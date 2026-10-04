Un număr de 24 de instituţii de învăţământ au fost „incendiate sau vandalizate” în timpul protestelor liceenilor lansate la începutul acestei săptămâni, transmite AFP.

„Între 400 şi 500 de şcoli au suspendat cursurile” vineri şi „vor fi, probabil, la fel de multe luni, dar cu o reluare parţială şi treptată a cursurilor”, a declarat ministrul la posturile France 2 şi France Inter, deplângând faptul că„'78 de membri ai personalului' din educaţie au fost răniţi 'de la începutul evenimentelor”.

Suspendarea cursurilor intervine atunci când „nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate”, fie din motive logistice, fie pentru că membri ai personalului au fost vizaţi direct, a explicat ministrul.

„Există activişti, în special de ultra-stânga, care s-au infiltrat în mişcarea liceenilor, pe care au deturnat-o şi care au fost extrem de violenţi. În mod clar, acest lucru pune în pericol şi personalul, şi elevii noştri. Şaptezeci şi opt de persoane din sistemul naţional de educaţie au fost rănite, nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Au fost atacate în mod deliberat pentru ca erau angajaţi ai educaţiei naţionale”, a afirmat Geffray.

Începută pe 17 septembrie în regiunea pariziană, mişcarea de protest şi blocada liceenilor s-a extins treptat în toată ţara şi a luat o turnură violentă joi în numeroase oraşe franceze.

Ziua de vineri a fost marcată de tensiuni şi peste 1.700 de reţineri - 5.000 în total începând de luni -, iar organizatorii cer continuarea mobilizării marţi în lipsa unor 'măsuri concrete'.

Liceenii mobilizaţi cer mai multe resurse umane şi financiare pentru sistemul naţional de educaţie, plângându-se de presiunea exercitată de Parcoursup (procedura computerizată de orientare), de numărul insuficient de profesori, de clădiri în stare precară şi de programul prea încărcat.