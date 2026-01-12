Iranul îi transmite lui Donald Trump că „nu caută războiul” cu SUA, dar că este „perfect pregătit” pentru asta

Stiri externe
12-01-2026 | 11:22
Donald Trump, Ali Khamenei, SUA, Iran,

Iranul este pe deplin pregătit pentru război, dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi. Reacția sa vine după ce Donald Trump a amenințat că va interveni militar pentru a salva protestatarii.

autor
Cristian Matei

„Republica Islamică Iran nu caută războiul, dar este pe deplin pregătită pentru război”, a declarat şeful diplomaţiei în cadrul unei conferinţe cu ambasadorii străini la Teheran, difuzată de televiziunea de stat, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Suntem, de asemenea, pregătiţi pentru negocieri, dar aceste negocieri trebuie să fie echitabile, cu drepturi egale şi bazate pe respect reciproc”, a adăugat el.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Activiștii pentru drepturile omului spun că bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni de manifestații a trecut de 500 de morți. Între timp, Teheranul l-a avertizat pe Donald Trump că orice atac al Statelor Unite va declanșa lovituri asupra Israelului și a bazelor americane din regiune considerate „ținte legitime”.

Citește și
cadavre iran
Proteste în Iran. O filmare arată zeci de cadavre în fața unei morgi. O studentă a fost împușcată în cap | VIDEO

„Lucrurile aici sunt foarte, foarte grave”, a transmis un iranian din rândul participanților la protestele din stradă.

„Mulți dintre prietenii noștri au fost uciși. Trăgeau cu focuri de armă reale. E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge. Iau cadavre în camioane” - mai spune manifestantul.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

Sursa: Pro TV, News.ro

Etichete: SUA, iran, proteste, donald trump,

Dată publicare: 12-01-2026 11:22

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Proteste în Iran. O filmare arată zeci de cadavre în fața unei morgi. O studentă a fost împușcată în cap | VIDEO
Stiri externe
Proteste în Iran. O filmare arată zeci de cadavre în fața unei morgi. O studentă a fost împușcată în cap | VIDEO

O înregistrare video, a cărei locaţie a fost autentificată de AFP duminică, arată zeci de cadavre îngrămădite în faţa unei morgi la sud de Teheran, pe care ONG-uri pentru drepturile omului le identifică drept victime ale represiunii manifestaţiilor.

Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”
Stiri externe
Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în prezent cu proteste soldate cu victime şi cu tensiuni cu Statele Unite - l-au sunat sâmbătă pentru a negocia, relatează CNN.

Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500
Stiri externe
Iranul i-a arestat pe liderii mișcării de protest. Numărul morţilor în urma manifestațiilor ar fi ajuns la peste 500

Autorităţile iraniene au arestat membri cheie ai mişcării de protest care a zguduit ţara în ultimele două săptămâni, a declarat şeful poliţiei naţionale.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Stiri externe
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59