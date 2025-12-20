Borș - din ce se face și de ce este atât de sănătos pentru digestie și imunitate

Orice ciorbă reușită se încheie cu borș, o zeamă acrișoară făcută din tărâțe care dă ciorbelor un gust ideal.

autor
Anca Lupescu

Cu toate că există borș gata de cumpărat, este mult mai sănătos să îl faci în casă. În plus, acesta un ingredient minune pentru digestie și imunitate. Iată ce este borșul, de fapt, din ce se face și cum ar trebui consumat pentru un sistem digestiv sănătos.

Ce este borșul

Borșul este o zeamă acrișoară preparată din tărâțe de grâu sau secară. Este folosit în mod tradițional de români pentru a acri preparate precum ciorbe (borșuri), mâncarea de varză, sarmalele sau ardeii umpluți.

Pe lângă utilizările culinare, borșul are și beneficii pentru sănătate, mai ales dacă este făcut în casă de la zero. Există trei tipuri de borș: cel crud, neprelucrat, bogat în enzime și probiotice care se consumă direct. Borșul fiert, folosit în supe și ciorbe și din care se pierd o parte din probiotice din cauza fierberii. Borșul din comerț, care este pasteurizat și are un termen de valabilitate mare, dar are proprietățile diminuate.

Beneficiile borșului

Cel mai bun borș este cel pe care îl faci acasă și îl consumi crud. Acesta acționează asupra sistemului digestiv și oferă probiotice, elemente care susțin sănătatea stomacului. Iată câteva dintre beneficiile borșului crud:

Are o mulțime de nutrienți

Borșul crud făcut în casă are o mulțime de vitamine din complexul B, vitamina C, vitamina D și H. În plus, conține enzime, minerale precum calciu, magneziu și fosfor, oligoelemente precum seleniu și crom, aminoacizi esențiali și carbohidrați.

Se poate folosi pentru un plus de energie

Borșul poate fi folosit pentru a îți da un plus de energie, mai ales în perioadele aglomerate. Poți consuma câte un pahar de 100-150 de m înainte de masă, pe stomacul gol, timp de 7 zile.

Contribuie la reglarea glicemiei

Borșul crud poate fi benefic pentru persoanele cu diabet zaharat. Acesta contribuie la menținerea glicemiei în limite normale, datorită conținutului de crom. Totuși, acesta nu înlocuiește un regim alimentar recomandat sau necesitatea medicației.

Ajută la vindecarea bolilor respiratorii

Simptomele unor boli respiratorii cronice precum bronșita, astm, sinuzită, pot fi ameliorate cu ajutorul consumului de borș frecvent. Acesta poate fi folosit și ca adjuvant în perioada tratamentului pentru tuberculoză.

O jumătate de litru se împarte în trei porții și se bea pe stomacul gol înainte de mesele principale. În compoziția borșului există substanțe care pot încetini dezvoltarea bacililor Koch.

Printre beneficii se numără și combaterea indigestiilor și diareea. Borșul de casă ajută la reglarea tranzitului intestinal și la ameliorarea problemelor gastrointestinale.

Ține minte că pentru ca aceste beneficii să funcționeze, borșul trebuie consumat ca atare. Atunci când este fiert în ciorbe, acesta își pierde calitățile probiotice, cu toate că are în continuare multe beneficii pentru sănătate.

Epuizare fizică

Borșul ajută la combaterea epuizării fizice. Se poate folosi pentru revigorarea organismului și pentru un plus de energie, dacă bei câte un pahar mic înainte de masă, pe stomacul gol.

Combaterea mahmurelii

Borșul este renumit pentru faptul că luptă împotriva mahmurelii. Acesta poate să amelioreze simptomele neplăcute după consumul de alcool precum greață, dureri de cap sau senzația de slăbiciune.

Cum să faci borș acasă

Ingrediente:

• 500 g tărâțe de grâu

• 250 g mălai

• 5–7 g drojdie proaspătă

• 2 felii de pâine prăjită

• Frunze de leuștean (opțional)

• Aproximativ 2–3 litri apă caldă (40°C)

Mod de preparare:

Dizolvă drojdia în puțină apă caldă. Adaugă tărâțele și mălaiul și amestecă până se formează un aluat moale. Acoperă și lasă aluatul să stea 6–7 ore la temperatura camerei până crește.

Transferă maiaua într-un borcan mare și adaugă restul tărâțelor și apa. Amestecă bine și acoperă borcanul. Adaugă feliile de pâine prăjită și, dacă vrei, frunze de leuștean.

Lasă borșul să fermenteze 3–5 zile, amestecând de 1–2 ori pe zi. Scoate pâinea după 2 zile, continuă fermentarea până când borșul devine acru. Strecoară borșul și păstrează-l în sticle în frigider.

Borșul de casă este gata și poate fi folosit ca atare sau la ciorbe.

ciorba de stevie

Cum se consumă borșul

Borșul poate fi savurat în mai multe feluri, fie ca ingredient în preparate, fie ca băutură sănătoasă pentru tranzitul intestinal. Iată câteva modalități de a-l consuma:

Borș în supă sau ciorbă - Adaugă borșul în ciorba ta preferată sau chiar în supă dacă preferi pentru un gust acrișor.

Borș ca băutură - Poți bea borșul ca o băutură răcoritoare, servit rece, mai ales în zilele călduroase. Pentru un plus de prospețime, adaugă frunze de mentă sau busuioc.

Borș în mâncăruri calde - Adaugă borșul în varză călită sau în tocănițe ori alte mâncăruri care beneficiază de un gust acrișor pentru a le da o aromă bună.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 20-12-2025 16:47

