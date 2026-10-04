Permisul pierdut, furat sau deteriorat poate fi înlocuit prin eliberarea unui duplicat. Cererea poate fi depusă la orice Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV), astfel că șoferul nu trebuie să se adreseze serviciului care i-a emis permisul inițial.

Ce faci imediat după ce îți pierzi permisul de conducere

Procedura se aplică atât în cazul pierderii sau furtului documentului, cât și atunci când permisul este deteriorat. În acest din urmă caz, permisul vechi trebuie prezentat în original.

Există și posibilitatea depunerii cererii online, prin platforma DGPCI. Pentru accesarea serviciilor online este necesar un cont de utilizator. Crearea contului presupune o singură prezentare la ghișeul unui serviciu de permise și înmatriculări, pentru identificarea solicitantului.

După crearea contului, cererea și documentele necesare pot fi transmise prin secțiunea dedicată serviciilor online. Motivul solicitării trebuie indicat în cerere, în funcție de situație: permis pierdut, furat sau deteriorat.

Dacă permisul a expirat, procedura este diferită. În acest caz se solicită un permis cu o nouă valabilitate administrativă, iar pentru emiterea lui este necesar și documentul medical eliberat de o unitate autorizată.

Pentru pierdere, furt sau deteriorare se emite un duplicat, fără susținerea unui nou examen. Noul document nu poate avea o valabilitate administrativă mai mare decât permisul pe care îl înlocuiește.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui nou permis

Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul trebuie să depună cererea completată și semnată, actul de identitate și dovada achitării contravalorii permisului, atunci când plata nu a fost făcută prin Sistemul național electronic de plată online.

Actul de identitate se prezintă în original la ghișeu și este restituit pe loc. Pentru cererile transmise online, acesta este încărcat în copie, conform procedurii DGPCI.

În cazul unui permis deteriorat, documentul vechi trebuie prezentat în original. Pentru un permis pierdut sau furat, acesta nu mai poate fi depus.

Lista documentelor nu include un document medical pentru eliberarea unui duplicat în urma pierderii, furtului sau deteriorării. Documentul medical este necesar atunci când se solicită un permis cu o nouă valabilitate administrativă.

Un duplicat nu prelungește perioada de valabilitate a permisului. Dacă documentul pierdut mai avea, de exemplu, doi ani până la expirare, noul permis va fi emis pentru perioada de valabilitate rămasă.

Cât costă înlocuirea permisului pierdut

Începând cu 15 septembrie 2026, permisul de conducere costă 139 de lei, potrivit noilor tarife stabilite pentru documentele emise de serviciile de permise și înmatriculări.

Până la această modificare, tariful pentru permis era de 89 de lei. Pentru solicitările actuale se aplică valoarea de 139 de lei.

Contravaloarea permisului poate fi achitată prin mai multe metode. Sunt disponibile plata online, Sistemul Național Electronic de Plată Online, prin Ghișeul.ro, plata prin site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, mandat poștal și alte metode prevăzute de lege.

Pentru plata prin transfer bancar, în detaliile plății trebuie menționate numele, prenumele și CNP-ul titularului documentului solicitat.

Plata în numerar poate fi făcută și prin automatele de plată CEC Bank, în locațiile în care acestea sunt disponibile.

Poți conduce dacă ți-ai pierdut permisul?

Dacă ai nevoie să conduci până la emiterea duplicatului, poți solicita o dovadă înlocuitoare.

Documentul se eliberează la cererea titularului și este valabil până la emiterea permisului de conducere, dar nu mai mult de 30 de zile, potrivit OUG 195/2002.

Dovada înlocuitoare este o opțiune separată în procedura de eliberare a duplicatului. Prin urmare, șoferii care trebuie să conducă în perioada în care așteaptă noul document trebuie să solicite și această dovadă.

Valabilitatea ei este limitată. Dacă noul permis este emis înainte de expirarea celor 30 de zile, dovada își încetează valabilitatea odată cu emiterea permisului.

Cât durează până primești noul permis de conducere

După verificarea cererii și a documentelor, permisul este personalizat și transmis titularului.

Pentru procedura în care documentul este livrat la adresă, permisul este transmis prin Poșta Română la adresa indicată în cerere. MAI indică un timp mediu de livrare de aproximativ cinci zile lucrătoare și un termen maxim de 14 zile calendaristice.

În funcție de procedura aleasă, permisul poate fi transmis și către serviciul de permise, de unde este ridicat ulterior.

Stadiul emiterii permisului poate fi verificat online pe platforma DGPCI. Astfel, solicitantul poate verifica dacă documentul a fost emis și transmis.

În cazul procedurii prin care documentele sunt transmise electronic, iar permisul urmează să fie ridicat de la serviciul de permise, acesta poate fi preluat după finalizarea verificărilor și personalizarea documentului.

Ce faci dacă îți găsești permisul după ce ai solicitat unul nou

Se poate întâmpla ca permisul declarat pierdut să fie găsit după ce cererea pentru duplicat a fost deja depusă. În această situație, este important să fie verificat stadiul solicitării.

Dacă duplicatul a fost deja emis, permisul vechi a fost înlocuit și nu mai trebuie folosit.

Dacă permisul este găsit înainte de finalizarea procedurii, situația trebuie verificată la serviciul de permise unde a fost depusă cererea. Solicitantul poate afla astfel dacă duplicatul a fost deja procesat sau dacă procedura este încă în desfășurare.

Pentru pierdere, furt sau deteriorare, duplicatul înlocuiește documentul inițial și păstrează perioada de valabilitate administrativă a acestuia.

Prin urmare, după emiterea duplicatului, permisul vechi găsit ulterior nu trebuie folosit.