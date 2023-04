Rețete de pască. Trucuri pentru cea mai bună pască cu sau fără aluat

Pasca este nelipsită de pe masa românilor de Paște . Această pâine dulce are o umplutură de brânză în care se pot adăuga stafide și deasupra are o cruce făcută din aluat.

Sunt multe rețete de pască, iar acest desert a evoluat mult. Acum există pască cu ciocolată sau fără aluat, însă este la fel de bună ca varianta clasică.

-Pască tradițională

- Pască fără aluat

- Pască cu brânză dulce

- Pască cu brânză sărată

- Pască cu ciocolată

- Pască cu smântână

- Pască poloneză

- Pască cu ciocolată și mascarpone

Pască tradițională

Pasca are o istorie îndelungată care datează din cele mai vechi timpuri. Pâinea dulce este făcută pe bază de drojdie și se consumă în mod tradițional în perioada Paștelui, iar nutriționiștii spun și că este foarte sănătoasă și că pasca are numeroase beneficii pentru organism.

Cea mai veche referire datează din secolul al XVI-lea. La acea vreme, pasca era făcută de obicei doar cu făină, apă și drojdie. Cu timpul, alte ingrediente, cum ar fi ouăle, zahărul, untul și laptele, au fost adăugate la rețetă, rezultând pasca bogată și dulce care este savurată astăzi.

Tradiția coacerii acestei pâini de Paște în România este strâns legată de Biserica Ortodoxă. Pasca se face de obicei în timpul Săptămânii Sfinte, săptămâna premergătoare Duminicii Paștelui. În unele regiuni, este tradițional ca pasca să fie coaptă în Joia Mare, în timp ce în altele este coaptă în Sâmbăta Mare.

Pasca este adesea decorată cu simboluri religioase, cum ar fi crucile, sau cu ouă colorate care reprezintă viața nouă și renașterea. În unele regiuni din România, pasca este, de asemenea, decorată cu aluat împletit pentru a reprezenta coroana de spini purtată de Iisus în timpul răstignirii sale.

În zilele noastre, pasca a suferit multe modificări. Există unele fără aluat, altele cu ciocolată, în timp ce unele rețete de pască includ mascarpone.

Dar rețeta de pască tradițională este una foarte simplă și conține ingredientele folosite și la cozonac.

Ingrediente pentru pasca tradițională:

500g făină

200ml lapte călduț

150g unt topit și răcit

100g zahăr

2 ouă

1 plic de drojdie uscată (7g)

1 praf de sare

1 linguriță de esență de vanilie

coaja rasă de la o lămâie și de la o portocală

150g stafide

1 ou pentru uns

Într-un bol mare, amestecă făina cu drojdia uscată, sarea și zahărul. Adaugă coaja rasă de lămâie și de portocală, stafidele și amestecă bine.

Într-un alt bol, bate ouăle cu laptele călduț, untul topit și esența de vanilie.

Adaugă amestecul lichid peste amestecul de făină și combină totul bine cu o lingură de lemn până când se formează un aluat moale.

Transferă aluatul pe o suprafață de lucru presărată cu făină și frământă timp de 10 minute, până când aluatul devine elastic și se dezlipește de mâini.

Pune aluatul înapoi în bol și acoperă cu un prosop curat. Lasă aluatul să crească timp de aproximativ o oră într-un loc cald. Unge o formă de copt cu unt și presară cu făină.

După ce aluatul a crescut, transferă-l înapoi pe suprafața de lucru și frământă-l încă o dată timp de 5 minute. Împarte aluatul în două bucăți egale și formează un disc.

Pune discul în formă de copt, apoi umple cu brânză de vaci. Din cealaltă jumătate de aluat, formează o coroniță împletită pe care să o pui împrejur. Apoi, tot din aluat, formează două benzi împletită și formează o cruce peste umplutura de brânză.

Încălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Bate un ou și unge pască cu el.

Coace pasca timp de 35-40 de minute sau până când se rumenește frumos.

Lasă pasca să se răcească înainte de a o tăia și de a o servi.

Pască fără aluat

Pasca fără aluat este la fel de bună ca cea tradițională. Se face cu ouă întregi, astfel încât totul să poată sta în formă fără o bază de aluat. Este delicioasă și ar trebui să o încerci. Rețeta e chiar mai ușoară decât pentru pasca tradițională, pentru că nu mai trebuie să frămânți nimic.

