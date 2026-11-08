FOTO. Tragedie în Egipt, după ce două trenuri s-au ciocnit: cel puțin 4 morți și 88 de răniți

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Potrivit Associated Press, accidentul a avut loc în districtul al-Ayyat din provincia Giza, la aproximativ 52 de kilometri (32 de mile) sud de Cairo, când un tren care se îndrepta spre provincia Fayoum, situată în sud-vest, a lovit din spate un tren care se îndrepta spre provincia Aswan, din sud, potrivit Ministerului Transporturilor.

Unul dintre trenuri a deraiat, a precizat ministerul, fără a specifica însă care anume.

Ministerul Sănătății a precizat că cel puțin patru persoane au murit și alte 88 au fost rănite. Răniții au fost transportați la spitalele din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale, a precizat ministerul.