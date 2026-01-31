Valencia – orașul unde plaja, cultura și gastronomia se întâlnesc perfect. Ce să vizitezi ca turist aici

Valencia este un oraș vibrant al Spaniei care îmbină armonios plajele largi de la Mediterană cu patrimoniul cultural bogat și o gastronomie recunoscută internațional.

Valencia este cunoscută drept patria preparatelor pe bază de orez, precum paella, însă scena sa gastronomică animată oferă mult mai mult. Este un loc excelent pentru mâncare. Top lucruri de făcut în Valencia, Spania



Vizitează Catedrala din Valencia și El Miguelete Impresionanta catedrală din Valencia este cel mai important reper al centrului vechi. Originile sale datează din secolul al XIII-lea, însă include un amestec interesant de stiluri arhitecturale adăugate de-a lungul timpului, în special între secolele XIII–XV. Interiorul catedralei este, de asemenea, interesant și include o pictură celebră de Goya și un potir cunoscut sub numele de Santo Cáliz, despre care se spune că ar fi Sfântul Graal. Biletul de intrare în Catedrala din Valencia costă 7 €, iar deținătorii Valencia Tourist Card beneficiază de reducere. Catedrala din Valencia este unul dintre cele mai importante obiective turistice ale orașului, conform wanderlustchloe.



Jardín del Turia Mulți oameni recomandă vizitarea Grădinilor Turia în timpul unei călătorii în Valencia, iar dimensiunea lor face acest lucru ușor de înțeles. Se întind pe aproximativ 9 km prin oraș și includ numeroase spații verzi, terenuri de sport, alei pietonale și grădini amenajate. Istoria acestor grădini este una interesantă: în anii 1950, după inundații severe, râul care traversa orașul a fost deviat, lăsând în urmă această zonă extinsă. Ulterior, arhitecți, peisagiști și urbaniști au transformat-o în mai multe sectoare, fiecare cu propriile caracteristici.



Parcul Gulliver Jardín del Turia include și acest loc neobișnuit: un loc de joacă amenajat în jurul unei figuri de 70 m lungime a personajului Gulliver din „Călătoriile lui Gulliver”. În carte, Gulliver este capturat de oameni în miniatură, similar modului în care copiii se cațără pe această structură de joacă. Este una dintre cele mai bune activități din Valencia pentru copii, cu tobogane, structuri de cățărat, frânghii, scări, plase și altele.



Descoperă arta stradală din Valencia Valencia are o scenă de artă stradală foarte activă, cu murale mari răspândite prin oraș. Cea mai mare concentrație se află în cartierul El Carmen, la nord de centrul istoric. Printre cele mai cunoscute lucrări se numără cele ale artistului Hyuro, originar din Argentina, stabilit în Valencia de peste 15 ani, precum și creații cu mesaj politic realizate de Escif, cunoscut uneori drept „Banksy-ul spaniol”. Pentru un tur individual de street art, pot fi vizitate Plaça del Tossal, Carrer d’En Gordo, Calle de Caballeros, Carrer de Llíria și Carrer del Marqués de Caro.



Explorează Orașul Artelor și Științelor Complexul Ciudad de les Arts i les Ciències este format din clădiri moderne cu un design futurist. Aici se află mai multe atracții culturale și turistice, inclusiv Palau de les Arts (sală de concerte), Muzeul Științei, Hemisfèric (cinema IMAX), Umbracle (grădini) și Oceanogràfic, cel mai mare acvariu din Europa. Pentru familii, Muzeul Științei este o opțiune potrivită, cu expoziții despre spațiu, creier, oceane și alte teme, multe dintre ele interactive.



Plimbă-te prin L’Umbracle Parte a Orașului Artelor și Științelor, L’Umbracle este o promenadă acoperită cu grădini și acces gratuit. Structura adăpostește plante și vegetație din Valencia și din alte zone, care se schimbă în funcție de sezon. Seara, în lunile de vară, L’Umbracle Terrazza funcționează ca club de noapte, amenajat în interiorul grădinilor.



Urmărește un film la Hemisfèric Hemisfèric găzduiește un cinema sferic de 900 m². Scaunele sunt înclinate pentru a permite vizionarea ecranului uriaș dintr-o poziție semi-orizontală, oferind o experiență diferită de cea a unui cinematograf clasic.



Participă la un tur pietonal al Valenciei Un tur ghidat pe jos, de aproximativ trei ore, este o modalitate bună de a descoperi istoria orașului și obiective precum Catedrala din Valencia, La Lonja de la Seda și Mercado Central, dar și alte locuri mai puțin cunoscute.



Petrece o zi la plajă Plaja Malvarrosa este principala plajă a orașului și este ușor accesibilă cu transportul public. Promenada este mărginită de cafenele și restaurante cu specific pescăresc. Zona portului include restaurante și cluburi de plajă, precum Marina Beach Club, iar aici se află unele dintre cele mai cunoscute restaurante de paella.