Ingrediente pentru pasca fără aluat

500g brânză de vaci

200g smântână grasă

200g zahăr

8 ouă (6 ouă întregi și 2 albușuri separate)

1 plic de zahăr vanilat

coaja rasă de la o lămâie și o portocală

100g stafide

50g unt topit și răcit

1 linguriță de esență de vanilie

Puțin unt pentru a unge forma

Mod de preparare:

Încălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Unge o formă de copt cu unt.

Într-un bol mare, amestecă brânza de vaci cu smântâna, zahărul, zahărul vanilat, coaja de lămâie și de portocală, esența de vanilie, stafidele și untul topit.

Adaugă 6 ouă și amestecă bine până când toate ingredientele sunt bine combinate.

Bate cele 2 albușuri separate până când nu mai curg din bol. Adaugă-le în compoziția de brânză și amestecă ușor până când sunt bine încorporate.

Toarnă compoziția în forma de copt și nivelează suprafața cu o spatulă.

Coace pasca timp de aproximativ o oră sau până când este coaptă și a prins o crustă aurie. Poți verifica cu o scobitoare – dacă iese curată, pasca este gata.

Lasă să se răcească timp de cel puțin o oră înainte de a o tăia și de a o servi.

Pască cu brânză dulce

Un aluat pufos și dulce și o umplutură aromată de brânză dulce este desertul perfect pentru masa de Paște. Pasca cu brânză dulce este rețeta pe care mulți o fac de Înviere.

Ingrediente pentru pasca cu brânză dulce

300 g făină

2 gălbenușuri

40 g zahăr

180 ml lapte

60 g unt

12 g drojdie proaspătă

Zahăr vanilat

Coaja rasă de la jumătate de lămâie

Pentru umplutură:

300 g brânză dulce de vaci

50 g smântână

3 ouă

100 g stafide

100 g zahăr

Coaja rasă de lămâie

100 g stafide

30 g griș

Activează drojdia sfărâmând-o și adăugând puțin lapte călduț. Când face bule al suprafață, adaugă restul de lapte, zahărul, gălbenușurile și coaja rasă de lămâie.

Amestecă totul bine și adaugă jumătate din cantitatea de făină. Pune și un praf de sare. Adaugă apoi untul la temperatura camerei și restul de făină. Frământă aluatul până când nu se mai lipește de mâini.

Lasă aluatul la dospit până se dublează în volum, aproximativ o oră. Umplutura se face punând brânza scursă, smântâna, zahărul, ouăle, coaja rasă de lămâie, stafidele și grișul. Se amestecă totul bine și se lasă deoparte până aluatul de pască va crește. Brânza dulce de vaci este ideală pentru această rețetă. Poți adăuga esență de vanilie, de rom sau de portocală în umplutură.

Când aluatul a crescut, împarte-l în trei părți egale. Prima parte întinde-o sub formă de disc și pune-l în tavă.

Apoi formează două șnururi lungi pe care să le răsucești ca să formeze o bordul.

Din a treia parte de aluat, formează crucea împletită care va veni peste pască.

Pune totul la copt și unge cu puțin ou bătut. Când s-a rumenit, scoate pasca și las-o la răcit.

Pască cu brânză sărată

Această pască cu brânză sărată este perfectă pentru a fi așezată pe masă odată cu aperitivele de Paște. Poate înlocui perfect pâinea și este delicioasă cu o varietate de salate.

Ingrediente pentru a face pască cu brânză sărată

500 g făină

1 linguriță de sare

25 g drojdie proaspătă

Apă călduță

Pentru umplutură:

300 g brânză de oaie

170 g cremă de brânză

5 linguri de smântână

2 ouă

Prima oară se prepară maiaua. Drojdia se sfărâmă și se amestecă cu puțină apă călduță și cu câteva linguri de făină. Se lasă la crescut, apoi se toarnă peste făina cernută. Se frământă un aluat moale, dar ne lipicios.

Se acoperă totul și se lasă la dospit. Pentru umplutură, se amestecă toate ingredientele și adaugă puțină sare și piper, dacă este nevoie.

