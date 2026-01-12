România devine din 2027 cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Cât extragem din Marea Neagră

Stiri Sociale
12-01-2026 | 17:13
gaze marea neagra
Shutterstock

România va începe din prima jumătate a anului 2027 extragerea efectivă de gaze din perimetrul Neptun Deep al Mării Negre și va deveni astfel cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

 

autor
Cristian Anton

Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 ar putea începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.

"Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, extracţia totală anuală în cadrul Neptun Deep va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi.

"Este un proiect de patru miliarde de euro investiţie, 50% de compania Romgaz, deţinută de statul român în proporţie de 70%, şi de 50% de compania OMV Petrom. Extracţia totală anuală va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi. Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru extrem de util şi pentru consumatorii casnici, dar şi pentru companiile din ţara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, companii din industria petrochimică şi cea a îngrăşămintelor chimice", a subliniat Bogdan Ivan.

Citește și
Neptun Deep
Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată

OMV Petrom și Romgaz investesc 4 miliarde de euro pentru proiectul Neptun Deep

Pe 25 martie 2025, OMV Petrom şi Romgaz au anunţat începerea forajului pentru dezvoltarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud şi Domino din perimetrul Neptun Deep, situat la 160 de km în largul Mării Negre.

Cele două companii investesc, împreună, până la patru miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

La 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. 

A început forajul în Marea Neagră. Vom deveni printre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană

Sursa: Agerpres

Etichete: gaze, uniunea europeana, romania, marea neagra, mare, producator, Neptun Deep, cel mai,

Dată publicare: 12-01-2026 17:13

Citește și...
Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep
Stiri actuale
Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep

Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.

Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată
Stiri actuale
Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată

Tribunalul Bucureşti a respins vineri acţiunea Greenpeace România de suspendare a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep.

Al doilea cel mai mare proiect energetic din România primește undă verde. Ministerul Energiei, câștig de cauză în instanță
Stiri actuale
Al doilea cel mai mare proiect energetic din România primește undă verde. Ministerul Energiei, câștig de cauză în instanță

Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic din România a primit undă verde în instanță, asta după ce proiectul a fost contestat de activiștii de mediu. Proiectul este estimat la circa 4 miliarde de euro. 

Mișcarea strategică care ar resuscita agricultura românească. Vor fi folosite și gazele din Neptun Deep
Stiri Economice
Mișcarea strategică care ar resuscita agricultura românească. Vor fi folosite și gazele din Neptun Deep

Romgaz negociază preluarea combinatului Azomureș, existând discuții pentru activele companiei, a afirmat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Avantajul ar fi prețul scăzut al gazului, materie primă pentru combinat.

Burduja: „Proiectul Neptun Deep va consolida poziţia României în rândul producătorilor de gaze din UE”
Stiri Politice
Burduja: „Proiectul Neptun Deep va consolida poziţia României în rândul producătorilor de gaze din UE”

România este deja în fruntea topului producătorilor de gaze din UE, iar proiectul Neptun Deep ne va consolida această poziţie, a scris, duminică, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.

