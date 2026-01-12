România devine din 2027 cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Cât extragem din Marea Neagră

România va începe din prima jumătate a anului 2027 extragerea efectivă de gaze din perimetrul Neptun Deep al Mării Negre și va deveni astfel cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 ar putea începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.

"Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, extracţia totală anuală în cadrul Neptun Deep va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi.

"Este un proiect de patru miliarde de euro investiţie, 50% de compania Romgaz, deţinută de statul român în proporţie de 70%, şi de 50% de compania OMV Petrom. Extracţia totală anuală va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi. Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru extrem de util şi pentru consumatorii casnici, dar şi pentru companiile din ţara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, companii din industria petrochimică şi cea a îngrăşămintelor chimice", a subliniat Bogdan Ivan.

OMV Petrom și Romgaz investesc 4 miliarde de euro pentru proiectul Neptun Deep

Pe 25 martie 2025, OMV Petrom şi Romgaz au anunţat începerea forajului pentru dezvoltarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud şi Domino din perimetrul Neptun Deep, situat la 160 de km în largul Mării Negre.

Cele două companii investesc, împreună, până la patru miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

La 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

