În plus, târgurile de Crăciun fac atmosfera cu totul magică. Orașul Luminilor are atât de multe de oferit: obiective turistice precum Turnul Eiffel și alte atracții emblematice, dar și preparate delicioase din bucătăria pariziană, precum baghetele și clătitele. Parisul este un oraș pe care îl poți vizita în orice perioadă a anului, însă Crăciunul este un prilej special pentru a-l descoperi. Să petreci sărbătorile în Paris îți poate schimba felul în care privești această perioadă și îți poate oferi o experiență diferită.

Imaginează-ți un Crăciun tradițional parizian, cu preparate precum foie gras, Bûche de Noël (prăjitura în formă de buturugă) și castane coapte.

Este o ocazie să creezi amintiri noi și să descoperi o altă cultură, departe de casă.

Ce poți vizita în Paris iarna

Urmărește spectacolul „Spărgătorul de nuci”, pus în scenă de Baletul Operei din Paris

În fiecare decembrie are loc cel puțin un spectacol de balet, iar o seară petrecută la operă este o activitate pe care o poți include în vacanța ta. De asemenea, în această perioadă, școala Baletului Operei din Paris organizează anual demonstrații. Este o ocazie bună să vezi tineri dansatori care se pregătesc pentru o carieră în balet.

Decorațiunile de Crăciun de la Galeries Lafayette și patinoarul de pe acoperiș

Magazinul este frumos în orice perioadă a anului, dar de Crăciun arată cu totul special. Bradul pare că sfidează gravitația, iar decorul din jurul lui este spectaculos. Totuși, nu te opri doar la magazin.

Urcă pe acoperiș, unde găsești un patinoar în aer liber și te poți bucura de priveliștea Turnului Eiffel și a părții din spate a Operei Garnier. Este un loc potrivit pentru a admira apusul în Paris. Dacă nu te atrage ideea unui patinoar în aer liber, amenajat pe acoperișul unui magazin, poți merge la Grand Palais, unde găsești unul dintre cele mai mari patinoare interioare din lume. Bradul de Crăciun de la Galeries Lafayette arată diferit în fiecare an, așa că merită să treci pe acolo pentru a vedea noile decorațiuni.

Răsfață-te cu o cină și un spectacol de Crăciun la cabaretul Moulin Rouge

Sărbătorește Crăciunul cu o cină tradițională franțuzească și șampanie la Moulin Rouge, în timp ce urmărești spectacolul Féerie. Acesta reunește 100 de artiști, 80 de muzicieni și 60 de coriști.

Pregătește-te să admiri costumele, decorurile și muzica de la acest cabaret celebru!

Dacă vrei să marchezi într-un mod special sărbătorile, poți rezerva bilete doar pentru spectacol și șampanie sau poți alege pachetul care include cina și spectacolul din ziua de Crăciun. Fă rezervarea din timp, deoarece biletele se epuizează cu mult înainte.

Descoperă cele mai frumoase vitrine și decorațiuni de Crăciun din magazinele pariziene

Începând de la sfârșitul lunii octombrie, cele mai mari cinci magazine universale din Paris, cunoscute sub numele de grands magasins, îi încântă atât pe copii, cât și pe adulți cu vitrine decorate de Crăciun. Acestea prezintă scene animate elaborate, cu instalații luminoase, muzică de sărbători, Moși Crăciun, brazi împodobiți, ursuleți de pluș și cadouri frumos ambalate.

Anul acesta, vitrinele magazinului Bon Marché prezintă un sat montan franțuzesc, cu cabane și brazi împodobiți cu luminițe. Din noiembrie, decorul va include și animale de pluș animate, care pun în scenă un mic spectacol.

Ascultă concerte de Crăciun în bisericile istorice din Paris

În fiecare an, mai multe biserici istorice și alte spații spectaculoase din Paris găzduiesc concerte speciale de sărbători, cu muzică de Crăciun și compoziții clasice. Printre acestea se numără Sainte-Chapelle, Biserica Saint-Germain-des-Prés, Biserica Madeleine, Saint-Sulpice, Saint-Eustache și chiar Turnul Eiffel.

Concerte de Crăciun și din Ajunul Crăciunului în Paris

Concertele organizate de Crăciun și de Anul Nou transformă luna decembrie într-o perioadă plină de evenimente muzicale în Paris.

Biletele la cele mai populare spectacole și concerte, inclusiv cele de la Sainte-Chapelle și Turnul Eiffel, se epuizează rapid. Dacă vrei să participi, rezervă-ți locurile din timp!

Târgurile de Crăciun din Paris

Începând din luna noiembrie, târgurile de Crăciun apar în mai multe zone din Paris. Aici găsești obiecte de artizanat, produse culinare specifice diferitelor regiuni și tot felul de cadouri.

Fiecare târg are propria atmosferă, propriile activități și preparate sau băuturi de sezon pe care le poți încerca. Iată câteva pe care merită să le incluzi în itinerariul tău:

• Târgul de Crăciun „Magia Crăciunului” din Grădina Tuileries – găsești aici atracții de bâlci, preparate și băuturi delicioase, cadouri realizate de artizani și chiar un pavilion unde poți servi șampanie.

• Târgul de Crăciun alsacian de la Gara de Est (Gare de l'Est) – poți descoperi specialități culinare din regiunea Alsacia.

