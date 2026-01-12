Iranul îi transmite lui Donald Trump că „nu caută războiul” cu SUA, dar că este „perfect pregătit” pentru asta

Iranul este pe deplin pregătit pentru război, dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. Reacția sa vine după ce Donald Trump a amenințat că va interveni militar pentru a salva protestatarii.

„Republica Islamică Iran nu caută războiul, dar este pe deplin pregătită pentru război”, a declarat şeful diplomaţiei în cadrul unei conferinţe cu ambasadorii străini la Teheran, difuzată de televiziunea de stat, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Suntem, de asemenea, pregătiţi pentru negocieri, dar aceste negocieri trebuie să fie echitabile, cu drepturi egale şi bazate pe respect reciproc”, a adăugat el.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Activiștii pentru drepturile omului spun că bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni de manifestații a trecut de 500 de morți. Între timp, Teheranul l-a avertizat pe Donald Trump că orice atac al Statelor Unite va declanșa lovituri asupra Israelului și a bazelor americane din regiune considerate „ținte legitime”.

„Lucrurile aici sunt foarte, foarte grave”, a transmis un iranian din rândul participanților la protestele din stradă.

„Mulți dintre prietenii noștri au fost uciși. Trăgeau cu focuri de armă reale. E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge. Iau cadavre în camioane” - mai spune manifestantul.

