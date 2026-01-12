Școli închise în mai multe județe din cauza gerului. 3.000 de elevi din opt județe vor face cursuri online

12-01-2026 | 17:27
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că marți 3.000 de elevi din 10 școli vor învăța online; în trei unități din Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman cursurile sunt suspendate.

”Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 17.00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, marţi, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 3000 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare şi câte două în judeţele Timiş şi Teleorman”, anunţă, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Sursa citată a precizat că în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Ministerul mai anunţă că situaţia se poate modifica în funcţie de evoluţia vremii şo deciziile autorităţilor locale.

Vreme deosebit de rece în România

Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot coborî până la -20 de grade.

”Marţi (13 ianuarie) vremea se va menţine deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul şi nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 şi 2 grade. Marţi noaptea va mai fi ger în nord şi nord-est şi pe arii restrânse în centru, sud şi est, temperaturile minime la nivelul întregii ţări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei şi 2...3 grade în sudul Banatului”, a transmis ANM.

De asemenea, marţi aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2...8 cm, iar în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local de 10...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp).

”Începând cu seara zilei de marţi în vestul şi sud-vestul ţării vor fi precipitaţii mixte şi depuneri de polei”, arată meteorologii.

 
Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”. Este prima declarație publică pe acest subiect

