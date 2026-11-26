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Bursa de Valori București începe joi tranzacționarea primelor contracte futures pe indicele BET, o măsură care ar putea contribui la creșterea lichidității, diversificarea oportunităților de investiții și atragerea de noi investitori. Potrivit ASF, proiectul reprezintă și un pas important în procesul de aderare a României la OCDE.

"Este un moment de referinţă pentru România şi pentru pieţele sale financiare. Un proiect ambiţios, aşteptat de mult timp şi realizat printr-un efort instituţional susţinut devine astăzi realitate. România îşi respectă astfel angajamentul de a avea propria infrastructură de compensare centralizată, o verigă esenţială pentru dezvoltarea unei pieţe de capital moderne şi competitive", a transmis Gabriel Avrămescu.

Potrivit acestuia, operaţionalizarea Contrapărţii Centrale reprezintă şi o contribuţie concretă la îndeplinirea angajamentelor României în procesul de aderare la OCDE.

"Prin acest moment, România îşi îndeplineşte un obiectiv strategic asumat şi face un pas important în consolidarea infrastructurii financiare, în acord cu direcţiile stabilite prin Strategia privind dezvoltarea pieţei de capital 2023-2026. Este, totodată, o contribuţie concretă la îndeplinirea angajamentelor României în parcursul de aderare la OCDE. Operaţionalizarea Contrapărţii Centrale se concretizează astăzi prin începerea tranzacţionării primelor contracte futures la Bursa de Valori Bucureşti, cu activ suport indicele BET, marcând debutul unei noi etape de dezvoltare a pieţei locale", a explicat prim-vicepreşedintele ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat CCP.RO Bucharest în calitate de Contraparte Centrală la 1 iulie 2026, aceasta devenind, potrivit lui Avrămescu, prima contraparte centrală din Europa autorizată în baza noului cadru de reglementare EMIR 3.

Autorizaţia vizează prestarea serviciilor de compensare, decontare şi garantare pentru contracte futures cu activ suport acţiuni şi indici de acţiuni, cu decontare în numerar, pe o piaţă administrată de BVB, contracte futures pentru energie electrică, cu decontare în numerar, pe o piaţă administrată de BVB, şi contracte forward pentru energie electrică, produse standard tranzacţionabile pe piaţa administrată de OPCOM.

Celelalte categorii de instrumente incluse în autorizaţie vor fi introduse gradual, până la jumătatea anului viitor.

"Operaţionalizarea de astăzi începe cu instrumentele futures pe indicele BET, iar celelalte categorii de instrumente incluse în autorizaţie vor fi introduse gradual, până la jumătatea lui 2027. CCP.RO are obligaţia de a implementa, în termenele stabilite, recomandările formulate de autorităţile membre ale Colegiului. ASF va urmări respectarea cerinţelor de reglementare şi buna funcţionare a infrastructurii, însă responsabilitatea principală pentru operarea acesteia în condiţii de siguranţă şi robusteţe revine conducerii societăţii", a precizat Gabriel Avrămescu.

Acesta a evidenţiat contribuţia instituţiilor implicate şi a acţionarilor CCP.RO la realizarea proiectului.

"Acest rezultat este rodul efortului susţinut al acţionarilor CCP.RO şi al unei strânse colaborări între aceştia, ASF, BNR şi ESMA. Mulţumesc instituţiilor implicate, acţionarilor şi specialiştilor care au contribuit la realizarea proiectului şi au susţinut ducerea lui la bun sfârşit", a menţionat oficialul ASF.

În opinia sa, valoarea acestui proiect se va vedea în anii următori, prin dezvoltarea pieţei instrumentelor derivate, diversificarea oportunităţilor de investiţii şi creşterea lichidităţii.

"Sunt convins că valoarea acestui proiect se va vedea în anii următori, prin dezvoltarea pieţei instrumentelor derivate, diversificarea oportunităţilor de investiţii, creşterea lichidităţii şi consolidarea capacităţii de a atrage investitori. Astăzi nu bifăm doar lansarea unei infrastructuri financiare. Demonstrăm că România poate duce la capăt proiecte strategice, chiar şi atunci când drumul este lung şi complex, iar începutul mai anevoios", a adăugat prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară.