AFM: Aproape 57.000 de cereri depuse pentru finanţarea sistemelor de stocare a energiei electrice
Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că, în perioada 20–25 noiembrie 2026, persoanele fizice au depus aproape 57.000 de cereri de finanţare pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei regenerabile, în valoare de peste 803 milioane de lei.
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Preşedintele AFM, Florin Bănică, promite că instituţia pe care o conduce va analiza dosarele depuse „cât mai rapid”, pentru ca proiectele aprobate să poată intra cât mai curând în etapa de implementare, potrivit News.ro.
„Mă bucură interesul crescut al românilor pentru investiţiile în sisteme de stocare a energiei electrice, mai ales în actualul context economic şi energetic. Creşterea capacităţii de stocare reprezintă un obiectiv important pentru România, iar prin acest program susţinem utilizarea cât mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile. În perioada următoare, Administraţia Fondului pentru Mediu va depune toate eforturile pentru ca analiza dosarelor să se desfăşoare cât mai rapid, cu respectarea prevederilor Ghidului de finanţare, astfel încât proiectele aprobate să poată intra cât mai curând în etapa de implementare”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Potrivit unui comunicat de presă al AFM, proiectele selectate în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut, în limita bugetului alocat de 400 de milioane de lei, vor intra în etapa de analiză şi evaluare, în vederea verificării documentelor depuse şi a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, conform prevederilor Ghidului de finanţare.
Finanţarea acordată de AFM reprezintă maximum 75%
Finanţarea acordată de AFM reprezintă maximum 75% din valoarea totală a fiecărui proiect, fără a depăşi 15.000 de lei, TVA inclus.
Selecţia se realizează pe baza unui sistem de punctaj, cu un maximum de 100 de puncte, acordate în funcţie de capacitatea sistemului de stocare, contribuţia proprie a solicitantului şi lipsa unor finanţări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare.
„În situaţia în care două sau mai multe proiecte obţin acelaşi punctaj total, departajarea se realizează succesiv în funcţie de valoarea contribuţiei proprii, capacitatea sistemului de stocare şi, în ultimă instanţă, data şi ora înscrierii în aplicaţia informatică”, precizează sursa citată.
De asemenea, în cadrul sesiunii de validare a instalatorilor, desfăşurată în perioada 16–20 noiembrie 2026, au fost depuse 765 de dosare, care se află în prezent în etapa de analiză.
În conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare, AFM verifică documentele depuse şi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, urmând ca listele dosarelor propuse spre validare şi respingere să fie supuse aprobării Comitetului director al instituţiei.
Informaţiile privind procedura de selecţie şi etapele ulterioare sunt disponibile pe www.afm.ro, în secţiunea dedicată programului.
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