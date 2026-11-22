La sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie, când zilele sunt tot mai scurte, iar sezonul sărbătorilor începe să se simtă în aer, poți alege o escapadă de numai o oră – o oră și jumătate cu avionul. Sofia, Belgrad și Salonic sunt trei variante apropiate de București, dar cu experiențe destul de diferite: de la târguri de Crăciun și cartiere boeme până la plimbări pe faleză și gastronomie mediteraneeană.

Sofia, capitala care intră devreme în atmosfera Crăciunului

Sofia este alegerea potrivită dacă vrei să simți că se apropie sărbătorile de iarnă. Capitala Bulgariei are avantajul că își deschide târgurile de Crăciun încă din noiembrie, astfel că nu trebuie să aștepți mijlocul lunii decembrie pentru a găsi orașul decorat festiv.

În 2026, două dintre principalele atracții sezoniere sunt deja programate. Târgul german de Crăciun din City Garden, aflat lângă Teatrul Național Ivan Vazov, se desfășoară între 14 noiembrie și 21 decembrie. Aici găsești căsuțe cu preparate și băuturi calde, obiecte artizanale și produse potrivite pentru cadouri.

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