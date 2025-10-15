Vremea azi, 15 octombrie. Temperaturi scăzute în aproape toată țara. Unde sunt anunțate ploi

Vremea
15-10-2025 | 08:29
×
Codul embed a fost copiat

Astăzi avem tot vreme rece în cea mai mare parte a țării. Cerul rămâne acoperit în sud-est, pe unde mai vin câteva ploi slabe, trecătoare. În celelalte regiuni, atmosfera se menține însorită toată ziua.

autor
Stirileprotv

Maximele pleacă de la 10 grade în depresiuni, dar și în sud-estul țării, și se opresc pe la 18 grade în sud-vest.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Atmosfera se menține închisă și o să plouă pe suprafețe restrânse. Temperaturile scad față de ieri. Astăzi vor fi cel mult 14 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim mulți nori și câteva ploi. Se răcește, iar la amiază se ating 10...11 grade.

În schimb, în nordul Moldovei și în Bucovina, se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi comparabile cu cele inregistrate ieri.

Citește și
frig, ploaie, toamna
Vremea azi, 14 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi în București, la munte și în toate regiunile din România

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim soare și atmosferă plăcută. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile scad ușor. La amiază vor fi cel mult 15 grade la Satu Mare și Baia Mare.

În ținuturile vestice, atmosfera va fi însorită. Nu sunt anunțate ploi, iar temperaturile urcă până la 16 grade. La noapte, minimele coboară până la 2 grade.

În Transilvania, acum dimineață este frig mai ales în depresiuni și plouă în unele zone. Pe parcursul zilei, vor fi înnorări, dar și perioade cu soare. La munte vin câteva ploi slabe, dar la altitudini mari apar precipitații mixte. Se încălzește ușor și se ating 14 grade la Alba Iulia.

În Oltenia predomină vremea frumoasă. Apar și câțiva nori pe parcursul zilei, însă nu sunt anunțate ploi. Temperaturile scad ușor și la amiază vor fi în jur de 18 grade.

În ținuturile sudice se adună norii, vin și câteva ploi slabe, dar în sudul extrem găsim vreme frumoasă si maximele vor ajunge până la 17 grade.

Vremea în București

În București avem o zi cam mohorâtă. O să picure trecător și se răcește față de ieri. Vor fi cel mult 13 grade pe la amiază. La noapte, înnorarile persistă și spre dimineață se ating vreo 7 grade.

Vremea la munte

Și la munte găsim vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie. Ploile, destul de slabe, apar mai ales în Carpații Meridionali. În rest, se arată trecător și soarele, iar în zonele înalte e posibil să cadă lapoviță sau să fulguiască.

Vremea azi, 14 octombrie. Zi mohorâtă și rece. Ce temperaturi vor fi

Sursa: Pro TV

Etichete: prognoza meteo, prognoza meteo tara, prognoza meteo bucuresti,

Dată publicare: 15-10-2025 08:00

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Când se încălzește în toată România. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în noiembrie 2025
Vremea
Când se încălzește în toată România. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în noiembrie 2025

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni arată o răcire generală, săptămâna viitoare, urmată de o încălzire, care va readuce temperaturile la normalul perioadei.

Vremea azi, 14 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi în București, la munte și în toate regiunile din România
Vremea
Vremea azi, 14 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi în București, la munte și în toate regiunile din România

Astăzi scad temperaturile și vremea devine rece în cea mai mare parte a țării: vor fi 10 grade în Bucovina și cel mult 20 de grade în vestul Olteniei.

Vremea azi, 13 octombrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi
Vremea
Vremea azi, 13 octombrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Luni, în regiunile sudice și sud-vestice, temperaturile ajung la valori normale de până la 21 de grade. În restul țării se răcește, iar în Bucovina se vor înregistra 11.

Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade
Vremea
Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade

Astăzi avem o zi frumoasă în sud și în sud-vest, dar în celelalte zone se mai adună norii și o să picure puțin în Maramureș, Transilvania, de asemenea în Moldova și în Dobrogea.

Vremea azi, 11 octombrie 2025. Ploi și rafale de vânt la munte, dar mai cald în regiunile sudice
Vremea
Vremea azi, 11 octombrie 2025. Ploi și rafale de vânt la munte, dar mai cald în regiunile sudice

Ziua de astăzi aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor – mai puțin în sud.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali
Stiri externe
Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali

Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28