Vremea azi, 15 octombrie. Temperaturi scăzute în aproape toată țara. Unde sunt anunțate ploi

Astăzi avem tot vreme rece în cea mai mare parte a țării. Cerul rămâne acoperit în sud-est, pe unde mai vin câteva ploi slabe, trecătoare. În celelalte regiuni, atmosfera se menține însorită toată ziua.

Maximele pleacă de la 10 grade în depresiuni, dar și în sud-estul țării, și se opresc pe la 18 grade în sud-vest.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Atmosfera se menține închisă și o să plouă pe suprafețe restrânse. Temperaturile scad față de ieri. Astăzi vor fi cel mult 14 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim mulți nori și câteva ploi. Se răcește, iar la amiază se ating 10...11 grade.

În schimb, în nordul Moldovei și în Bucovina, se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi comparabile cu cele inregistrate ieri.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, găsim soare și atmosferă plăcută. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile scad ușor. La amiază vor fi cel mult 15 grade la Satu Mare și Baia Mare.

În ținuturile vestice, atmosfera va fi însorită. Nu sunt anunțate ploi, iar temperaturile urcă până la 16 grade. La noapte, minimele coboară până la 2 grade.

În Transilvania, acum dimineață este frig mai ales în depresiuni și plouă în unele zone. Pe parcursul zilei, vor fi înnorări, dar și perioade cu soare. La munte vin câteva ploi slabe, dar la altitudini mari apar precipitații mixte. Se încălzește ușor și se ating 14 grade la Alba Iulia.

În Oltenia predomină vremea frumoasă. Apar și câțiva nori pe parcursul zilei, însă nu sunt anunțate ploi. Temperaturile scad ușor și la amiază vor fi în jur de 18 grade.

În ținuturile sudice se adună norii, vin și câteva ploi slabe, dar în sudul extrem găsim vreme frumoasă si maximele vor ajunge până la 17 grade.

Vremea în București

În București avem o zi cam mohorâtă. O să picure trecător și se răcește față de ieri. Vor fi cel mult 13 grade pe la amiază. La noapte, înnorarile persistă și spre dimineață se ating vreo 7 grade.

Vremea la munte

Și la munte găsim vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie. Ploile, destul de slabe, apar mai ales în Carpații Meridionali. În rest, se arată trecător și soarele, iar în zonele înalte e posibil să cadă lapoviță sau să fulguiască.

