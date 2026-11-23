Care sunt cele mai scumpe 16 opere de artă vândute vreodată la licitaţie

Recordurile de la licitaţii fac titluri senzaţionale, precum vânzarea-record din 2026 a tabloului „Portretul lui Elisabeth Lederer” (1914-16) de Gustav Klimt, care a atins suma de 236,4 milioane de dolari la Sotheby’s.

René Magritte, „Empire of Light”, 1954 – Vândută cu 121 de milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2024 „Bijuteria coroanei” pieţei de licitaţii din 2024 (aşa cum a descris-o Christie’s) a fost, probabil, cel mai frumos exemplu al unui subiect pe care Magritte l-a abordat de peste 25 de ori de-a lungul carierei sale: o scenă de basm care înfăţişează o casă pe o stradă mărginită de copaci, noaptea. Însă, în loc să fie învăluit în întuneric, cerul de deasupra copacilor este de un albastru incredibil, cu nori mari, pufoşi, care plutesc pe cer. Această versiune din 1954 a operei „Empire of Light”, care s-a vândut cu 121 de milioane de dolari şi care provenea din colecţia designerului şi filantropului Mica Ertegun, a stabilit un nou record pentru operele lui Magritte la licitaţie. Paul Cézanne, „Mont Sainte-Victoire”, 1888-90 – Vândută cu 137,7 milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2022 Peisajul bogat al lui Cézanne, reprezentând zona rurală franceză şi îndrăgitul său Mont Sainte-Victoire, este a doua dintre cele cinci lucrări din licitaţia dedicată lui Paul Allen de la Christie’s care figurează pe această listă. La adjudecare, „Mont Sainte-Victoire” (1888-90) a dublat recordul anterior al lui Cézanne la licitaţie, de 60,5 milioane de dolari, stabilit pentru o natură moartă din colecţia lui John Hay Whitney. Pablo Picasso, „Woman with a Watch”, 1932 – Vândută cu 139,3 milioane de dolari la Sotheby’s New York în noiembrie 2023 „Femeia cu ceas” (1932), una dintre numeroasele picturi ale lui Picasso care o înfăţişează pe amanta sa, Marie-Thérèse Walter, a devenit a doua cea mai scumpă operă a artistului vândută vreodată la licitaţie, când a fost adjudecată cu 139 de milioane de dolari la Sotheby’s în 2023. Tabloul, provenind din colecţia filantroapei Emily Fisher Landau, a stârnit o licitaţie intensă înainte de a fi adjudecat unui licitator telefonic reprezentat de Brooke Lampley, directoarea departamentului de artă plastică al casei Sotheby’s.

Qi Baishi, „Twelve Screens of Landscapes”, 1925 – Vândută pentru 140,8 milioane de dolari la Poly International Auction Co., Ltd., Beijing, în decembrie 2017 Opera lui Qi Baishi, „Cele douăsprezece panouri cu peisaje” (1925), a doborât toate recordurile în 2017, fiind vândută pentru 931,5 milioane de RMB (140,8 milioane de dolari) la licitaţia Beijing Poly, devenind astfel cea mai scumpă operă de artă chineză vândută vreodată la licitaţie. Sesiunea a durat peste 20 de minute, cu mai mult de 60 de oferte succesive, înainte ca un colecţionar chinez să cumpere lucrarea compusă din 12 panouri. Alberto Giacometti, „Pointing Man”, 1947 – Vândută cu 141,3 milioane de dolari la Christie’s New York în mai 2015 Sculptura „Pointing Man” (1947) a lui Alberto Giacometti a devenit cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitaţie, atunci când a fost adjudecată cu 141,3 milioane de dolari la Christie’s New York în mai 2015. Sculptura din bronz, în mărime naturală, cu o înălţime de 1,5 metri, a fost vândută de magnatul imobiliar Sheldon Solow, depăşind recordul anterior al lui Giacometti de 104,3 milioane de dolari, stabilit la Sotheby’s Londra cu cinci ani mai devreme de lucrarea „Walking Man I” (1960). Francis Bacon, „Three Studies of Lucian Freud”, 1969 – Vândută cu 142,4 milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2013 Opera lui Francis Bacon, „Trei studii după Lucian Freud” (1969), a devenit pentru scurt timp cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitaţie, când a fost adjudecată cu 142,4 milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2013. Tripticul a depăşit recordul anterior, deţinut de pastelul lui Edvard Munch, „Ţipătul”, care s-a vândut cu 119,9 milioane de dolari la Sotheby’s în 2012.



