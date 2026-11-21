Turiștii trebuie să plătească 2 euro pentru a ajunge în apropierea bazinului, iar numărul monedelor aruncate în celebra fântână pare să fi scăzut, scrie The Guardian.

În mod tradițional, vizitatorii aruncă o monedă peste umăr în apele Fontanei di Trevi, în speranța că se vor întoarce cândva la Roma. Însă noua taxă, introdusă în februarie, îi determină pe unii turiști să renunțe la acest gest.

Jeff Clinton, un american aflat pentru prima dată în capitala Italiei, a găsit o monedă de un cent și a vrut să o arunce în fântână. A renunțat însă când a aflat că trebuie să plătească pentru a ajunge lângă bazin.

„O voi arunca în Fontana di Trevi”, spusese acesta, înainte de a decide să păstreze moneda.

Caritas a strâns cu 200.000 de euro mai puțin

Scăderea numărului de monede colectate are consecințe asupra veniturilor Caritas Roma, organizația care strânge banii din fântână și îi folosește pentru finanțarea băncilor de alimente și a altor proiecte sociale.

Organizația colectează în mod obișnuit peste 1,4 milioane de euro anual, însă, între ianuarie și septembrie, încasările au fost cu aproximativ 200.000 de euro mai mici decât în aceeași perioadă din 2025.

„Restricționarea accesului direct la Fontana di Trevi ar putea fi un factor”, a declarat Giustino Trincia, directorul Caritas Roma, pentru publicația Il Messaggero.

Un alt motiv posibil este trecerea turiștilor la plățile digitale, care reduce numărul celor care au monede asupra lor.

Primăria câștigă din taxa de acces

În timp ce donațiile colectate de Caritas au scăzut, administrația Romei a încasat 435.194 de euro numai în prima lună de la introducerea taxei.

Măsura urmărește reducerea aglomerației și obținerea de fonduri pentru întreținerea Fontanei di Trevi și a altor monumente din capitala Italiei.

Aproximativ 4,4 milioane de turiști au vizitat celebra fântână în 2025, iar taxa de acces este estimată să genereze venituri importante pentru municipalitate.