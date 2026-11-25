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O rețea asociată Chinei a distribuit peste 500 de videoclipuri false despre Partidul Democrat Progresist (DPP) în ultimul an, relatează BBC News.

Experții consideră că această activitate face parte dintr-o campanie de lungă durată menită să influențeze rezultatul alegerilor, a descoperit echipa BBC Verify.

Președintele Taiwanului și alți politicieni au fost țintele falsurilor

Videoclipurile par să urmărească discreditarea președintelui Lai Ching-te, prin răspândirea afirmației că acesta deține un permis de rezidență permanentă în SUA (green card) și că ar abandona Taiwanul în cazul izbucnirii unui război cu China. Biroul prezidențial din Taiwan a respins categoric aceste afirmații.

Alte videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenței artificiale par să îl înfățișeze pe Puma Shen, candidat la funcția de primar al capitalei Taipei, consumând droguri. Acesta neagă acuzațiile.

Alte materiale încearcă să îi ridiculizeze sau să îi discrediteze pe politicieni, prezentându-i în haine de copii sau în ipostaze ale unor personaje celebre din filme.

Funcția de primar al orașului Taipei a reprezentat în mod tradițional o rampă de lansare către președinție. Experții spun că acest lucru l-a transformat pe Shen, care a criticat în mod deschis Beijingul, într-o țintă evidentă pentru campaniile de dezinformare.

Actualul primar, Chiang Wan-an, face parte din Partidul Kuomintang (KMT) din Taiwan, care susține dezvoltarea unor relații mai apropiate cu China.

Taiwanul este o insulă autonomă, pe care China o consideră parte a propriului teritoriu.

Beijingul și Taipeiul au menținut mult timp un statu-quo fragil, în cadrul căruia Taiwanul, susținut de SUA, nici nu își declară oficial independența, nici nu se unește cu China.

Tensiunile au crescut însă după ce DPP a ajuns la putere, în 2016. Beijingul a acuzat în repetate rânduri partidul că urmărește independența insulei.

Taiwanul, ținta unei campanii de dezinformare, alimentată de tensiunile politice cu China

În același timp, liderul Chinei, Xi Jinping, care a declarat că „reunificarea” cu Taiwanul reprezintă un obiectiv esențial, a intensificat presiunile asupra partidului, prin creșterea activității militare în jurul insulei.

Experții consideră că actuala campanie de dezinformare face parte dintr-o operațiune mai amplă împotriva Taiwanului, al cărei scop este subminarea încrederii populației în procesul democratic.

„Operatorii acestor conturi încearcă să îi facă pe oameni să nu mai aibă încredere în politicienii DPP, astfel încât să nu mai creadă nimic din ceea ce spun aceștia”, a declarat pentru BBC Verify Austin Horng-En Wang, specialist în război cognitiv la Universitatea din Nevada, Las Vegas.

„Dacă nu ai încredere într-un candidat, nu vei mai asculta ceea ce spune”, a adăugat el.

Videoclipurile au adunat zeci de milioane de vizualizări

Videoclipurile, multe dintre ele distribuite de pe un cont numit „noxparable” sau purtând un filigran cu aceeași denumire, au acumulat zeci de milioane de vizualizări pe mai multe platforme de socializare începând din mai 2025.

Mai mult de jumătate dintre aceste vizualizări au fost înregistrate în ultimele patru luni, pe fondul intensificării activității înaintea alegerilor.

Multe dintre conturile implicate în răspândirea dezinformării indicau pe rețelele sociale că se află în China continentală sau Hong Kong. În plus, o serie de videoclipuri aveau etichete care arătau că au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

În secțiunile de comentarii, numeroși utilizatori care interacționau cu aceste materiale repetau adesea afirmațiile false sau îi atacau pe reprezentanții DPP. Alții păreau să trateze videoclipurile ca pe simple materiale de divertisment.

Candidat la primărie, ținta unei fotografii false cu droguri

Unul dintre cele mai distribuite videoclipuri îl viza pe Shen (candidat la funcția de primar al capitalei). Fața acestuia fusese suprapusă peste imaginea unui bărbat care ținea o brichetă și expira fum, alături de afirmații potrivit cărora ar fi consumat droguri.