Georges Seurat, „Models (Small Version)”, 1888 – Vândută pentru 149 de milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2022 În noiembrie 2022, o capodoperă a lui Georges Seurat din prima jumătate a secolului al XX-lea, intitulată „Modele (versiunea mică)” (1888), a fost vândută pentru suma uluitoare de 149 de milioane de dolari la Christie’s New York. Tabloul, care înfăţişează trei figuri nud în stilul pointilist caracteristic lui Seurat, era una dintre cele mai rare opere ale artistului aflate în colecţii private. Aceasta provenea din colecţia cofondatorului Microsoft, Paul Allen, şi se preconiza că va depăşi suma de 100 de milioane de dolari la licitaţie. Amedeo Modigliani, „Reclining Nude (on Her Left Side)”, 1917 – Vândută cu 157,2 milioane de dolari la Sotheby’s New York în mai 2018 Tabloul „Nud culcat (pe partea stângă)” (1917) al lui Amedeo Modigliani, unul dintre cele mai celebre nuduri ale artistului, a fost vândut cu 157,2 milioane de dolari la Sotheby’s New York în 2018. Preţul total, inclusiv comisionul cumpărătorului, a urmat unei oferte de adjudecare de 139 de milioane de dolari, care a fost cu puţin sub estimarea sa nedivulgată de 150 de milioane de dolari. În ciuda acestui fapt, vânzarea a stabilit un record pentru cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la Sotheby’s la momentul respectiv. Opera face parte din seria revoluţionară a lui Modigliani dedicată nudurilor culcate, pictată între 1916 şi 1919. Atunci când au fost expuse pentru prima dată în 1917 la galeria pariziană deţinută de Berthe Weill, aceste tablouri erotice au provocat un scandal atât de mare încât poliţia a închis expoziţia după doar două zile. La acea vreme, s-au vândut doar două desene. Amedeo Modigliani, „Nu couché”, 1917-18 – Vândută cu 170,4 milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2015 Tabloul „Nud culcat” (1917-18) al lui Amedeo Modigliani a depăşit cu mult aşteptările la Christie’s New York în 2015, fiind vândut cu 170,4 milioane de dolari, mai mult decât dublând recordul anterior al artistului la licitaţie, de 70,7 milioane de dolari. Opera, care avea o estimare la cerere de peste 100 de milioane de dolari, a devenit la momentul respectiv al doilea cel mai scump tablou vândut vreodată la licitaţie. Pablo Picasso, „Women of Algiers (Version ‘O’)”, 1955 – Vândută cu 179,4 milioane de dolari la Christie’s New York în mai 2015 Tabloul lui Pablo Picasso, „Femeile din Alger (Versiunea «O»)” (1955), a stabilit un nou record de licitaţie în 2015, când a fost vândut cu 179,4 milioane de dolari la Christie’s New York, devenind la acea vreme cel mai scump tablou vândut vreodată la licitaţie. Tabloul, ultima şi cea mai complexă lucrare din seria „Femeile din Alger” a lui Picasso, compusă din 15 lucrări (1954-1955), avea o estimare la cerere de aproximativ 140 de milioane de dolari, dar a depăşit cu mult această sumă în urma unei licitaţii intense. Jackson Pollock, „Number 7A, 1948”, 1948 – Vândută cu 181,2 milioane de dolari la Christie’s New York în mai 2026 Acest tablou al lui Jackson Pollock, cu o lăţime de 3,3 metri, a fost scos la licitaţie la Christie’s, având atât o provenienţă de primă clasă, cât şi o valoare istorică remarcabilă. Pollock a pictat lucrarea în 1948, la un an după ce a inventat tehnica prin picurare, în cadrul căreia artistul arunca vopseaua pe pânză, în loc să o aplice direct cu pensula. Vincent van Gogh, „Blossoming Chestnut Trees”, 1888 – Vândută cu 190,4 milioane de dolari În 18 noiembrie 2026, tabloul lui Vincent van Gogh, intitulat „Castani în floare” (Châtaigniers en fleurs) (1890), o reprezentare a unor copaci scăldaţi în lumina soarelui pe fundalul unor nori de furtună care se apropie, s-a vândut cu 190,4 milioane de dolari (inclusiv comisioanele) la casa de licitaţii Sotheby’s. Fiind lotul principal al licitaţiei colecţiei Blaquier-Arrieta organizate de casă, pe care aceasta o prezentase drept „legendară”, lucrarea a stabilit un nou record de licitaţie pentru pictorul olandez. Cumpărătorul declarat a fost comerciantul de artă William Acquavella.

Andy Warhol, „Shot Sage Blue Marilyn”, 1964 – Vândută cu 195 de milioane de dolari la Christie’s New York în mai 2022 Tabloul „Shot Sage Blue Marilyn” al lui Andy Warhol, una dintre cele mai emblematice imagini din arta modernă, a devenit cea mai scumpă operă de artă din secolul al XX-lea vândută vreodată la licitaţie, când a fost adjudecată cu 195 de milioane de dolari la Christie’s New York în 2022. Portretul realizat prin serigrafie, inspirat dintr-o fotografie publicitară a lui Marilyn Monroe din filmul „Niagara” din 1953, face parte din celebra serie a lui Warhol intitulată „Shot Marilyn” – denumită astfel după un incident din 1964, când artista de performance Dorothy Podber a tras cu arma asupra unei stive de pânze ale lui Warhol. Gustav Klimt, „Portrait of Elisabeth Lederer”, 1914-16 – Vândută cu 236,4 milioane de dolari „Portretul lui Elisabeth Lederer” (1914-1916) de Gustav Klimt a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitaţie, atunci când a atins suma de 236,4 milioane de dolari la Sotheby’s, în noiembrie 2025, depăşind recordurile anterioare ale lui Klimt şi stabilind un nou record pentru orice operă de artă modernă. Portretul în mărime naturală, una dintre cele doar două lucrări comandate lui Klimt aflate în colecţii private, a fost piesa centrală incontestabilă a licitaţiei colecţiei Leonard A. Lauder. Leonardo da Vinci, „Salvator Mundi (Savior of the World)”, c. 1500 – Vândută pentru 450,3 milioane de dolari la Christie’s New York în noiembrie 2017 Într-un moment de referinţă pentru lumea artei, tabloul „Salvator Mundi” (c. 1500) al lui Leonardo da Vinci a stabilit un nou record pentru cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitaţie, atingând suma uimitoare de 450,3 milioane de dolari la Christie’s din New York, în noiembrie 2017. Vânzarea, care a avut loc într-o sală de licitaţii arhiplină, la sediul Christie’s din Rockefeller Center, a fost marcată de o intensă bătălie a ofertelor care a durat 19 minute.

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