Aluatul se întinde în funcție de forma folosită. Dacă folosești o formă rotundă, întinde un disc mare și așează în tavă. Se pune umplutura, se nivelează bine, apoi marginile aluatului se aduc peste. Dacă ți-a rămas exces îl poți tăia și poți forma o cruce ca să o pui deasupra aluatului.

Se unge totul cu un ou bătut și se pune la cuptorul încins la 180 de grade pentru 40-45 de minute.

Când pasca este rumenită și ai scos-o din cuptor, se unge cu o pensulă și apă rece pe margini, ca aluatul să nu rămână tare. Se acoperă pasca cu un prosop de bucătărie și când se răcește e gata de servit.

Pască cu ciocolată

Un deliciu pentru cei mici și cei mari, deopotrivă, pasca cu ciocolată este un desert reinterpretat, dar care a căpătat o popularitate deosebită.

Aluatul rămâne același, dar compoziția se schimbă. Ai nevoie de următoarele ingrediente:

Ingrediente pentru pasca cu ciocolată

500g făină

100g unt

50g drojdie proaspătă

200ml lapte călduț

2 ouă

50g zahăr

1 linguriță de sare

Pentru umplutură:

250 g ciocolată neagră

250 g smântână

250 g unt

8 gălbenușuri

150 g zahăr

30 g amidon

Încălzește puțin laptele, apoi adăuga drojdia și amestecă până când se dizolvă. Lasă deoparte pentru ca drojdia să se activeze.

Într-un bol mare, amestecă făina cu sarea și zahărul, apoi adaugă untul la temperatura camerei și amestecă bine. Adaugă ouăle și laptele cu drojdia, apoi frământă bine până când obții un aluat moale și elastic.

Întinde aluatul cu un sucitor și așează-l într-o tavă rotundă. Taie surplusul, astfel încât să rămână cam un centimetru în afara formei.

Pentru umplutură, pune smântâna și ciocolata alături de unt pe foc, la topit. Adaugă zahărul și gălbenușurile și amestecă bine. Adaugă apoi amidonul. Toarnă crema în forma de aluat și rulează marginile spre interior. Din aluatul rămas poți face forme pe deasupra.

Se lasă pasca în tavă la crescut, apoi se ung marginile cu un ou bătut. Se bagă la cuptorul încins la 180 de grade pentru aproximativ 40 de minute.

După ce se scoate, se lasă la răcit la temperatura camerei, apoi se pune în frigider pentru măcar o oră, astfel încât crema să se întărească.

Pască cu smântână

O pască ușor de făcut, puțin mai umedă decât cea tradițională și cu un gust puțin acrișor, care merge de minune cu dulceața brânzei. Dacă nu îți plac stafidele, poți folosi merișoare uscate sau orice alte fructe confiate dorești.

Ingrediente pentru pasca cu smântână:

300 g făină

15 g drojdie proaspătă

70 g zahăr

150 ml lapte cald

1 esență de rom

Coaja rasă de la jumătate de lămâie

2 gălbenușuri

Sare

50 g unt topit

1 linguriță de ulei

Pentru umplutură:

350 g smântână grasă

120 g zahăr

Coaja rasă de lămâie

1 esență de vanilie

30 g amidon

100 g stafide

3 ouă întregi

Se cerne făina într-un castron mare și în mijloc se face o gaură, unde se pune drojdie, puțin zahăr și lapte călduț. Se lasă la activat drojdia, apoi se adaugă restul de zahăr, lapte, arome, coaja de lămâie, gălbenușuri și sare.

Se frământă câteva minute, apoi se adaugă untul topit și uleiul.

Se mai frământă puțin până obții un aluat neted și elastic. Se acoperă și se lasă la crescut cam o oră.

Pentru umplutură, se pune smântâna, zahărul, sare, vanilie și coaja rasă de lămâie. Se adaugă și amidonul și se amestecă bine. Se adaugă ouăle întregi și se amestecă. Pune și stafidele și lasă deoparte.

Întinde aluatul în trei bucăți. Una dintre ele trebuie să fie cea mai mare, apoi una mijlocie și partea a treia din care să faci bordurile și crucea.

Poți folosi un cântar pentru această parte. Formează un disc din partea cea mai mare de aluat și pune-l pe fundul unei forme. Acoperă și pereții. Cealaltă parte se întinde în două șnururi pe care apoi le împletești pentru bordură.

