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În România, aproape jumătate dintre păsări sunt crescute în baterii, însă în alte țări procentul este și mai mare. Multe magazine de la noi au început deja să refuze ouăle care provin de la găini ținute în baterii, cele de cod 3.

Totul a pornit de la o petiție semnată în 2023 de 1,4 milioane de europeni. Aceștia au cerut interzicerea cuștilor pentru animalele crescute în ferme: păsări, porci, vite și iepuri. Comisia Europeană a promis atunci că va veni cu o lege în acest sens, însă termenul a trecut, iar proiectul nu a mai apărut.

Corespondent Știrile PRO TV: „Organizațiile care au inițiat campania au dat Comisia Europeană în judecată, iar Tribunalul Uniunii Europene le-a dat dreptate. Judecătorii au stabilit acum că Executivul trebuie să prezinte un calendar clar și să explice când și cum intenționează să își respecte promisiunea.”

În România, găinile pot fi crescute în continuare în cuști, însă doar cele ouătoare și dacă sunt respectate anumite condiții: fiecare găină să aibă spațiul ei, cuib pentru ouat și un loc în care să se poată odihni. Cuștile vechi, fără dotări suplimentare, sunt interzise din 2012.

Constantin Stafie, membru al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România: „Au acces tot timpul la apă, la mâncare și la odihnă. Și coboară dintr-un spațiu în altul, cum ați fi la bloc, la apartament și cobori pe scară. Cam așa sunt crescute și găinile. Niciodată un zootehnist nu o să țină o găină în condiții de stres, pentru că o găină stresată nu mai ouă și nu mai ai producție.”

Marin Iordănică, crescător de păsări: „Închise, ouă mai puțin, trebuie mâncare mai concentrată, pe când așa, astea mănâncă iarbă multă, mănâncă doar grăunțe și ouăle au altă culoare înăuntru, sunt mai frumoase, carnea se cunoaște că nu e carne de crescătorie.”

Diferențele dintre sistemele de creștere se văd și la raft. Pe ouă este marcat un cod din care putem afla cum a fost crescută găina.

Cifra 3 înseamnă că stă în baterii, cifra 2 arată că stă la sol, în hale. Iar pentru ouăle de la găinile crescute în aer liber sau în sistem ecologic se folosesc codurile 1, respectiv 0.

O fermă din Dâmbovița trimite ouă către toate lanțurile mari de magazine din țară. În jur de 40% din producție vine de la găini crescute în baterii. Proprietarii spun că mulți comercianți nu mai acceptă ouăle cod 3, așa că acum sunt nevoiți să se adapteze.

Florin Panfile, directorul comercial al unei ferme de păsări și ouă: „Investițiile sunt foarte mari. Ca idee, ne costă în jur de 60 de euro pe pasăre să trecem o găină în sistem cod 2, la o fermă de 100.000 de păsări. Gândiți-vă că vorbim de șase milioane de euro. Costurile de la cod 2 față de cod 3 sunt cu 20% mai mari, iar producția cu 25% mai mică.”

Potrivit autorităților, aproape jumătate din efectivul de păsări din România este crescut în baterii. La începutul acestui an, mai mulți parlamentari au inițiat un proiect astfel încât fermele să nu mai poată folosi bani publici pentru cumpărarea de cuști noi și să treacă treptat la alte sisteme. Senatul a respins însă inițiativa, iar proiectul este acum la Camera Deputaților.