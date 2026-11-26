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Prezentată de jurnalista Eda Marcus, gala a reunit cele mai apreciate nume și producții din televiziunea românească, iar câștigătorii au fost desemnați prin votul publicului.

Știrile PRO TV, MasterChef, Ce spun românii, Trafic și Vocea României au fost desemnate câștigătoare la categoriile la care au fost nominalizate.

Iată ce premii au câștigat producțiile PRO TV:

Știrile PRO TV – Cea mai bună emisiune de știri

Trofeul pentru „Cea mai bună emisiune de știri” a ajuns la „Știrile PRO TV”. Informația corectă, prezentată cu responsabilitate și promptitudine, rămâne esențială pentru telespectatorii care vor să fie conectați la ceea ce se întâmplă în România și în lume.

​Cu o echipă de jurnaliști și corespondenți aflați în mijlocul evenimentelor, reportaje, transmisiuni în direct și anchete, Știrile PRO TV continuă să aducă în atenția publicului subiectele importante ale zilei și poveștile oamenilor care merită să fie auzite.

Știrile PRO TV pot fi urmărite zilnic, la orele 06:00, 13:00, 17:00, 19:00 și 23:45 la PRO TV, iar edițiile sunt disponibile și online.

MasterChef – Cel mai bun show culinar

Pasiune, creativitate, farfurii spectaculoase și multă presiune în bucătărie! MasterChef a câștigat trofeul pentru „Cel mai bun show culinar”, iar competiția continuă să le ofere telespectatorilor momente intense și preparate care surprind prin gust și prezentare.

​Sezonul actual se apropie de momentul decisiv: marea finală! În competiție au mai rămas doar cinci concurenți, iar fiecare probă poate face diferența între visul de a câștiga trofeul și plecarea acasă.

MasterChef poate fi urmărit în fiecare marți și miercuri, de la ora 20:30, la PRO TV, dar și în avans, pe VOYO.

Ce spun românii – Cea mai bună emisiune-concurs

Umorul, spontaneitatea și răspunsurile neașteptate sunt ingredientele care au transformat „Ce spun românii” într-unul dintre formatele îndrăgite de public. Emisiunea a fost desemnată câștigătoare la categoria „Cea mai bună emisiune-concurs”.

​Dincolo de puncte și premii, jocul aduce în prim-plan reacții savuroase, momente amuzante și situații în care telespectatorii se regăsesc cu ușurință.

Emisiunea prezentată de Cabral este disponibilă pe VOYO.

Trafic - Cel mai bun serial românesc

Un serial care a adus în prim-plan teme actuale și sensibile ale societății. „Trafic” a câștigat premiul pentru „Cel mai bun serial românesc”, după ce a captivat publicul cu o poveste emoționantă despre relațiile de familie, diferențele dintre generații și pericolele consumului de droguri, dar și despre alegerile dificile pe care ajung să le facă părinții și copiii.

​Cu Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu printre actorii din distribuție, producția explorează provocările cu care se confruntă părinții și copiii într-o societate în care tentațiile și pericolele sunt tot mai prezente.

Serialul TRAFIC poate fi urmărit integral pe VOYO.

Vocea României – Cel mai bun talent-show

Muzica, vocile impresionante și emoțiile autentice au adus încă un trofeu în palmaresul PRO TV. Emisiunea Vocea României a fost desemnată „Cel mai bun talent-show”.

Show-ul prezentat de Pavel Bartoș, care îi are în rol de antrenori pe Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu, a ajuns la sezonul 14.

​Ne apropiem de momentul în care vom afla cine va fi Vocea României! Emoțiile cresc, iar primul LIVE este programat pe 4 decembrie, când concurenții vor avea o nouă ocazie să-și demonstreze talentul și să facă un pas important spre marele trofeu.

Vocea României poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 20:30, la PRO TV, iar edițiile sunt disponibile în avans pe VOYO.

PRO TV le mulțumește telespectatorilor pentru susținere și pentru că aleg să fie parte din poveștile sale, seară de seară!