Elefantul ucigaș. Un uriaș pachiderm a vânat și a omorât peste 20 de oameni în câteva zile

12-01-2026 | 17:32
elefant
Cel puțin 20 de persoane au fost ucise de un elefant sălbatic în decurs de 9 zile în statul Jharkhand, din estul Indiei, au declarat oficialii, adăugând că animalul nu a fost încă capturat.

 

Cristian Anton

Un elefant sălbatic a vânat și ucis peste 20 de oameni într-un stat din India, autoritățile spunând că încă nu au reușit să-l captureze, scrie BBC.

Morțile au avut loc între 1 și 9 ianuarie în zonele forestiere Chaibasa și Kolhan din districtul West Singhbhum, care fac parte dintr-una dintre cele mai mari păduri din Asia.

Conflictul om-elefant este raportat în regiune de ani de zile, oficialii și cercetătorii asociindu-l cu reducerea acoperirii forestiere, fragmentarea habitatului și creșterea activității umane în apropierea coridoarelor de elefanți.

O operațiune de căutare masivă, care implică peste 100 de angajați silvici, este în curs de desfășurare pentru a localiza elefantul, spun oficialii.

Aceasta este o situație fără precedent. Este prima dată când un astfel de tipar de decese este legat de un singur elefant mascul din regiune”, a declarat ofițerul silvic Kuldeep Meena, adăugând că întreaga zonă a fost pusă în alertă maximă pentru a preveni pierderi suplimentare de vieți omenești și proprietăți.

Prioritatea lor imediată, a spus el, a fost să găsească, să captureze și să readucă animalul în siguranță în sălbăticie.

Elefantul a atacat și a ucis oamenii noaptea

Magistratul districtual Chandan Kumar a declarat pentru BBC că un lucrător silvic se numără printre cele 20 de persoane care au murit. Autoritățile au anunțat despăgubiri bănești pentru familiile acestora.

Majoritatea deceselor au avut loc noaptea, când locuitorii păzeau orezul depozitat în câmpuri și hambare - o practică obișnuită în India rurală.

Una dintre victime, Mangal Singh Hembram, în vârstă de 34 de ani, a fost atacat lângă casa sa din satul Bodijari, în timp ce se întorcea de la serviciu, au declarat oficialii.

În satul Birsingh Hatu, Urdub Bahoda, în vârstă de 62 de ani, a fost ucis în timp ce își păzea câmpul, potrivit familiei sale. Mai târziu, în aceeași noapte, Vishnu Sundi, în vârstă de 42 de ani, dintr-un sat vecin, a fost călcat în picioare în timp ce dormea ​​în fața casei, a spus fiul său.

Într-un alt incident din 5 ianuarie, Kundra Bahoda și cei doi copii ai săi - Kodama, în vârstă de șase ani, și Samu, în vârstă de opt ani - au fost uciși de elefant. Soția lui Kundra, Pundi, a spus că a scăpat cu fiica ei rănită, în vârstă de doi ani, și a aflat abia mai târziu că soțul ei și cei doi copii mai mari au murit.

Experții spun că elefantul este deosebit de agresiv pentru că se află în perioada de împerechere

Oficialii silvici au declarat că elefantul era tânăr, agil și își schimba frecvent locația, în special noaptea, ceea ce îngreuna urmărirea lui. Echipele au folosit alerte tradiționale cu tobe pentru a avertiza locuitorii și i-au sfătuit pe oameni să nu iasă afară sau să doarmă afară noaptea.

Meena a spus că o evaluare preliminară a sugerat că animalul s-ar putea afla în faza de împerechere, când elefanții masculi experimentează o agresivitate sporită din cauza nivelului crescut de testosteron. Oficialii au spus că un astfel de comportament dispare de obicei în 15 până la 20 de zile.

De asemenea, au spus că elefantul s-ar fi putut îndepărta de turma sa, subliniind necesitatea localizării lui și a permiterii sale de a se reîntâlni cu alți elefanți din pădure.

