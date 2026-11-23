Cei doi ar fi furat mașini în valoare de sute de mii de euro, pe care le pregăteau pentru a fi scoase din Italia, relatează ANSA.

Pentru aceste fapte, românul de 37 de ani și moldoveanul în vârstă de 32 de ani, au fost arestați de poliție la Milano.

Cei doi sunt acuzați de furtul unui SUV în valoare de 100.000 de euro și al unei alte mașini, în valoare de 210.000 de euro.

Polițiștii din cadrul echipei de investigații a secției Milano Centro au stabilit că, pe 26 octombrie, cei doi au furat mașina în valoare de 100.000 de euro, care era parcată pe strada Manzoni, în centrul orașului, și au transportat-o într-un garaj pe care îl dețineau în zona Bovisasca, unde i-au schimbat numărul de înmatriculare cu unul german.

Ulterior, au dus mașina într-o parcare, de unde urma să fie preluată de alți complici și transportată în străinătate.

Pe 11 noiembrie, într-o parcare din piața Risorgimento, după ce efectuaseră o recunoaștere în noaptea precedentă, au furat o altă mașină, în valoare de 210.000 de euro, folosind o copie a cheii realizată anterior. Pentru a nu fi recunoscuți, purtau șepci și hanorace cu glugă.

Și această mașină a fost transportată în garajul din zona Bovisasca, unde a fost recuperată de poliție. În interiorul garajului, oamenii legii au găsit cheia clonată folosită la furt, plăcuțe de înmatriculare germane și două dispozitive sofisticate de bruiaj, depozitate într-o valiză specială și controlate prin intermediul unui smartphone.

Supraveghind clădirea din exterior, polițiștii l-au observat pe unul dintre suspecți plecând cu mașina pe care o foloseau cei doi. L-au urmărit până la locuința acestora, aflată într-un imobil elegant din același cartier.

Pe 18 noiembrie, când cei doi s-au întâlnit, polițiștii i-au urmărit și i-au oprit într-un restaurant de tip fast-food din Segrate.

Laboratorul hi-tech în care clonau chei și pregăteau mașinile furate

În locuința lor a fost descoperit un adevărat laborator, dotat cu echipamente avansate și componente electronice destinate clonării cheilor auto.

Printre obiectele găsite se numărau:

⮕O mașină profesională de gravură în metal, cu comandă computerizată, utilă pentru generarea seriilor de șasiu;

⮕Echipamente pentru reprogramarea unităților electronice de control ale autovehiculelor;

⮕Module GPS originale ale unor mărci auto cunoscute;

⮕Aproximativ 60 de chei brute, compatibile cu mașini ale acelorași producători;

⮕Echipamente de diagnosticare care puteau fi controlate de la distanță prin intermediul unui computer;

⮕Numeroase dispozitive de localizare prin satelit;

⮕Un letcon (pistol) de precizie pentru lipituri cu cositor;

⮕Mai mulți conectori OBD ( sistem de conectare al calculatorului mașinii cu interfața de diagnoză).

⮕Zece telefoane mobile, două tablete și un laptop, toate considerate ca având legătură cu activitatea infracțională de furt și tăinuire a bunurilor.

În locuință au mai fost găsite două chei deja programate, pe care erau lipite etichete cu numerele de înmatriculare ale unor mașini care, la acel moment, nu figurau încă drept furate.