Se pune în tavă lipind-o de margini și se toarnă umplutura. Crucea din aluat se pune abia după ce umplutura s-a întărit puțin și poate sta deasupra.

Pasca se unge cu ouă și se bagă la cuptor. Când umplutura s-a stabilizat, se pune și crucea și se mai lasă până ce pasca este rumenă și gătită complet.

Pască poloneză

Pasca poloneză este un desert decadent. Seamănă foarte puțin cu pasca noastră tradițională. Chiar dacă are brânză, pasca poloneză aduce mai mult cu un cheesecake. În plus, are o glazură de ciocolată deasupra și este o prăjitură pe placul tuturor.

Ingrediente pentru pasca poloneză:

150 g faină

75 g zahăr pudră

1 ou

100 g unt

150 ml lapte

2 plicuri zahar vanilat

2 linguri cacao

1 plic praf de copt

Pentru umplutură:

500 g brânză de vaci

2 ouă

150 g zahar

2 plicuri zahăr vanilat,

1 lingura făină

100 g stafide

Glazura:

3 linguri apă

4 linguri zahăr

3 linguri cacao

1 lingura unt

Dacă ai un mixer, acesta este momentul perfect să îl utilizezi. Bate împreună oul cu zahărul, apoi adaugă untul. Amestecă făina cu cacao, zahăr vanilat și praful de copt. Se adaugă laptele în amestecul de ou și apoi se pun ingredientele uscate.

Tapetează o formă de copt și pune cam trei sferturi din aluat. Coace totul la 180 de grade timp de 10 minute. Umplutura se face amestecând brânza de vaci cu zahărul, zahărul vanilat și ouăle. Adaugă făina și stafidele și amestecă bine. Pune umplutura peste aluat și nivelează totul.

Scoate forma din cuptor și las-o la răcit. Când s-a răcit, scoate pasca din forma și toarnă glazura. Aceasta se face amestecând toate ingredientele împreună pe foc.

Pască cu ciocolată și mascarpone

O altă rețetă de pască delicioasă este cea cu ciocolată și mascarpone. Este pasca pe care copiii o adoră, iar adulții o vor aștepta cu entuziasm după masa de Paște.

Ingrediente pentru pasca cu ciocolată și mascarpone:

300 g biscuiți de orice fel

50 g ciocolată cu lapte

75 g unt cu 82% grăsime

Pentru crema de brânză:

750 g mascarpone

400 g smântână cu 20 % grăsime

200 g unt gras

6 ouă

200 g făină

5 g praf de copt

200 g zahăr

coaja și sucul de la o lămâie

Esență de vanilie

1 praf de sare

Pentru glazură:

100 g ciocolată neagră

100 g ciocolată cu lapte

175 g smântână lichidă

20 g unt

Tapetează o formă de copt cu unt. Pune biscuiți într-un robot de bucătărie și sfărâmă-i foarte bine. Topește untul și ciocolata pe baie de aburi și adaugă peste biscuiți mărunțiți.

Amestecă totul bine și întinde aluatul rezultat la baza formei de copt. Nivelează bine și treci la pregătirea umpluturii.

Topește untul într-o cratiță și lasă-l puțin să se răcorească. Separă ouăle și amestecă gălbenușurile cu puțină sare. Într-un alt bol, mixează bine albușurile cu un praf de sare și apoi adaugă zahărul treptat. Pune și zeama de lămâie. Amestecă gălbenușurile cu untul topit, adaugă smântâna, coaja de lămâie, esența de vanilie și mascarpone.

Cerne făina cu praful de copt și pune-le în compoziția obținută mai sus. Adaugă treptat albușurile și amestecă ușor compoziția. Pune totul în tavă și dă la copt pentru 40 de minute la 180 de grade.

Când pasca s-a răcit, poți face glazura. Într-o cratiță mică, pune smântâna lichidă, dar nu o fierbe. Oprește focul și adaugă cele două tipuri de ciocolată mărunțită. Adaugă și untul și amestecă bine. Scoate pasca din formă și toarnă glazura peste ea.

Orice rețetă de pască ai alege, asigură-te că folosești ingrediente de calitate și nu uita să pui un praf de sare și un strop de dragoste în tot ce faci.

Dată publicare: 14-04-2023 18:23