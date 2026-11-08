Huang este considerat unul dintre cei mai influenți directori executivi din lume. El conduce una dintre cele mai mari companii la nivel global, ale cărei produse sunt esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, una dintre cele mai importante tehnologii ale momentului, scrie Axios.

Simpla suspiciune că Huang ar fi putut fi compromis de un agent al serviciilor de informații chineze ar putea deveni rapid un subiect major de investigație pentru noul Congres, cu sprijin atât din partea democraților, cât și a republicanilor.

Un senator democrat anunță o anchetă privind relațiile șefului Nvidia

Senatorul democrat Chris Coons, din Delaware, a promis o investigație privind cele mai recente dezvăluiri publicate de The New York Times și relațiile personale ale lui Huang.

„Cu cât aflu mai multe despre relația absurdă dintre administrația Trump, spionii chinezi și miliardarii din domeniul inteligenței artificiale, cu atât sunt mai convins că nu există nimic din ceea ce face această administrație care să nu fie corupt. Congresul va investiga și va obține răspunsuri”, a scris Coons pe platforma X, distribuind într-o altă postare articolul publicației The New York Times.

Cum au apărut suspiciunile privind presupusa spioană chineză

O serie de investigații jurnalistice publicate în ultimele zece zile au ridicat semne de întrebare cu privire la o presupusă relație nepotrivită, care ar putea avea legături cu activități de spionaj.

29 octombrie: The New York Times a relatat că Jensen Huang și o directoare din industria tehnologică, Alice Huang, ar fi avut o „relație apropiată”. Potrivit publicației, autoritățile americane aveau suspiciuni privind legăturile femeii cu serviciile de informații chineze, iar președintele Donald Trump fusese informat despre situație.

31 octombrie: The Wall Street Journal a relatat că serviciile de informații din Statele Unite, Singapore și Taiwan aveau motive să creadă că Alice Huang ar putea fi spioană a Chinei.

5 noiembrie: Mai mulți președinți republicani ai unor comisii din Camera Reprezentanților i-au cerut lui Jensen Huang să ofere explicații privind relația sa cu Alice Huang și măsurile de securitate aplicate de Nvidia pentru protejarea informațiilor sensibile.

Republicanii au precizat că doresc să stabilească „în ce măsură securitatea națională a Statelor Unite a fost pusă în pericol”.

6 noiembrie: The New York Times și Financial Times au relatat că Alice Huang ar fi fost, de fapt, o spioană chineză, recrutată de oficiali de rang înalt ai serviciilor de informații pentru a-l spiona în mod special pe Jensen Huang.

Potrivit relatărilor, presupusul obiectiv al acesteia era să îl convingă pe directorul Nvidia să facă lobby pe lângă autoritățile americane pentru a permite exporturile de cipuri către China.

Financial Times a relatat, de asemenea, că Jensen Huang și Alice Huang ar fi avut o relație romantică.

Nvidia respinge acuzațiile. China neagă implicarea în activități de spionaj

Nvidia a negat în repetate rânduri și categoric că relația dintre Jensen Huang și Alice Huang ar fi depășit cadrul unor contacte profesionale obișnuite.

Compania a insistat că nicio informație sensibilă nu ar fi fost împărtășită cu aceasta sau cu alte persoane.

Nvidia nu a răspuns solicitării de comentarii transmise sâmbătă de Axios.

La rândul său, guvernul chinez a negat public că ar fi colaborat cu Alice Huang pentru a-l spiona pe Jensen Huang.

Miza geopolitică: rivalitatea dintre SUA și China pentru dominația în inteligența artificială

Președintele Donald Trump și administrația sa au făcut din câștigarea competiției cu China pentru dezvoltarea și controlul inteligenței artificiale avansate una dintre prioritățile strategice ale Statelor Unite.

Cipurile produse de Nvidia sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv, iar Jensen Huang a menținut o relație apropiată cu Trump pe parcursul actualului mandat prezidențial.

În ultimii ani, au existat dispute repetate privind posibilitatea ca Nvidia să își vândă cipurile către China.

În același timp, numeroase investigații jurnalistice au arătat că aceste cipuri continuă să ajungă la companii chineze, în pofida restricțiilor și controalelor impuse de autoritățile americane.