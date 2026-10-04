În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, potrivit unui comunicat emis de DGPMB.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. Este vorba despre trapperul Ian, au precizat sursele.

Ulterior, el a fost reținut, au precizat tot sursele pentru Știrile PRO TV.

În continuare, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, au mai precizat polițiștii.

Ce au declarat organizatorii și partenerii concertului după incident

După incidentul de la Arenele Romane, organizatorii și partenerii concertului au transmis mesaje în care anunță retragerea din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca. Mai jos este mesajul integral așa cum a fost el redat pe pagina de Instagram a hiphop.takeovers.

„Hip Hop Takeovers se retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca.Vă mulțumim tuturor celor care ați fost la Arenele Romane. În spatele acelei seri au stat luni de muncă și oameni care au pus suflet în fiecare detaliu, de la scena 360° până la siguranța publicului. Suntem mândri de echipele care au făcut-o posibilă.De 9 ani, creștem alături de voi și de artiștii care au avut încredere în noi. Continuăm să susținem hip-hop-ul, rapul și cultura urbană, cu aceeași grijă pentru oamenii din fața scenei și pentru cei din spatele ei.Ne dorim să ne revedem la concerte și să construim în continuare seri pe care să le ținem minte împreună.Informațiile despre bilete și rambursări vor fi comunicate separat, pe canalele noastre oficiale, începând de săptămâna viitoare.”, au precizat pe Instagram organizatorii.

Ce s-a întâmplat la concert

Verificările polițiștilor vin după ce, în mediul online, au apărut imagini de la un concert organizat la Arenele Romane din București. Trapperul Ian a urinat pe scenă în timpul reprezentației, iar momentul a fost surprins de spectatori și imaginile au devenit virale.