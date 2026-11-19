„Omul cu tichie albastră” din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal face parte din expoziţie, potrivit News.ro.

Expoziţia „Van Eyck: Portretele” reuneşte, din întreaga Europă, toate cele nouă portrete pictate cunoscute ale artistului, care reprezintă jumătate din operele sale păstrate la nivel mondial.

Expoziţia prezintă modul în care Van Eyck a revoluţionat pictura europeană prin tehnica uleiului, marcând trecerea de la portretul idealizat la redarea cu precizie aproape fotografică a chipurilor; acesta este momentul istoric în care portretul a încetat să fie rezervat exclusiv regilor şi aristocraţiei, devenind un mijloc de imortalizare a propriei familii şi a cercului de apropiaţi ai artistului.

„Muzeul Naţional Brukenthal face parte dintr-un grup restrâns de instituţii muzeale internaţionale care au privilegiul de a păstra în colecţiile lor o operă semnată de Jan van Eyck. Această apartenenţă nu este doar un motiv de mândrie, ci şi o mărturie a viziunii şi discernământului artistic al baronului Samuel von Brukenthal, care a reuşit să aducă la Sibiu opere de o valoare excepţională. Portretul de bărbat cu tichie albastră ne aşază, firesc, pe harta marilor colecţii de artă europene şi ne reaminteşte că patrimoniul Muzeului Brukenthal are o relevanţă care depăşeşte cu mult graniţele României, comunicând de la egal la egal cu marile muzee ale lumii. În acelaşi timp, prezenţa acestei opere în colecţia de la Sibiu vorbeşte despre o moştenire culturală europeană comună, construită de-a lungul secolelor prin circulaţia ideilor, a artiştilor şi a operelor de artă. Dincolo de graniţe şi apartenenţe naţionale, capodoperele precum cea a lui Van Eyck ne leagă de o istorie artistică împărtăşită şi ne oferă şansa de a o păstra şi transmite mai departe”, a declarat dr. Raluca Maria Teodorescu, managerul Muzeului Naţional Brukenthal.

Dând viaţă lumii lui Van Eyck, expoziţia prezintă bărbaţii şi femeile din anturajul său de-a lungul vieţii. Nu sunt regi, regine şi aristocraţi, ci meşteşugari de succes, negustori şi rude ale artistului.