Vizitează Primăria din Valencia Clădirea Primăriei poate fi vizitată la interior și impresionează prin decor, scara de marmură și „sala de cristal”, cu candelabre ornamentale. Balconul oferă vedere spre piața principală, fiind un punct central în timpul festivalului Las Fallas. Relaxează-te la un beach club Marina Beach Club, situat lângă port, oferă restaurant, bar, șezlonguri și piscină. În sezonul de vârf au loc seturi DJ.



Descoperă interiorul gării Estació Nord Gara Estació Nord impresionează prin decorul interior realizat din mozaic trencadís, care ilustrează scene legate de cultura locală, câmpurile de orez și zona Albufera.



Vizitează La Lonja de la Seda Una dintre cele mai importante atracții din Valencia este fosta bursă a mătăsii, construită în 1492, un obiectiv de neratat pentru cei interesați de istorie.



Ce să mănânci în Valencia Paella și alte preparate din orez Cea mai importantă contribuție culinară locală este celebra paella. În Valencia o vei găsi pregătită conform rețetei originale, apărută nu departe de aici, în zona lagunei La Albufera. Prepararea presupune prăjirea la foc mic a puiului și a iepurelui, împreună cu roșii rase, legume tradiționale (fasole lima și fasole verde) și puțină boia. Apoi se adaugă apă, iar amestecul este adus la fierbere pentru a obține un fond aromat. Se adaugă orezul și se lasă la foc mic aproximativ 20 de minute. Este important să rămână pe foc până la final pentru a se forma stratul crocant de pe fundul vasului, cunoscut sub numele de socarrat. Deși este cel mai cunoscut preparat, paella nu este singurul fel apreciat care are la bază unul dintre ingredientele-cheie ale regiunii: orezul (arroz în spaniolă și arròs în valenciană). Nu rata alte clasice precum arroz a banda, denumit astfel datorită tradiției de a servi separat peștele folosit la prepararea fumetului în care fierbe orezul; arroz del senyoret, cu creveți curățați; arroz negro, făcut cu cerneală de sepie; și paella de marisco, paella cu fructe de mare, calamar, clóchinas (scoici locale), creveți și langustine. Fideuà Preparat cu paste tip fidea (vermicelli) în loc de orez, dar tot cu fructe de mare și sepie, fideuà este un alt preparat foarte popular. Arroz al horno Mai puțin cunoscut, dar paradoxal unul dintre favoritele localnicilor, arroz al horno este orez copt cu coaste de porc, slănină proaspătă, cârnat din sânge, roșii, cartofi, năut și un cățel de usturoi. Arròs amb bledes Un orez cu mult lichid, tradițional în zonele agricole, preparat cu mangold, tavella (un soi de fasole albă), bucăți de cartof și nap, precum și melci mediteraneeni. Arròs amb fesol i naps Pentru a încheia secțiunea dedicată orezului, nu poate lipsi arròs amb fesol i naps, un exemplu reprezentativ de orez tip tocană. Acest preparat cremos-lichid se bazează pe combinația de fasole albă, napi și carne de porc. All-i-pebre În cazul all-i-pebre, o tocană de anghilă aromatizată cu boia și ardei iute, accentul cade pe înmuiatul pâinii în sos. În cartierul El Palmar din Valencia, acest preparat este foarte bine făcut. Esgarraet, titaina și espencat Esgarraet este o combinație simplă de ardei copți, bucăți de cod, ulei de măsline și usturoi feliat. Titaina urmează o rețetă similară, dar ardeiul este combinat cu tonyina de sorra (burtă de ton sărată), un ingredient tradițional în cartierele pescărești și în El Cabanyal. Espencat reunește legume locale: ardei roșii copți, vinete și ceapă, alături de roșii gătite. Legumele sunt tăiate fâșii și asezonate cu ulei de măsline, usturoi și pătrunjel. Uneori se servesc cu muguri de pin, capere sau măsline negre. Buñuelos de bacalao O altă opțiune sunt buñuelos de bacalao, chifteluțe prăjite din cod, servite simple sau cu aioli. Puchero valenciano Un preparat gătit frecvent acasă este puchero, varianta valenciană a cocido-ului (tocană cu năut). Se consumă în două etape: mai întâi supa, apoi carnea și legumele, servite separat. Cocas Cocas de tomate y pimiento sunt un preparat emblematic pentru oraș. Aceste turte plate cu roșii și ardei sunt foarte populare și se găsesc atât în restaurante, cât și în numeroase brutării din oraș. Dacă ceva ți-a atras atenția, verifică meniurile restaurantelor din oraș, deoarece multe dintre ele servesc aceste preparate tradiționale. Nu vei rămâne flămând.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: