Jurnaliștii polonezi explică semnificația acestui simbol. Emblema purtată de Michał Oksiński în timpul atacului din Cracovia este un tip de ecuson motivațional folosit de unele forțe speciale. Se consideră că imaginea reprezintă steagul piratului Blackbeard, cunoscut și sub numele de Edward Teach (aproximativ 1680–1718), unul dintre cei mai faimoși pirați din istorie, relatează publicația Onet.

Steagul era conceput pentru a-i înspăimânta pe marinari și pentru a-i determina pe cei aflați la bordul navelor atacate să se predea fără luptă. În mod interesant, reprezentarea sa modernă a apărut abia într-o publicație din 1912, iar asocierea cu celebrul pirat s-a făcut câteva decenii mai târziu.

Ce semnifică fiecare element

Fiecare element al emblemei are o semnificație proprie. Scheletul cu coarne simbolizează moartea, asociată diavolului sau unui demon. Clepsidra sugerează că timpul adversarului se scurge. Sulița care străpunge inima transmite ideea de lipsă de milă față de inamic și prevestește o moarte violentă, în timp ce picăturile de sânge simbolizează sângele vărsat de acesta.

În prezent, simbolul este folosit ca așa-numită „moral patch”, un ecuson cu specific militar, purtat frecvent de soldați și de pasionații de echipament militar. Poate exprima cruzime și tenacitate în luptă, disponibilitatea de a înfrunta orice situație, dorința de intimidare a adversarului sau o atitudine rebelă. În cultura tactică, simbolul sugerează disponibilitatea de a lupta până la capăt. Uneori este asociat și cu sloganul „Nu iau prizonieri”.

A fost folosit de militarii americani, dar și de mercenari în Ucraina

Emblema „Blackbeard” a fost folosită inițial de echipa SEAL Team 3 a Marinei americane, iar ulterior a fost preluată și de alte forțe speciale din lume. O versiune proprie a simbolului este folosită și de Forward Observations Group (FOG), un brand și o comunitate americană axate pe echipamente tactice și stilul de viață militar.

Grupul a fost fondat de Derrick Bales, fost infanterist în armata SUA și veteran al unor misiuni de luptă, inclusiv în Afganistan. Printre membrii săi se numără veterani ai forțelor armate americane, inclusiv persoane care au făcut parte din unități de operațiuni speciale.

Compania comercializează echipamente tactice și accesorii cu însemne proprii și are o prezență puternică pe rețelele sociale. Membrii grupului au călătorit în Ucraina, Irak și Siria, unde au stabilit contacte cu luptători locali și au realizat fotografii și înregistrări video în timpul războiului civil din Siria și al invaziei ruse în Ucraina.

Emblema este asociată și cu mercenari străini care luptă de partea Ucrainei. Simboluri asemănătoare au fost folosite și de membri ai Brigăzii de Asalt Azov din Ucraina.

Anchetatorii verifică trecutul atacatorului și activitatea sa online

În prezent, acest simbol face parte din cultura pop militară și este folosit inclusiv de civili, printre care pasionații de supraviețuire, dar și de cei care joacă jocuri video cu tematică militară sau practică airsoft. Acesta din urmă este un sport și un hobby în care participanții simulează operațiuni militare folosind replici ale armelor de foc, care lansează bile din plastic, mai precizează publicația poloneză.

Deocamdată, nu se știe de ce tânărul de 24 de ani din Ostrowiec Świętokrzyski purta această emblemă pe haine. Anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat să comită atacul și verifică în detaliu trecutul acestuia.

Potrivit informațiilor obținute de publicația Onet, în anchetă au fost implicați și ofițeri ai Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice. Aceștia verifică, printre altele, dacă tânărul făcea parte din anumite grupuri online, dacă a exprimat opinii radicale pe internet și dacă au existat indicii că ar fi pregătit un atac de acest fel.