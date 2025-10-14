ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Temperaturile vor crește ușor spre finalul lunii

14-10-2025 | 09:41
toamna
Temperaturile vor fi mai scăzute între 13 și 19 octombrie, apoi, din 20 octombrie, urmează două săptămâni mai calde decât normalul, anunță meteorologii.

Aura Trif

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celor normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

