La amiază faleza Cazinoului din Constanța a fost la fel de aglomerată ca într-o zi de vară.

Mulți s-au așezat la masă, la cherhanale, și și-au sărbătorit prietenii de Mihail și Gavril.

Pe litoral avem parte de vreme frumoasă cu un soare generos. Deși sunt doar 8 grade în termometre, lipsa vântului face ca temperatura resimțită să fie mai ridicată.

După plimbare mulți au mers la cherhana la un prânz cu pește proaspăt pe plita încinsă. Mai ales că astăzi se sărbătoresc sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril.

"Mă numesc Mihaela și o avem și pe fată acolo, Mihaela. La mulţi ani! A fost ceva așa spontan!"

Reporter: Simplu pe plită?

Sorin Rusu, bucătar: ”Simplu, pe plită, foc moderat, puțin ulei."

Şi terasele din Portul Tomis au avut mușterii.

Dorin Ciubotaru, manager terasă: "Terasa încă este amenajată, avem încălzitoare. Astăzi a fost zi foarte ok pentru că a fost soare, când stai la soare este foarte plăcut."

Weekendul viitor se anunță şi mai frumos la mare. Meteorologii prognozează chiar 19 grade Celsius.