Kenan Wang transmite cuvântul Domnului din capela Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, unde este profesor și ține slujbe. Și-a dorit să studieze în Grecia, dar soarta l-a adus în România, acum 12 ani, unde nu numai că și-a îndeplinit aspirațiile profesionale, dar și-a găsit și dragostea. Toată familia lui este în China.

Dionisie Kenan Wang, preot: „Ei nu au avut niciun fel de reacție, pentru că marea majoritate a chinezilor sunt areligioși, ei nu sunt atei, nu sunt anticreștini, ei sunt areligioși, religia pentru ei este ca un fel de hobby.”

Studenții îi sunt primii enoriași.

Băiat: „Mi s-a părut ceva wow, nu m-aș fi gândit vreodată ca un chinez să apară la noi la facultate și să vrea să fie preot.”

Fată: „Eu sper că-l primesc cu brațele deschise, pentru că este un om deosebit. Studenți de la noi din facultate au mers doar ca să vadă ce vorbește dânsul și să vadă cum vorbește dânsul, deci este ceva nou.”

Preotul din China vorbește engleza, portugheza și acum româna, impecabil. Este susținut pentru a începe un program dedicat străinilor stabiliți în Cluj-Napoca. Mai mult, va face un al doilea doctorat.

Pr. dr. Teofil Tia, decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă – UBB Cluj-Napoca: „Predă lucrul acesta perfect românește, nu sunt probleme, studenții îl apreciază foarte mult, deci clar că are un viitor deosebit.”

În curând, credincioșii îl vor putea cunoaște pe Dionisie Kenan Wang la o biserică din Cluj-Napoca.