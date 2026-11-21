În 2026, aceasta este sărbătorită sâmbătă, 21 noiembrie, în timpul Postului Crăciunului, și este marcată cu cruce roșie.

Când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului în 2026

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este sărbătorită în fiecare an pe 21 noiembrie. În 2026, această zi cade sâmbătă. Sărbătoarea mai este cunoscută în popor și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia și este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Este una dintre cele douăsprezece mari sărbători ale Bisericii Ortodoxe și amintește de un moment important din copilăria Fecioarei Maria. Potrivit tradiției creștine, aceasta avea doar trei ani când părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, au dus-o la Templul din Ierusalim. Cei doi își doriseră foarte mult un copil și îi promiseseră lui Dumnezeu că, dacă vor primi această binecuvântare, îl vor închina Lui. După nașterea Mariei, și-au respectat promisiunea și au dus-o la templu, unde a fost primită de arhiereul Zaharia.

În 2026, Vovidenia este sărbătorită în timpul Postului Crăciunului, care începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. Chiar dacă este o perioadă de post, pe 21 noiembrie credincioșii au dezlegare la pește. De altfel, aceasta este prima zi din Postul Crăciunului 2026 în care este permis consumul de pește. Cu ocazia acestei sărbători, în bisericile din întreaga țară au loc slujbe speciale. Credincioșii participă la Sfânta Liturghie și se roagă Maicii Domnului pentru sănătate, liniște sufletească și protecția celor dragi.

Ce semnificație religioasă are sărbătoarea Vovideniei

Vovidenia, cunoscută și ca Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși. Sărbătoarea amintește de începutul pregătirii Fecioarei Maria pentru rolul pe care avea să îl aibă mai târziu, acela de a-L aduce pe lume pe Iisus Hristos.

Potrivit tradiției, Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim la vârsta de trei ani. Acolo și-a petrecut copilăria, dedicându-și timpul rugăciunii și apropierii de Dumnezeu. Se spune că arhiereul Zaharia a primit-o într-un loc foarte sfânt al templului, numit Sfânta Sfintelor. În acele vremuri, doar marele preot avea voie să intre acolo, o singură dată pe an. Primirea Fecioarei Maria în acest loc este considerată un semn al rolului important pe care urma să îl aibă în nașterea Mântuitorului.

Pentru credincioși, Vovidenia este o sărbătoare care amintește de importanța credinței, a rugăciunii și a sufletului curat. Fecioara Maria este privită ca un exemplu de bunătate, smerenie și încredere în Dumnezeu.

Sărbătoarea are o legătură strânsă și cu apropierea Crăciunului, fiindcă are loc în primele zile ale Postului Nașterii Domnului. În această perioadă, oamenii sunt îndemnați să se roage mai mult, să participe la slujbe, să îi ajute pe cei aflați în nevoie și să acorde mai multă atenție vieții sufletești. În tradiția creștină, Vovidenia este cunoscută și ca o sărbătoare a luminii. Această semnificație este legată de Fecioara Maria, cea care avea să Îl aducă pe lume pe Iisus Hristos, numit în credința creștină „Lumina lumii”.

Povestea Intrării Maicii Domnului în Biserică

Povestea Intrării Maicii Domnului în Biserică începe cu dorința a doi părinți de a avea un copil. Potrivit tradiției creștine, Sfinții Ioachim și Ana își doreau foarte mult să devină părinți, însă anii treceau, iar acest lucru nu se întâmpla. Cu toate astea, cei doi nu și-au pierdut speranța, nu au renunțat, ci din contră, au început să se roage, ajungând chiar să facă și o promisiune: dacă vor primi un copil, îl vor închina Lui Dumnezeu, conform Basilica.ro.

Rugăciunile le-au fost ascultate, iar Ana a adus pe lume o fetiță pe care au numit-o Maria. Când aceasta a împlinit trei ani, părinții au decis să își țină promisiunea și au dus-o la Templul din Ierusalim. Acest moment este cunoscut în Biserica Ortodoxă drept Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și este sărbătorit în fiecare an pe 21 noiembrie. Potrivit tradiției, Ioachim și Ana au pregătit cu mare grijă ziua în care urmau să o ducă pe Maria la templu. Au chemat rudele și mai multe tinere, care au însoțit-o pe fetiță, ținând în mâini lumânări și făclii aprinse.

La intrarea în templu, Maria a fost întâmpinată de arhiereul Zaharia, cel care avea să devină tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Se spune că, deși avea doar trei ani, Fecioara Maria a urcat singură cele 15 trepte ale templului. Zaharia a primit-o apoi în Sfânta Sfintelor, cel mai sfânt loc din templu, unde numai marele preot avea voie să intre, o singură dată pe an.

Maria a rămas la templu, unde și-a petrecut copilăria în rugăciune și apropiere de Dumnezeu. Se spune că acești ani au fost de pregătire pentru rolul pe care avea să îl aibă mai târziu, și anume cel de a-L aduce pe lume pe Iisus Hristos.

Povestea nu apare în cele patru Evanghelii din Biblie, ci a fost păstrată prin tradiția Bisericii. Ea este prezentată și în Protoevanghelia lui Iacov, o scriere religioasă din secolul al II-lea, care nu face parte din Biblie.

