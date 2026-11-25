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General-colonelul Leonid Ivașov, în vârstă de 83 de ani, avertizează că războiul împotriva Ucrainei ar putea provoca prăbușirea Rusiei până în 2027 sau 2028, dacă Putin rămâne la putere, scrie Express.

„Nu va mai exista Rusia. Ceea ce este necesar astăzi este o lovitură de stat pașnică... o schimbare pașnică a puterii”, a declarat fostul oficial militar.

Generalul cere schimbarea conducerii de la Kremlin

Leonid Ivașov a condus Direcția pentru Cooperare Militară Internațională a Rusiei în perioada 1996-2001. Acesta consideră că Vladimir Putin riscă să aibă soarta unor foști lideri sovietici considerați cândva „mari” și venerați de populație, dar care au ajuns ulterior să fie executați.

Generalul a propus ca președintelui rus să i se ofere o ieșire aparent onorabilă din viața politică. Mai exact, acesta ar urma să primească gradul militar de generalisim, titlu acordat cândva lui Iosif Stalin, și să beneficieze de organizarea unei parade a victoriei înainte de a fi îndepărtat de la putere.

Declarațiile lui Ivașov au fost făcute din Crimeea, peninsula ucraineană ocupată de Rusia. Potrivit generalului, moralul populației este tot mai scăzut, iar localnicii sunt îngrijorați de posibilele probleme de aprovizionare cu alimente și combustibil, pe fondul presiunilor militare exercitate de Ucraina.

Acesta a vorbit și despre atacul lansat de Kiev asupra Podului Crimeei, o infrastructură strategică evaluată la aproximativ 3 miliarde de lire sterline, care asigură legătura dintre Rusia și peninsula ocupată. Atacul a afectat rutele de aprovizionare și accesul către Crimeea.

Ivașov a ironizat inclusiv declarațiile lui Putin potrivit cărora operațiunea militară din Ucraina se desfășoară conform planului.

„Putin a avut dreptate într-o singură privință. Totul merge conform planului, totul se desfășoară conform calendarului. Sunt pe deplin de acord cu această concluzie. Totul decurge conform planului, doar că nu este un plan rusesc”, a afirmat generalul.

Critici la adresa propagandei Kremlinului

Fostul oficial militar a criticat și propaganda prin care Kremlinul încearcă să consolideze imaginea lui Putin ca lider atotputernic.

„Continuăm să ne umflăm în pene, susținând că președintele nostru este cel mai puternic și cel mai bun din lume. În fiecare zi are loc câte un eveniment: se întâlnește cu cineva, îi înmânează o medalie cuiva și așa mai departe”, a declarat Ivașov.

Generalul susține că sprijinul pentru război este în scădere atât în Crimeea, cât și în alte regiuni ale Rusiei. Potrivit acestuia, simbolurile „Z”, asociate susținerii invaziei Ucrainei, sunt tot mai puțin vizibile, iar steagurile rusești apar mai rar.

„Chiar și steagurile Rusiei au devenit o apariție mai rară”, a adăugat el.

Criticile vin în contextul unor semnale privind diminuarea entuziasmului față de război în rândul elitelor ruse. Conflictul, care se apropie de patru ani, a afectat considerabil capacitățile militare ale Rusiei și a încetinit dezvoltarea economiei.

Un fost apropiat al lui Putin avertizează asupra unei posibile lovituri de stat

Abbas Gallyamov, fost redactor de discursuri al președintelui rus, a declarat pentru publicația Express că Putin este conștient de creșterea nemulțumirii în interiorul țării.

Potrivit acestuia, tensiunile ar putea evolua până la declanșarea unei conspirații sau chiar a unei lovituri de stat împotriva liderului de la Kremlin.

Declarațiile vin și pe fondul pierderilor militare raportate de Ucraina. Potrivit estimărilor citate de publicația britanică, Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.970 de militari într-un interval de 24 de ore, săptămâna trecută, iar bilanțul total al pierderilor umane rusești de la începutul invaziei, în februarie 2022, ar fi ajuns la aproximativ 1.629.010.