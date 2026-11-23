Song Wat Road, din Bangkok, este considerată cea mai „cool” stradă din lume în 2026. Situată în apropierea râului Chao Phraya, aceasta a fost cândva o zonă comercială importantă, cu depozite și magazine tradiționale. În ultimii ani, însă, vechile clădiri au fost ocupate de cafenele de specialitate, galerii de artă, magazine de design și restaurante.

Un element important este faptul că afacerile tradiționale și magazinele de familie continuă să funcționeze alături de localurile și spațiile moderne. Comunitatea creativă s-a dezvoltat și prin inițiative precum Made in Song Wat, un grup de afaceri locale care a crescut de la 10 la 60 de membri în ultimii patru ani și organizează evenimente și cine comunitare.

Pe locul al doilea se află Golborne Road, din vestul Londrei. Strada este cunoscută pentru amestecul de restaurante portugheze, marocane și din Orientul Mijlociu, magazine vintage și localuri frecventate de artiști și creatori. În apropiere se află și turnul Trellick, o clădire emblematică de arhitectură brutalistă.

Podiumul este completat de Fernández de Enciso, din Buenos Aires. Strada pietonală, aflată în cartierul Villa Devoto, s-a dezvoltat în jurul restaurantelor, cafenelelor și magazinelor, iar la capătul ei se află Plaza Arenales, un spațiu în care au loc evenimente, proiecții de film în aer liber și concerte.

Străzi din Helsinki, Lisabona și Varșovia, în topul mondial

Pe locul al patrulea se află Vaasankatu, din Helsinki, o stradă cunoscută pentru numărul mare de restaurante și baruri. Aici pot fi găsite localuri cu pizza în stil newyorkez, cafenele și baruri cu prețuri accesibile, dar și magazine specializate în filme și colecții de DVD-uri, Blu-ray și casete VHS.

Neil Road, din Singapore, ocupă locul al cincilea. Fosta alee care traversa o plantație de nucșoară s-a transformat într-un spațiu cu baruri, librării independente, restaurante și localuri de cocktailuri. Pe locul al șaselea este Boulevard Saint-Laurent, din Montreal, o arteră de aproximativ 11 kilometri care traversează mai multe cartiere multiculturale și reunește restaurante, cafenele, cluburi și picturi murale de mari dimensiuni.

Lisabona apare în clasament cu Rua do Forno do Tijolo, aflată pe locul al optulea. Numele străzii amintește de vechile cuptoare de cărămidă și țiglă care funcționau în zonă până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Astăzi, aici se găsesc cafenele, restaurante, magazine vintage și afaceri tradiționale, printre care o frizerie care funcționează de aproximativ 60 de ani.

Varșovia este reprezentată de Ząbkowska Street, clasată pe locul al 16-lea. Situată în cartierul Praga, pe malul drept al Vistulei, strada este mărginită de clădiri de locuințe construite înainte de al Doilea Război Mondial, în care funcționează cafenele, restaurante, baruri și magazine vintage. Localurile găzduiesc concerte și evenimente, iar artiștii stradali contribuie la atmosfera alternativă a zonei.

De la străzi cu galerii de artă la zone de petrecere pe malul oceanului

Clasamentul include și locuri cu profiluri foarte diferite. În Leipzig, Karl-Heine-Strasse, aflată pe locul al zecelea, s-a dezvoltat într-un fost cartier industrial, devenit între timp un centru creativ, cu galerii, cafenele și restaurante amenajate inclusiv în clădiri industriale dezafectate.

În Kyoto, Sanjo-dori, clasată pe locul al 13-lea, îmbină clădirile istorice din cărămidă și arhitectura Art Deco cu galerii, cafenele și magazine moderne. La Los Angeles, Wilshire Boulevard ocupă locul al 14-lea, în special datorită zonei Miracle Mile, unde se află mai multe muzee importante și noile galerii David Geffen ale Muzeului de Artă al Comitatului Los Angeles.

La celălalt capăt al clasamentului, pe locul 28, se află Corniche des Almadies, din Dakar, o stradă de-a lungul coastei, cunoscută pentru restaurantele cu terase și priveliștile spre Oceanul Atlantic.

Lista celor mai vibrante 28 de străzi din lume în 2026, potrivit Time Out