Tradiții și obiceiuri respectate de Vovidenie

Vovidenia, sărbătorită în fiecare an pe 21 noiembrie, este cunoscută în popor și sub numele de Ovidenia sau Sărbătoarea Luminii. De-a lungul timpului, românii au legat această zi de numeroase tradiții și obiceiuri, multe dintre ele păstrate și astăzi în anumite zone ale țării.

În trecut, oamenii credeau că Vovidenia vestește apropierea iernii și că lumina are o însemnătate aparte în această zi. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Vovidenie este aprinderea lumânărilor pentru cei care au murit. O atenție deosebită era acordată sufletelor persoanelor care, potrivit credinței populare, plecaseră din această lume fără o lumânare aprinsă, scrie Cimec.ro.

În unele sate, oamenii pregăteau lumânări lungi, răsucite în formă de spirală. Acestea erau aprinse și împărțite de pomană, alături de colaci, alimente sau vase cu apă. Se credea că lumina lumânărilor îi ajută pe cei trecuți la cele veșnice să își găsească liniștea. O altă tradiție era ca oamenii să nu facă munci grele în gospodărie. Vovidenia era considerată o zi de odihnă, iar în anumite regiuni femeile încetau să mai spele rufe la râu începând cu această sărbătoare.

În unele sate exista și obiceiul de a unge ușile și ferestrele caselor cu usturoi. Oamenii credeau că astfel își protejează locuințele de spiritele rele și de necazuri. Tot din bătrâni s-a păstrat credința că, în noaptea de Vovidenie, cerurile se deschid, iar animalele pot vorbi.

De Vovidenie, oamenii obișnuiau să urmărească și vremea, pentru a afla cum va fi iarna. Dacă pe 21 noiembrie era senin și frumos, se spunea că urma o iarnă blândă. În schimb, dacă ningea, oamenii credeau că vor avea parte de multă zăpadă în lunile următoare. În anumite regiuni, copiii puneau crenguțe de măr în vase cu apă și le țineau la căldură. Sperau ca acestea să înflorească până la Anul Nou, când urmau să le folosească la sorcovit.

Ce nu este bine să faci pe 21 noiembrie

Pe 21 noiembrie, când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută și ca Vovidenia sau Ovidenia, tradiția spune că oamenii ar trebui să lase deoparte treburile grele și să petreacă mai mult timp cu familia și în rugăciune.

Fiind o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, în multe zone ale țării se obișnuiește ca în această zi să nu se spele rufe, să nu se facă o curățenie generală și să nu se muncească pe câmp. Potrivit obiceiurilor păstrate din bătrâni, femeile evitau și activități precum torsul, țesutul sau prelucrarea lânii. Se credea că cei care nu respectau aceste tradiții puteau avea parte de necazuri în gospodărie sau că animalele lor puteau fi în pericol.

Tot de Vovidenie, se spune că nu este bine să te cerți, să vorbești urât sau să refuzi să te împaci cu cineva apropiat. Sărbătoarea este legată de liniștea sufletească și de faptele bune, iar credincioșii sunt îndemnați să fie mai înțelegători și să îi ajute pe cei care au nevoie de sprijin.

În unele zone ale țării, oamenii cred că nu este bine să treacă ziua de 21 noiembrie fără să aprindă o lumânare pentru cei care au murit, mai ales pentru persoanele care s-au stins din viață fără lumânare. O altă tradiție spune că focul din gospodărie nu trebuia lăsat să se stingă în această zi. Oamenii credeau că lumina îi protejează de spiritele rele și de necazuri.

Este dezlegare la pește de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului?

Pe 21 noiembrie 2026, când este sărbătorită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, credincioșii ortodocși au dezlegare la pește. Anul acesta, sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă și este prima zi din Postul Crăciunului în care se poate mânca pește. Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. În această perioadă, calendarul ortodox prevede 14 zile cu dezlegare la pește, iar Vovidenia se numără printre cele mai importante sărbători din timpul postului.

De Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, persoanele care țin post pot mânca pește și preparate din pește, chiar dacă în celelalte zile trebuie să respecte anumite reguli alimentare. Dezlegarea la pește nu înseamnă însă că postul se încheie. Credincioșii continuă să nu consume carne, lapte, ouă și alte produse de origine animală care nu sunt permise în această perioadă.

În tradiția ortodoxă, dezlegarea la pește de Vovidenie este privită ca un semn de bucurie, deoarece în această zi este cinstită Maica Domnului. Credincioșii pot pregăti diferite mâncăruri din pește, pe care le pot servi alături de legume și alte preparate de post. În unele zone ale țării, familiile obișnuiesc să împartă mâncare oamenilor nevoiași sau să ofere pachete de pomană în amintirea celor care au murit.

Biserica amintește însă că postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente. Rugăciunea, iertarea, cumpătarea și grija față de cei din jur sunt la fel de importante în această perioadă. După 21 noiembrie, următoarele zile cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 sunt 22 și 23 noiembrie, apoi 28, 29 și 30 noiembrie.