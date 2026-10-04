Apariția vedetei a avut toate ingredientele unui look regal și sofisticat, relatează whowhatwear.com.

Fondatoarea Rare Beauty se îndrepta spre Fast Company Innovation Festival, iar ținuta aleasă pentru această ocazie a atras imediat atenția. Selena Gomez a optat pentru o fustă din lână și un top din mătase semnate Victoria Beckham, pe care le-a completat cu pantofi albi cu toc, o geantă crem și o pereche de ochelari de soare dreptunghiulari, foarte eleganți.

Rezultatul a fost un outfit monocrom, rafinat și extrem de feminin, care demonstrează că albul poate fi purtat cu încredere și în sezonul de toamnă. Selena Gomez a reușit să combine piese cu un aer elegant cu accesorii discrete, obținând o apariție care amintește de stilul unei adevărate prințese pop.