Materialul pare să se bazeze pe acuzațiile partidului de opoziție din Taiwan, potrivit cărora Shen ar susține dezincriminarea consumului de droguri. Politicianul a negat aceste acuzații, iar un post local de televiziune a demonstrat că videoclipul era fals.

Shen a inițiat acțiuni în justiție împotriva persoanelor care distribuie videoclipuri deepfake, au relatat publicațiile locale. În același timp, echipa sa de campanie a declarat că materialele generate cu inteligență artificială în care apare candidatul par să facă parte dintr-o „tactică clasică folosită de China pentru a discredita anumite persoane”.

BBC Verify a solicitat un punct de vedere Ambasadei Chinei la Londra.

Printre alte afirmații demontate se numără acuzațiile potrivit cărora predecesoarea lui Lai, Tsai Ing-wen, și-ar fi obținut în mod fraudulos doctoratul la London School of Economics. Universitatea a respins acuzații identice în 2019 și a confirmat că i-a acordat diploma de doctorat.

China-linked network using AI fakes to smear Taiwan election candidates, BBC Verify finds https://t.co/H4MpYZyQen — BBC News (World) (@BBCWorld) November 24, 2026

Rețelele sociale care postau falsuri par să aibă legătură cu China, conform investigațiilor

O serie de conturi de pe rețelele sociale identificate de BBC Verify ca fiind implicate în distribuirea videoclipurilor de dezinformare par să aibă legături cu compania chineză Borderless. Aceasta produce site-uri care combină conținutul aparent apolitic cu mesaje favorabile Chinei.

Rețeaua a fost investigată și de jurnaliștii publicației independente taiwaneze The Reporter, care au împărtășit concluziile lor cu BBC Verify.

Biroul pentru Securitate Națională din Taipei a acuzat anterior compania Borderless că desfășoară operațiuni de „război cognitiv” împotriva Taiwanului. Compania a fost contactată pentru a comenta acuzațiile.

Analiștii au confirmat pentru BBC Verify că există și indicii lingvistice care arată că unele conturi, deși pretindeau că sunt administrate din Taiwan, publicau de fapt din China.

Unele postări foloseau ocazional caracterele simplificate ale limbii chineze, introduse de guvernul comunist, dar care nu au fost adoptate niciodată în Taiwan.

Postările apăreau în principal în timpul programului obișnuit de lucru, ceea ce, în opinia lui Wang, sugerează existența unei operațiuni „profesioniste”. De asemenea, conturile cu originea în afara Taiwanului prezentau indicii privind implicarea în influențarea alegerilor.

„Atunci când se prezintă drept cetățeni ai unei alte țări și folosesc aceste conturi pentru a manipula opinia publică din acea țară în timpul campaniei electorale, este în mod clar vorba despre interferență electorală”, a adăugat Wang.

Taiwanul a avertizat cetățenii că videoclipuri „deepfake” circulă pe internet

La începutul acestei luni, Comisia Electorală Centrală din Taiwan a difuzat o reclamă prin care alegătorii erau avertizați să fie atenți la „videoclipurile deepfake generate cu inteligență artificială” care circulă pe internet și care ar putea încerca să influențeze viitoarele alegeri.

Avertismentul vine după ce oficialii guvernamentali au semnalat către Meta aproape 2.700 de conturi de pe rețelele sociale, despre care au susținut că făceau parte dintr-o campanie chineză de război informațional, a relatat Reuters. Meta a anunțat că a eliminat conturile respective.

Andrew Yeh, de la China Strategic Risk Institute, a declarat că obiectivul final al acestor operațiuni nu este susținerea unui anumit partid.

„Operațiunile informaționale ale Chinei au succes nu doar prin susținerea unui candidat sau prin atacarea altuia, ci și prin diluarea dezbaterilor politice din Taiwan, amplificarea polarizării și erodarea încrederii cetățenilor taiwanezi în propriile procese democratice”, a explicat acesta.

„Indiferent dacă KMT sau DPP obține victoria, un Taiwan mai fragmentat și mai divizat servește intereselor Beijingului”, a adăugat el.