lua o felie de prăjitură. În acele câteva secunde, Maite a decis în mod neașteptat să intre singură în piscină.

Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil. During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown. A golden retriever named Teresa noticed what was happening. The dog jumped into the water and swam towards the child. The girl grabbed onto Teresa and stayed afloat until her mother returned and pulled her out of the pool. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

„Fiica mea are acces la piscine și nu intră niciodată, absolut niciodată, singură în apă. Întotdeauna așteaptă să intre cineva împreună cu ea”, a spus mama copilei.

Când a întrebat-o ulterior pe fetiță ce intenționase să facă, micuța i-a spus că voia pur și simplu să sară în apă.

„Pur și simplu a intrat în piscină. Potrivit spuselor ei, voia să se arunce în apă. În inocența unui copil”, a povestit mama.

Gladissa a publicat imaginile surprinse de camera de supraveghere pe rețelele sociale, pentru a-i avertiza pe ceilalți părinți cât de repede se poate produce un accident care poate deveni fatal.

„În două secunde se poate întâmpla o tragedie”, a avertizat femeia.

Mama recunoscătoare a numit-o pe cățelușa Tereza o adevărată eroină și a spus că animalul a menținut-o pe Maite la suprafață suficient de mult timp pentru ca familia să ajungă la ea.

„Astăzi, încă o dată, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea și mila Sa față de fiicele mele și familia mea. Nu poți fi niciodată suficient de precaut”, a adăugat mama.

Maite nu a suferit nicio vătămare în urma incidentului. Ulterior, Gladissa a publicat și alte imagini în care fetița apare jucându-se fericită alături de patrupedul care i-a salvat viața.