• Târgul de Crăciun din Montmartre, de la Place des Abbesses – este un târg mic și primitor, unde poți cumpăra castane coapte, poți servi șampanie și te poți bucura de atmosfera cartierului.

• Târgul de Crăciun din Saint-Germain-des-Prés – găsești o varietate de produse artizanale, inclusiv articole din piele de calitate, specialități culinare, vinuri și gustări.

• Târgul de Crăciun „Marché de Noël” din La Défense – este cel mai mare târg de sărbători din zona Parisului. Ajungi aici în mai puțin de 10 minute cu metroul, pe linia 1, de la stația Étoile/Charles de Gaulle. Nu îl rata dacă vrei să descoperi cei 350 de comercianți, să găsești cadouri pe care nu le vei vedea în alte locuri și să încerci preparate variate. Merită să guști tartiflette, un preparat din cartofi cu brânză topită și sos cremos, la care poți adăuga șuncă afumată. În plus, pe esplanada La Défense te așteaptă lumini și decorațiuni de Crăciun, iar de pe Grande Arche poți admira o priveliște spectaculoasă.

• Târgul de Crăciun de la Notre-Dame, din Square René Viviani – este mic și liniștit. Comercianții vând cadouri realizate manual și specialități culinare, iar tu poți savura un pahar de vin fiert. Uneori, aici apare și Moș Crăciun. De asemenea, te poți bucura de priveliștea Catedralei Notre-Dame, aflată de cealaltă parte a Senei.

• Târgul de Crăciun de la Hôtel de Ville – aici găsești brazi care formează mici păduri, proiecții luminoase cu fulgi de zăpadă pe fațada clădirii, un carusel în stil tradițional și activități gratuite pentru copii.

Ce să mănânci în Paris de Crăciun

Bucătăria franțuzească este una dintre plăcerile culinare de care te poți bucura iarna. Cu preparate consistente și arome care îți amintesc de mesele de acasă, nimic nu se compară cu o cină într-un bistro franțuzesc decorat de Crăciun, unde te poți adăposti de frig. Pe lângă mâncărurile specifice sezonului rece, Parisul are și deserturi și preparate speciale de sărbători. Dacă plănuiești o vacanță de Crăciun în capitala Franței, iată ce merită să guști.

Marrons chauds – castane coapte

Cântecul „Chestnuts Roasting on an Open Fire” ar putea fi dedicat Parisului. Indiferent în ce zonă a orașului te afli, vei simți adesea mirosul inconfundabil de castane coapte (marrons chauds). De Crăciun, comercianții își amenajează standurile în mai multe locuri din Paris, în special în apropierea târgurilor de Crăciun, pe străzile comerciale aglomerate și în zone turistice precum Champs-Élysées sau Montmartre.

Vin chaud – vin fiert franțuzesc

Vinul fiert franțuzesc (vin chaud) este una dintre băuturile specifice sezonului rece. Se prepară din vin roșu, mirodenii și citrice și se servește fierbinte. Îl poți savura în timp ce te plimbi prin târgurile de Crăciun sau admiri instalațiile luminoase din oraș.

De obicei, se folosește un vin roșu cu aromă intensă, precum Merlot sau Grenache, încălzit la foc mic împreună cu scorțișoară, cuișoare și anason stelat. Se adaugă portocale și uneori lămâie, iar pentru un gust mai dulce se folosește zahăr sau miere. Unele rețete includ și puțin coniac sau Grand Marnier.

Foie gras

De sărbători, foie gras este unul dintre preparatele asociate cu mesele festive din Franța. Această specialitate controversată, realizată din ficat de rață sau de gâscă, face parte din gastronomia franceză de secole și a devenit un preparat nelipsit de pe mesele festive încă din secolul al XVIII-lea.

Are o textură cremoasă și un gust bogat, fiind servit adesea alături de dulceață de smochine, ceapă caramelizată sau pâine brioșată prăjită. Combinația dintre aromele sărate și cele dulci este specifică preparatelor servite la mesele de sărbătoare.

Aligot

Aligot este un preparat consistent din bucătăria franțuzească, pregătit din piure de cartofi, brânză topită, smântână și puțin usturoi. Are o textură cremoasă și o aromă intensă de brânză, fiind potrivit pentru zilele friguroase. De obicei, se servește alături de cârnați și se găsește în bistrourile tradiționale din Franța. Preparatul provine din regiunea Aveyron, din sudul țării.

Stridii

Stridiile (huîtres, în franceză) fac parte din tradițiile culinare de Crăciun și Anul Nou din Paris și din restul Franței. Sunt considerate o delicatesă și apar frecvent în meniurile festive. De obicei, sunt servite alături de un pahar de vin alb rece sau de șampanie.

Bûche de Noël – prăjitura tradițională de Crăciun

Bûche de Noël, cunoscută și sub numele de „buturuga de Crăciun”, este un desert tradițional franțuzesc, pregătit de sărbători de mai multe generații. Forma sa amintește de vechiul obicei de a arde un buștean în șemineu în timpul sărbătorilor de iarnă.

Rețeta clasică presupune un blat de pandișpan rulat, umplut cu cremă de unt, mousse sau ganache și acoperit cu un alt strat de cremă sau ciocolată, astfel încât să semene cu scoarța unui copac. Cofetarii îl decorează adesea cu detalii precum ciuperci din bezea, frunze de ilice din zahăr sau sclipici comestibil. Astfel, fiecare prăjitură devine un desert decorativ, specific Crăciunului.