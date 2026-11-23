Vortexul polar, perturbat neobișnuit de devreme. Ce înseamnă pentru România și cum poate afecta iarna 2026–2027

Vortexul polar a suferit în noiembrie 2026 o perturbare neobișnuit de timpurie, care ar putea influența vremea din Europa la începutul iernii.

Ce este vortexul polar și cum influențează vremea Vortexul polar este un sistem de vânturi puternice care circulă în jurul Polului Nord, la altitudini mari, și contribuie la menținerea aerului foarte rece în regiunile arctice. Atunci când este puternic și stabil, aerul rece tinde să rămână în apropierea polului. Dacă vânturile slăbesc, vortexul se poate deforma, deplasa sau chiar diviza în două. Aceste schimbări pot influența circulația atmosferică și la altitudini mai joase. În anumite condiții, aerul arctic ajunge astfel în regiuni care au, în mod normal, ierni mai blânde, inclusiv în unele părți ale Europei.

De ce este neobișnuită perturbarea din noiembrie 2026 Fenomenul poartă numele de încălzire stratosferică bruscă, cunoscut și sub denumirea de (SSW). Astfel de episoade apar de regulă în timpul iernii, însă perturbarea din noiembrie s-a produs neobișnuit de devreme, fiind considerată cea mai timpurie de acest fel din datele analizate. Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, vortexul polar a început deja să se refacă. Totuși, efectele unei asemenea perturbări pot ajunge la nivelul solului după două până la șase săptămâni. Există și situații în care schimbările din stratosferă nu produc efecte importante asupra vremii.

Ce ar putea însemna pentru România în decembrie 2026 Pentru a vedea cum ar putea evolua vremea după această perturbare, Severe Weather Europe a analizat 21 de episoade asemănătoare, identificate în simulări climatice. Rezultatele arată că, în asemenea situații, temperaturile din decembrie pot fi mai scăzute în mare parte a Europei, inclusiv în România. În cazul țării noastre, diferența față de iernile simulate fără o astfel de perturbare este de aproximativ 1–1,5 grade Celsius. România ar putea resimți efectele dacă circulația atmosferică va favoriza pătrunderea aerului rece spre sud-estul continentului. Gerul nu aduce însă automat și ninsoare. Pentru ca zăpada să se formeze, este nevoie ca temperaturile scăzute să coincidă cu precipitațiile.

Cum ar putea evolua vremea în restul iernii 2026–2027 Vortexul polar nu este singurul factor care influențează vremea din timpul iernii. Un rol important îl are și fenomenul El Niño, care modifică circulația atmosferică și poate influența temperaturile și precipitațiile în diferite regiuni ale lumii. Din acest motiv, chiar dacă o perturbare a vortexului polar poate favoriza pătrunderea aerului rece în Europa, efectele sale nu sunt întotdeauna aceleași. România poate avea perioade cu ger și ninsori inclusiv într-o iarnă cu temperaturi medii peste normal.

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