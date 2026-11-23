În jurul datei de 11 noiembrie, vânturile din stratosferă care formează vortexul polar și-au inversat direcția, cu aproximativ trei săptămâni mai devreme decât în episoadele similare înregistrate anterior, potrivit Severe Weather Europe.
În același timp, temperaturile din stratosferă au crescut puternic, ajungând cu peste 28 de grade Celsius peste valorile obișnuite pentru această perioadă.
Meteorologii urmăresc acum dacă schimbările produse la mare altitudine vor ajunge să influențeze și vremea de la sol.
Vortexul polar este un sistem de vânturi puternice care circulă în jurul Polului Nord, la altitudini mari, și contribuie la menținerea aerului foarte rece în regiunile arctice.
Atunci când este puternic și stabil, aerul rece tinde să rămână în apropierea polului. Dacă vânturile slăbesc, vortexul se poate deforma, deplasa sau chiar diviza în două.
Aceste schimbări pot influența circulația atmosferică și la altitudini mai joase. În anumite condiții, aerul arctic ajunge astfel în regiuni care au, în mod normal, ierni mai blânde, inclusiv în unele părți ale Europei.
De ce este neobișnuită perturbarea din noiembrie 2026
Fenomenul poartă numele de încălzire stratosferică bruscă, cunoscut și sub denumirea de (SSW).
Astfel de episoade apar de regulă în timpul iernii, însă perturbarea din noiembrie s-a produs neobișnuit de devreme, fiind considerată cea mai timpurie de acest fel din datele analizate.
Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, vortexul polar a început deja să se refacă.
Totuși, efectele unei asemenea perturbări pot ajunge la nivelul solului după două până la șase săptămâni. Există și situații în care schimbările din stratosferă nu produc efecte importante asupra vremii.
Ce ar putea însemna pentru România în decembrie 2026
Pentru a vedea cum ar putea evolua vremea după această perturbare, Severe Weather Europe a analizat 21 de episoade asemănătoare, identificate în simulări climatice.
Rezultatele arată că, în asemenea situații, temperaturile din decembrie pot fi mai scăzute în mare parte a Europei, inclusiv în România.
În cazul țării noastre, diferența față de iernile simulate fără o astfel de perturbare este de aproximativ 1–1,5 grade Celsius.