Până la recuperarea prejudiciului, instituția va trebui să se descurce fără taxele de școlarizare pentru aproximativ o mie de tineri, ale căror dovezi de plată au fost anulate de inculpate în actele oficiale.

Frauda a fost descoperită abia când unii studenți, care voiau să se retragă de la facultate, au cerut înapoi sumele achitate.

Niciun student nu va fi păgubit de fapta fostelor angajate. Este mesajul reprezentanților Universității București, care a decis să înapoieze, din bugetul instituției, banii studenților transferați de la taxă la buget, delapidați de trei casiere între 2022 și mijlocul anului 2025. Universitatea va compensa, tot din alte fonduri, taxele de școlarizare care n-au mai ajuns în conturile facultăților.

Corespondent PROTV: „Cele 3 casiere încasau în numerar taxe de studii de la studenții tuturor facultăților din Universitatea București. Însă la finalul programului, înainte de întocmirea registrului zilnic, anulau toate chitanțele și plecau cu banii acasă. Această practică a trecut neobservată până la mijlocul anului trecut, când o studentă a cerut returnarea taxei plătite în avans pe un semestru. Suma apărea însă în evidențele universității ca deja înapoiată. Auditul intern a scos la iveală că peste o mie de chitanțe fuseseră anulate. Valoarea totală: peste 1,6 milioane de lei.”

De la fiecare student, fostele angajate și-au însușit între o mie și patru mii de lei.

Studenți: „Mi se pare ceva josnic. N-ai cum să te bucuri, în ghilimele, de banii copiilor. Ei au venit la studii și tu le iei acei bani! Sunt convinsă că, dacă ar fi în locul părinților, nu le-ar fi convenit.” (...)

„Nu dau dovadă de moralitate. Să se gândească că sumele pe care le iau și le bagă în buzunarul propriu vin de la niște oameni care i-au muncit sau au strâns ceva.”

Măsurile luate de anchetatori

Universitatea a depus plângere penală împotriva celor trei femei și le-a furnizat anchetatorilor probe ale deturnării banilor.

Mario Niculae, purtător de cuvânt: „Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de cele trei pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic. Iar pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare ale inculpatelor, precum și asupra a două imobile în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei.”

Pentru două dintre acuzate, procurorii au cerut instanței măsura arestării preventive, dată fiind forma continuată a infracțiunilor. Instanța le-a plasat însă pe toate trei sub control judiciar.