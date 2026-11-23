Scris şi regizat de Marian Crişan, filmul apreciat de juriul internaţional de la Tallinn pentru „capacitatea sa de a transforma o călătorie simplă în ceva extraordinar” surprinde aventura unui băiat de 10 ani care, în noaptea de Paşti, îşi asumă misiunea de a duce singur Lumina Sfântă în satul lui din vârful Munţilor Apuseni, înfruntându-şi cele mai adânci frici, notează News.ro.

„Construind o tensiune tot mai intensă, filmul îl poartă pe protagonist printr-o serie de obstacole şi întâlniri – aproape ca într-un basm – pe care acesta le înfruntă cu o hotărâre neclintită. Povestind o tradiţie locală, filmul abordează totodată teme universale precum credinţa, îndoiala şi curajul şi ne introduce într-o lume aproape onirică, susţinut de o interpretare remarcabilă a tânărului protagonist şi de o abordare vizuală de o sensibilitate aparte”, a fost motivaţia juriului.

„Lumina” îi are în distribuţie pe actorii Andrei Voicu, Marius Cordoş, Ofelia Popii, Horia Fedorca, Grigore Bechet, Alin Stanciu, Anatol Cotrobai, Georgiana Coman, Ana Tkcacenko, Eugen Neag, Lali Gabor, Eniko Kovacs, Elena Crişan, Dan Chiorean, Teodor Ciobanu, Luca Bran, Ilie Castravet.

Proiecţii speciale în prezenţa echipei în 11 oraşe din România

Regizorul Marian Crişan şi actorul Andrei Voicu, alături de o parte dintre membrii echipei, vor fi prezenţi la întâlnirile cu publicul din 11 oraşe: Bucureşti, Braşov, Târgu Mureş, Baia Mare, Cluj-Napoca, Botoşani, Iaşi, Sibiu, Arad, Oradea, Timişoara.

Cinema Union găzduieşte proiecţia specială din 25 noiembrie, care începe la 19:30.

Întâlnirea cu publicul din Braşov va avea loc pe 27 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema City AFI.

În 28 noiembrie, de la ora 19:30, va avea loc proiecţia specială de la Târgu Mureş, la Cinema City Plaza M.

Regizorul Marian Crişan şi actorii Andrei Voicu şi Marius Cordoş vor participa la întâlnirea cu publicul şi vor răspunde la întrebări în sesiunea de Q&A de la Cinema City VIVO! Baia Mare, în 29 noiembrie, la ora 16:00.

Publicul din Cluj-Napoca este invitat la proiecţiile speciale la care vor participa actorii Dan Chiorean, Marius Cordoş, Andrei Voicu şi regizorul Marian Crişan, pe 28 noiembrie, de la ora 17:00, la Cinema Arta, respectiv pe 29 noiembrie, la ora 19:00, la Cinema City Iulius Mall.

De Ziua Naţională a României va fi organizată o proiecţie specială la Botoşani, în prezenţa regizorului, de la ora 18:00, la Cinema Unirea.

Cinema Ateneu găzduieşte proiecţia specială de la Iaşi, programată pe 2 decembrie, de la ora 18:00, unde vor veni, alături de regizor, o parte dintre actorii din distribuţie.

Caravana „Lumina” continuă cu proiecţia specială de la Sibiu, care va avea loc pe 3 decembrie, la Cinema City Promenada Mall, de la ora 19:00.

Regizorul Marian Crişan şi actorii Andrei Voicu şi Marius Cordoş vor fi prezenţi la întâlnirea cu publicul din Arad, pe 4 decembrie, de la ora 19:00, la Cinema Arta.

În 5 decembrie, de la ora 17:00, are loc proiecţia specială de la Cinema Studio din Timişoara, în prezenţa echipei.

Următoarea lor oprire va fi la Cinema PALACE din Oradea, pentru proiecţia specială a filmului de pe 6 decembrie, la ora 17:00.

O călătorie plină de tensiune, cu elemente de road-movie, „Lumina” a fost produs de Rova Film, în coproducţie cu Alternative Cinema din Republica Moldova, Nukleon Frame din Slovacia şi Papa Pictures (România).

John Donică, JSC, semnează imaginea filmului, iar Tudor Pojoni s-a ocupat de montaj. Din echipa filmului au mai făcut parte Mihai Bogos (sunet – priză directă), Alin Zăbrăuţeanu (mixaj sunet), Iasar Memedali, Ervin Sajti (scenografie), Alexandra Ungureanu şi Simona Alecu (costume), Bogdan Lazăr (machiaj). Producători: Marian Crişan, Răzvan Bumbeş. Coproducători: Dumitru Grosei, Peter Poch, Adéla Konečná, Vojtěch Konečný, Alin Panc, Sandu Pop. Producător asociat: Cristi Olteanu.